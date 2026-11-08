Nhà máy điện gió Vân Canh 2 dự kiến cung cấp 623 triệu kWh mỗi năm

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án. (Ảnh: Báo Xây dựng)

Công ty TNHH Năng lượng tái tạo Vững Bền vừa tổ chức khởi công Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2 tại Gia Lai, công suất thiết kế 180MW, tổng vốn đầu tư khoảng 7.771 tỷ đồng.

Dự án dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2028. Khi hoàn thành, nhà máy sẽ cung cấp sản lượng điện bình quân khoảng 623 triệu kWh mỗi năm. Dự án đã được đưa vào Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định.

Theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo được định hướng phát triển trên địa bàn tỉnh đến năm 2035 khoảng 9.657MW. Hiện toàn tỉnh có 85 dự án năng lượng tái tạo đã vận hành thương mại, với tổng công suất 4.271MW.

Tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị; lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và tuân thủ quy định pháp luật. Đồng thời, phối hợp triển khai các hạng mục đấu nối, truyền tải điện, phấn đấu hoàn thành dự án đúng hoặc sớm hơn tiến độ cam kết.

Chủ đầu tư dự kiến đưa Nhà máy điện gió Vân Canh 2 vào vận hành cuối năm 2027, sớm hơn mốc năm 2028 được tỉnh đề cập.