Nhà máy điện nhiệt hạch bằng laser đầu tiên thế giới được xây dựng tại Đức

Trạm thí điểm điện hạt nhân nhiệt hạch laser sẽ được xây dựng tại khu vực lò phản ứng Biblis A cũ. (Nguồn: Euronews)

Công ty khởi nghiệp Focused Energy có trụ sở tại thành phố Darmstadt, Đức đặt mục tiêu xây dựng nhà máy điện nhiệt hạch bằng laser thương mại đầu tiên trên thế giới. Năng lượng nhiệt hạch đang thu hút sự quan tâm và nguồn vốn đầu tư lớn trên toàn cầu, đặc biệt đối với công nghệ sử dụng laser.

Focused Energy đã huy động 240 triệu USD trong vòng gọi vốn đầu tiên, mức cao nhất từng được ghi nhận trong ngành nhiệt hạch.

Khu vực Biblis được lựa chọn nhờ hệ thống cơ sở hạ tầng và kết nối lưới điện sẵn có. Tập đoàn năng lượng RWE, chủ sở hữu khu vực này, đã đầu tư 60 triệu Euro vào Focused Energy. Một phần cơ sở vật chất của nhà máy cũ, trong đó có khu vực Lò phản ứng A, sẽ được tận dụng cho dự án mới.

Theo ông Ulrich Sigel, Phó Chủ tịch Focused Energy, công ty đặt mục tiêu xây dựng cơ sở thử nghiệm tại Biblis trong 5 năm, nhà máy điện thí điểm trong 10 năm và hướng tới nhà máy thương mại trong 15 năm.

Nhà máy dự kiến có công suất gần 1 Gigawatt, đủ cung cấp điện cho khoảng 2 triệu hộ gia đình. Focused Energy cho rằng điện nhiệt hạch bằng laser có thể cạnh tranh với điện hạt nhân phân hạch và năng lượng tái tạo về chi phí.

Tuy nhiên, công nghệ này vẫn đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật, trong đó có việc hoàn thiện chu trình nhiên liệu và mở rộng quy mô từ các kết quả ban đầu trong phòng thí nghiệm lên sản xuất điện thương mại. Các nhà phê bình cũng cho rằng công nghệ hiện chưa đủ phát triển và chi phí vẫn còn cao.

(theo Euronews)