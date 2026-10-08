Nhà máy đầu tiên tại Việt Nam vận hành bằng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng LNG

GE Vernova Inc. (NYSE: GEV) vừa công bố Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 – nhà máy được trang bị tuabin khí 9HA.02 của tập đoàn, đã được vinh danh ở hai hạng mục tại giải thưởng POWER Awards 2026. Cụ thể, nhà máy Nhơn Trạch 3&4 đã xuất sắc giành giải "Plant of the Year" (Nhà Máy Của Năm) và Giải nhất hạng mục "Top Plants: Fossil Fuels" nhờ ứng dụng thành công các công nghệ tiên tiến và đổi mới, đồng thời tối ưu hiệu suất và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4.

Cú đúp giải thưởng không những khẳng định sức ảnh hưởng của nhà máy điện vận hành bằng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên của Việt Nam, mà còn thể hiện tầm quan trọng của nhà máy điện đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ tuabin khí HA như một chuẩn mực mới về phát điện khí hiệu suất cao. Thành tựu cũng đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong tiến trình triển khai công nghệ H-Class của GE Vernova tại Đông Nam Á.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) làm chủ đầu tư, với Tổng thầu EPC là liên danh nhà thầu Lilama – Samsung C&T. Tọa lạc tại Khu công nghiệp Ông Kèo, xã Đại Phước, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km về phía Đông Nam, nhà máy có tổng công suất phát điện hơn 1,6 gigawatt (GW).

Được trang bị tuabin khí H-Class tiên tiến của GE Vernova, nhà máy Nhơn Trạch 3&4 đạt hiệu suất chu trình hỗn hợp lên đến trên 63%, tương đương các cơ sở phát điện hiệu suất cao hàng đầu trên thế giới. Đồng thời, nhà máy có thể giảm khoảng 61% lượng phát thải carbon so với các nhà máy nhiệt điện than cùng công suất. Khả năng phát điện hiệu suất cao và linh hoạt của nhà máy Nhơn Trạch 3&4 có thể góp phần bảo đảm nguồn cung điện ổn định, đồng thời đáp ứng yêu cầu về khả năng phản ứng linh hoạt trong một hệ thống điện ngày càng đa dạng.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 được vinh danh trong bối cảnh Việt Nam liên tục mở rộng và đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng.

Theo Quy hoạch điện VIII Điều chỉnh (PDP8R), Việt Nam đặt mục tiêu đạt khoảng 22,5 GW công suất điện khí LNG vào năm 2030, song hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của nguồn năng lượng tái tạo. Những yếu tố này càng thể hiện sự gia tăng trong nhu cầu sử dụng nguồn điện có hiệu suất cao cùng khả năng vận hành linh hoạt để củng cố độ tin cậy và ổn định của hệ thống.