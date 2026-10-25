Nhà máy điện mặt trời Bản Chát 2 dự kiến vận hành cuối năm 2028

Công ty TNHH VinEnergo Bản Chát 2 đang lên kế hoạch xây dựng Nhà máy điện mặt trời Bản Chát 2 tại địa bàn xã Than Uyên và xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu. Theo hồ sơ dự án, nhà máy có công suất định mức 300 MW, tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 6.279,1 tỷ đồng và thời hạn hoạt động 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định cho thuê đất hoặc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Trong tổng vốn đầu tư, vốn góp của nhà đầu tư là khoảng 941,87 tỷ đồng, tương đương 15%; vốn huy động từ các tổ chức tín dụng khoảng 5.337,23 tỷ đồng, chiếm 85%. Theo hồ sơ, Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo đã góp đủ phần vốn 941,87 tỷ đồng. Nguồn vốn vay dự kiến được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch xác nhận cung ứng tín dụng tại Văn bản số 002.2026/VCB.XNCUTD.001 ngày 5/1/2026.

Nhà máy điện mặt trời Bản Chát 2 tại tỉnh Lai Châu với công suất 300 MW, tổng vốn đăng ký hơn 6.279 tỷ đồng.

Về tiến độ, dự án dự kiến khởi công trong quý IV/2026 và hoàn thành trong quý IV/2028. Giai đoạn từ quý I đến quý III/2026 được bố trí để hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan, gồm thủ tục về môi trường, xây dựng, lâm nghiệp và đất đai. Sau đó, nhà đầu tư triển khai thi công các hạng mục công trình, lắp đặt thiết bị và hoàn thành nhà máy theo kế hoạch.

Dự án được thiết kế theo mô hình điện mặt trời nổi, tận dụng diện tích mặt nước lòng hồ thủy điện Bản Chát để lắp đặt các tấm pin quang điện. Theo thông tin kỹ thuật, nhà máy sử dụng 492.772 tấm pin, công suất 730 Wp mỗi tấm, tương ứng tổng công suất đỉnh phía một chiều (DC) khoảng 359,723 MWp. Công suất định mức của nhà máy là 300 MW.

Hệ thống sử dụng các inverter có công suất định mức 460 kW để chuyển đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều. Hệ thống điện được bố trí thành 10 mạch 35 kV; điện năng sau đó được nâng áp tại trạm biến áp và truyền tải qua hệ thống đường dây đấu nối vào lưới điện. Công nghệ điều khiển, giám sát SCADA được tích hợp nhằm theo dõi và hỗ trợ tối ưu hoạt động của nhà máy.

Dự án cũng dự kiến tích hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS). Về nguyên lý, hệ thống có thể lưu trữ điện năng trong thời điểm nguồn điện mặt trời phát cao và đưa điện trở lại hệ thống khi bức xạ suy giảm hoặc phụ tải tăng. Giải pháp này có thể hỗ trợ điều tiết công suất và nâng cao khả năng khai thác nguồn điện tái tạo.

Dự án dự kiến được xây dựng tại lòng hồ thủy điện Bản Chát, thuộc địa bàn xã Mường Kim và xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Theo hồ sơ dự án, sản lượng điện thương phẩm dự kiến phát lên lưới trong năm đầu vận hành đạt khoảng 276,8 triệu kWh. Khi đi vào hoạt động, nhà máy được kỳ vọng bổ sung nguồn điện tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện tại Lai Châu và khu vực miền núi phía Bắc.

Theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư ngày 15/10/2026, diện tích đất và mặt nước dự kiến sử dụng cho dự án khoảng 938,9 ha. Trong đó, diện tích mặt nước khoảng 216,77 ha; diện tích sử dụng đất có mặt nước khoảng 580,50 ha; diện tích mặt đất khoảng 95,07 ha, gồm khu vực xây dựng hệ neo bờ, trạm biến áp, móng trụ đường dây 35 kV và 220 kV, cùng đường giao thông vào trạm. Khoảng 46,56 ha đất nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng bởi hành lang tuyến đường dây 35 kV và 220 kV.

Lai Châu đang thúc đẩy phát triển các dự án năng lượng, trong đó có phương án khai thác tiềm năng mặt nước lòng hồ thủy điện để phát triển điện mặt trời nổi. Theo Tờ trình số 336/TTr-STC ngày 12/9/2025 của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu, địa phương dự kiến đưa 67 dự án điện lực vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, gồm 2 dự án điện mặt trời và 65 dự án thủy điện. Trong đó, hai dự án điện mặt trời Bản Chát 1 và Bản Chát 2 có tổng diện tích đất và mặt nước dự kiến sử dụng khoảng 1.288 ha.

Việc triển khai các dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn điện, tạo động lực phát triển công nghiệp và tăng nguồn thu ngân sách địa phương. Tuy nhiên, quy mô sử dụng mặt nước lớn cũng đặt ra yêu cầu đánh giá đầy đủ các tác động đến hoạt động nuôi cá lồng, khai thác thủy sản và hệ sinh thái lòng hồ. Đối với Bản Chát 2, bài toán đặt ra là phát huy hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và sinh kế của người dân trong khu vực.