Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Bangladesh được cấp phép phát điện

Nhà máy điện hạt nhân Rooppur của Bangladesh, được tập đoàn Rosatom Nga hậu thuẫn, đã được cấp phép sản xuất điện.

Ngày 29/10, Daily Star đưa tin, Rooppur - nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Bangladesh, đã được Cơ quan Quản lý Năng lượng Nguyên tử (BAERA) chấp thuận chuyển sang giai đoạn C.

Trong giai đoạn này, công suất của lò phản ứng sẽ được tăng lên để tạo ra hơi nước, tăng tốc tuabin và phát điện. Công suất sẽ được tăng dần theo từng giai đoạn.

“Hiện Tổ máy số 1 sẽ tiến hành khởi động để bắt đầu quá trình phát điện”, Chủ tịch BAERA, ông Mahamudul Hasan, cho biết.

Ông Hasan nói thêm, cơ quan này sẽ xác định ngày khởi động chính thức.

Đầu tháng này, người đứng đầu tập đoàn Rosatom, Alexey Likhachev, đã nói với giới truyền thông, nhà máy đang được tiến hành đúng tiến độ và dự kiến ​​sẽ được kết nối với lưới điện quốc gia vào cuối tháng tới.

Nhà máy Rooppur, nằm cách Dhaka 160km bên bờ sông Padma, được xây dựng với chi phí 12,65 tỷ USD, với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ Nga.

Với hai lò phản ứng VVER-1200 do Nga thiết kế, nhà máy sẽ có tổng công suất 2.400 megawatt.

Nga đang tài trợ 11,9 tỷ USD bằng vốn vay nhà nước cho dự án này.

Tập đoàn Rosatom, đơn vị cung cấp thiết bị, nhiên liệu hạt nhân và hỗ trợ kỹ thuật, dự kiến ​​sẽ đưa tổ máy thứ hai vào hoạt động năm 2027.

Khi đi vào hoạt động hoàn toàn, nhà máy dự kiến ​​sẽ cung cấp 12% nhu cầu điện của Bangladesh.

Mới đây, ông Likhachev tiết lộ, Nga đang đàm phán với Bangladesh để xây dựng giai đoạn mới của các tổ máy công suất cao tại Rooppur.

“Chúng tôi chủ yếu đang thảo luận về khả năng xây dựng thêm một giai đoạn nữa với các tổ máy công suất lớn”, ông Likhachev phát biểu bên lề diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga.

Ông đồng thời cho biết thêm, Bangladesh cũng đang xem xét khả năng xây dựng các tổ máy công suất nhỏ và một lò phản ứng nghiên cứu.

Theo RT