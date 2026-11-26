Ngày 26/11, những chuyến xe chở rác đầu tiên được đưa về Nhà máy điện rác Greenity Nam Định (phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình), phục vụ quá trình vận hành thử nghiệm dây chuyền xử lý rác kết hợp phát điện.

Đây là dấu mốc quan trọng của dự án sau quá trình đầu tư xây dựng, lắp đặt và chạy thử hệ thống thiết bị, đồng thời mở ra hướng xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt thu hồi năng lượng tại địa phương.

Theo quy trình, xe vận chuyển rác khi đến nhà máy sẽ đi qua trạm cân để xác định khối lượng. Dữ liệu về khối lượng rác tiếp nhận được ghi nhận, kết nối và truyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình để phục vụ công tác theo dõi, giám sát.

Sau khi hoàn tất việc cân, các xe di chuyển theo cầu dẫn vào khu vực sảnh tiếp nhận trước khi đổ rác xuống bể chứa.

Với sức chứa hơn 10.000 tấn rác, bể chứa là một trong những hạng mục đặc biệt quan trọng của nhà máy, được thiết kế đáp ứng các yêu cầu về chống thấm, thu gom nước rỉ rác và kiểm soát mùi phát sinh.

Theo phương án do Công ty Cổ phần Năng lượng Greenity Nam Định đề xuất, trong tuần đầu tiên, nhà máy dự kiến tiếp nhận khoảng 300 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày đêm, tăng lên 500 tấn vào tuần thứ hai và 700 tấn vào tuần thứ ba, trước khi từng bước nâng khả năng tiếp nhận lên công suất thiết kế.

Việc tăng dần khối lượng rác tiếp nhận nhằm phục vụ quá trình vận hành thử nghiệm, điều chỉnh các thông số kỹ thuật và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống trước khi vận hành thương mại.

Để giám sát chặt chẽ quy trình từ tiếp nhận, xử lý rác đến phát điện, đồng thời kịp thời điều chỉnh các thông số kỹ thuật trong quá trình vận hành, nhà máy được trang bị hệ thống điều khiển tập trung.

Tại phòng điều khiển trung tâm, mỗi ca vận hành gồm 6 cán bộ, trong đó có 3 cán bộ vận hành lò hơi, 2 cán bộ vận hành turbine và 1 trưởng ca. Thông qua hệ thống màn hình giám sát, đội ngũ kỹ thuật có thể theo dõi, kiểm soát toàn bộ hoạt động của nhà máy.

Bên cạnh đó, đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường luôn túc trực tại khu vực tiếp nhận rác. Sau mỗi lượt xe đổ rác xuống bể chứa, công nhân nhanh chóng thu gom rác vương vãi, xịt rửa nền sàn, làm sạch nước rỉ rác, bảo đảm khu vực tiếp nhận luôn sạch sẽ, hạn chế phát sinh mùi hôi trong quá trình vận hành.

Việc tiếp nhận những chuyến rác đầu tiên là bước khởi đầu để Nhà máy điện rác Greenity Nam Định từng bước đưa dây chuyền công nghệ vào hoạt động, bổ sung năng lực xử lý chất thải cho tỉnh Ninh Bình. Khi vận hành ổn định, công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực lên các bãi chôn lấp, hạn chế ô nhiễm môi trường, đồng thời tận dụng nguồn năng lượng từ rác thải để sản xuất điện, hướng tới phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn tại địa phương.