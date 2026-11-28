Nhà máy điện hạt nhân Belarus. (Ảnh: THANH THỂ)

Đó là con đường quen thuộc của ông Nikolai. Sống ở vùng đất này hơn bốn chục năm, ông Nikolai đã chứng kiến những đổi thay của Ostrovets, cả việc con đường được mở rộng cùng với quá trình xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Belarus.

Ông nhớ lại, trước đây, Ostrovets từng được xem là vùng xa xôi, ít có điều kiện phát triển. Nhưng từ khi dự án điện hạt nhân được triển khai, diện mạo địa phương đã thay đổi đáng kể, như được hồi sinh.

Nhiều công trình mới, trường học, nhà trẻ được xây dựng. Người lao động từ những nơi khác, trong đó có nhiều người trẻ, cũng tìm đến đây sinh sống và làm việc.

“Có thể nói, cuộc sống tốt hơn về mọi mặt”, ông Nikolai nhận xét về Ostrovets. Với người đàn ông làm nghề nông này, sự thay đổi dễ nhận thấy nhất là diện mạo ngày càng khang trang của vùng đất mà ông đã gắn bó từ lâu.

Ông Nikolai tại bến xe bus. (Ảnh: THANH THỂ)

Cách chỗ ông Nikolai ngồi không xa, bảng điện tử liên tục hiển thị chỉ số bức xạ môi trường, với mức ghi nhận 0,07 microsievert/giờ, nằm trong ngưỡng bức xạ phông tự nhiên thường thấy trong môi trường sống. Công tác giám sát được thực hiện liên tục, với dữ liệu từ các trạm quan trắc thuộc Hệ thống giám sát phóng xạ tự động.

Tại Ostrovets, thông tin về chỉ số bức xạ trong môi trường không chỉ được cập nhật tại khu vực nhà máy và vùng quan trắc, mà còn hiển thị trên các bảng thông tin điện tử ở khu dân cư. Người dân như ông Nikolai cũng có thể truy cập trang mạng chính thức của nhà máy để theo dõi các chỉ số trực tuyến.

Từ một “vùng đất xa xôi”, Ostrovets giờ đã được xem là một “đô thị hạt nhân” hiện đại hơn. Điều này đến từ sự xuất hiện của Nhà máy điện hạt nhân Belarus, nằm cách trung tâm Ostrovets khoảng 20km.

Được xây dựng theo thiết kế của Nga “AES-2006”, với hai tổ máy sử dụng lò phản ứng VVER-1200, tổng công suất thiết kế 2.400MW, đây là dự án năng lượng quy mô lớn được xây dựng với sự hợp tác của Nga.

Tổ máy số 1 được đưa vào vận hành thương mại tháng 6/2021, tổ máy số 2 vào tháng 11/2023. Theo nhà máy, hai tổ máy hiện đáp ứng khoảng 40% nhu cầu điện của Belarus, góp phần giảm lượng khí thải nhà kính khoảng 7 triệu tấn mỗi năm.

Bảng điện tử hiển thị chỉ số bức xạ môi trường. (Ảnh: THANH THỂ)

Dự án trọng điểm

Nhà máy điện hạt nhân Belarus được đánh giá là dự án có trình độ công nghệ cao nhất và quy mô lớn nhất trong lịch sử quan hệ Belarus-Nga. Khoảng 40 tổ chức của Belarus và Nga đã tham gia xây dựng nhà máy.

Lãnh đạo cơ sở này cho biết, sau khi đưa vào vận hành, nhà máy đang đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế và mang lại những hiệu quả thiết thực. Belarus đã giải quyết được nhiều nhiệm vụ trọng yếu, như chấm dứt việc nhập khẩu điện năng và giảm mức độ phụ thuộc vào nguồn khí đốt tự nhiên nhập khẩu.

Nhà máy điện hạt nhân cũng đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng của các ngành kinh tế và người dân, trong đó có nhu cầu sử dụng điện để sưởi ấm và cung cấp nước nóng…

Nhà máy đón tiếp các đoàn đại biểu nước ngoài. (Ảnh: THANH THỂ)

Ngoài ra, nhà máy còn trở thành động lực thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế liên quan. Hàng loạt dự án đổi mới, ứng dụng công nghệ đã được triển khai trong các lĩnh vực công nghiệp, khoa học và y tế. Dự án cũng thúc đẩy ứng dụng rộng rãi các công nghệ hiện đại trong sản xuất, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm mới.

Một lợi ích rõ nét khác từ việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân là sự phát triển của thành phố Ostrovets và quận cùng tên.

Trong 10 năm qua, từ một khu dân cư “có vẻ xa xôi”, Ostrovets đã trở thành một thành phố khang trang hơn, hiện đại hơn, với cơ sở vật chất phục vụ đời sống người dân. Nhiều trường học, nhà trẻ, bệnh viện, khu liên hợp thể thao, chăm sóc sức khỏe và trung tâm văn hóa đã được xây dựng. Hơn 50 tòa nhà chung cư mới cũng đã được đưa vào sử dụng.

Cơ sở hạ tầng tại Ostrovets. (Ảnh: THANH THỂ)

Coi trọng yếu tố an toàn

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Aleksandr Yerin, Phó Tổng Giám đốc phụ trách chất lượng của Nhà máy điện hạt nhân Belarus, nhấn mạnh về các giải pháp bảo đảm an toàn trong xây dựng và vận hành nhà máy.

Ông cho biết, ngay từ khi quyết định phát triển điện hạt nhân, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko đã đặt ra yêu cầu hàng đầu là phải bảo đảm an toàn. Để lựa chọn địa điểm xây dựng, 74 khu vực trên lãnh thổ Belarus đã được khảo sát trước khi quyết định chọn Ostrovets.

Theo ông Yerin, an toàn của nhà máy được bảo đảm thông qua chất lượng ở tất cả các khâu, từ thiết kế, chế tạo thiết bị, xây dựng đến đưa vào vận hành. Dự án AES-2006 do Nga thiết kế được lựa chọn với các hệ thống an toàn nhiều lớp.

Một điểm đáng chú ý trong thiết kế là hệ thống an toàn được bố trí thành bốn kênh độc lập, kết hợp với các hệ thống an toàn thụ động. Theo đại diện nhà máy, trong một số tình huống, các hệ thống thụ động có thể hoạt động mà không cần sự can thiệp của người vận hành trong khoảng thời gian lên tới 72 giờ.

Tuy nhiên, ông Yerin nhấn mạnh rằng các giải pháp kỹ thuật chỉ là một phần trong hệ thống bảo đảm an toàn. Nhà máy đồng thời xây dựng văn hóa an toàn và cơ chế quản lý, trong đó các yêu cầu về an toàn luôn được đặt lên trên những chỉ tiêu kinh tế và sản xuất. Nhân viên thường xuyên được đào tạo, tham gia diễn tập để nâng cao khả năng xử lý các tình huống phát sinh.

Ông Aleksandr Yerin trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân. (Ảnh: TRẦN THANH)

Năm 2017, nhà máy đã trải qua các cuộc kiểm tra sức chịu đựng (stress test). Theo ông Yerin, kết quả đánh giá của các tổ chức chuyên gia cho thấy không phát hiện thiếu sót về an toàn tại địa điểm xây dựng nhà máy.

Công tác giám sát phóng xạ cũng được tổ chức thường xuyên. Tại nhà máy có Phân xưởng An toàn bức xạ với các phòng thí nghiệm chuyên trách, thực hiện đo đạc tại khu vực nhà máy, vùng bảo vệ vệ sinh và vùng quan trắc.

Các chỉ số được theo dõi hằng ngày; đồng thời, nhân viên lấy mẫu đất, không khí, lượng mưa và thực phẩm để phân tích. Hoạt động giám sát còn được thực hiện ở cấp nhà nước.

Theo ông Yerin, từ khi nhà máy bắt đầu được xây dựng đến nay, chưa ghi nhận trường hợp vi phạm các tiêu chuẩn về tình hình phóng xạ; mức phóng xạ vẫn nằm trong giới hạn của phông tự nhiên.