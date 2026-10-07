Nhà máy Đạm Cà Mau hoàn thành BDTT, chính thức vận hành trở lại

Hơn 3.200 hạng mục được triển khai trong đợt BDTT Nhà máy Đạm Cà Mau năm 2026.

BDTT là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm duy trì độ tin cậy, an toàn và ổn định của Nhà máy Đạm Cà Mau, đồng thời tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất trong giai đoạn tiếp theo. Trong quá trình triển khai, thời tiết tại Cà Mau xuất hiện nhiều đợt mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tổ chức thi công và điều kiện làm việc trên công trường.

Tuy nhiên, các công việc vẫn được triển khai và kiểm soát chặt chẽ theo kế hoạch. Các lực lượng tham gia duy trì phối hợp liên tục, chủ động điều chỉnh phương án thi công phù hợp với điều kiện thực tế, kiểm soát an toàn trước khi thực hiện từng công việc, qua đó bảo đảm tiến độ đề ra.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc PVCFC trực tiếp kiểm tra công tác thi công tại công trường.

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo PVCFC và Nhà máy, cùng sự phối hợp của đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và người lao động các đơn vị nhà thầu, các hạng mục bảo dưỡng đã hoàn thành theo yêu cầu kỹ thuật.

Đặc biệt, những công việc có vai trò then chốt được tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai đồng bộ và kiểm soát chặt chẽ. Sáng ngày 5/10/2026, Nhà máy Đạm Cà Mau chính thức vận hành trở lại. Đến 2h00 ngày 7/10/2026, Nhà máy bắt đầu có sản phẩm, đánh dấu việc hoàn thành toàn bộ chiến dịch BDTT năm 2026, sẵn sàng cho hoạt động sản xuất và cung ứng phân bón cho thị trường.

Kết quả của chiến dịch BDTT không chỉ thể hiện ở việc Nhà máy vận hành trở lại đúng kế hoạch, mà còn ở việc bảo đảm các yêu cầu về an toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả. Trong suốt quá trình thực hiện, các lực lượng trên công trường luôn duy trì kỷ luật thi công, phối hợp xử lý các tình huống phát sinh và bám sát mục tiêu đưa Nhà máy trở lại hoạt động theo kế hoạch.

Công tác BDTT thực hiện đúng mục tiêu an toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Sự hiện diện thường xuyên và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo PVCFC tại hiện trường đã góp phần kịp thời tháo gỡ khó khăn, động viên lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong những giai đoạn cao điểm. Đây là yếu tố quan trọng giúp các đơn vị duy trì tinh thần phối hợp và quyết tâm hoàn thành công việc trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Việc hoàn thành BDTT năm 2026 là tiền đề để Nhà máy Đạm Cà Mau tiếp tục chu kỳ vận hành mới với yêu cầu cao hơn về an toàn, ổn định và hiệu quả, góp phần bảo đảm nguồn cung phân bón chất lượng cao cho sản xuất nông nghiệp.