Trụ điện gió thuộc Nhà máy Điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 2 - Ảnh: chinhphu.vn/Lê Sơn

Theo EVNGENCO2, lúc 18h15' ngày 15/11, Nhà máy Điện gió Công Hải 1 - giai đoạn 2 tại xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa đã hòa lưới phát điện vào hệ thống điện quốc gia.

Dự án được khởi công ngày 19/12/2025, gồm 5 tua-bin gió với tổng công suất 25 MW, tổng mức đầu tư trên 939 tỷ đồng. Khi đi vào khai thác theo kế hoạch, nhà máy có sản lượng điện bình quân hơn 73 triệu kWh/năm.

Để đạt mốc hòa lưới, Ban điều hành dự án, các nhà thầu cùng lãnh đạo EVNGENCO2 đã tập trung triển khai công việc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Công nhân vận hành theo dõi việc Điện gió Công Hải 1 hoà lưới - Ảnh: chinhphu.vn/Lê Sơn

Theo kế hoạch được nêu tại Quyết định số 659/QĐ-NSMO ngày 15/9/2026 của NSMO, từ 0h ngày 19/11/2026, nhà máy bước vào giai đoạn hòa lưới thử nghiệm nhằm phục vụ việc công nhận ngày vận hành thương mại. Mốc hòa lưới phát điện ngày 15/11 không đồng nghĩa với việc nhà máy đã được công nhận vận hành thương mại.

Theo EVNGENCO2, dự án góp phần bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện, giảm phát thải, bảo vệ môi trường và hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Công trình cũng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng khu vực miền Trung và thực hiện định hướng chuyển dịch năng lượng của ngành điện.