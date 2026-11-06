Nhà máy Bao bì Quốc tế A&C chính thức đi vào hoạt động

Ngày 6/11, Công ty Cổ phần Bao bì Quốc tế A&C tổ chức lễ khánh thành và chính thức đưa Nhà máy Bao bì Quốc tế A&C vào hoạt động tại Khu công nghiệp Quán Ngang, tỉnh Quảng Trị. Đây là dự án có quy mô đầu tư lớn, được kỳ vọng góp phần bổ sung năng lực sản xuất công nghiệp, thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng và tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Điểm nhấn của dự án là hệ thống dây chuyền sản xuất đồng bộ, hiện đại, có mức độ tự động hóa cao, được nhập khẩu từ Hoa Kỳ và các nước châu Âu. Toàn bộ quy trình sản xuất được tổ chức theo hướng khép kín, từ tạo hình thân lon, xử lý bề mặt, in ấn, phủ bảo vệ đến kiểm tra chất lượng và đóng gói sản phẩm.

Đặc biệt, nhà máy được đầu tư hệ thống kiểm tra tự động ngay trên dây chuyền cùng các thiết bị đo lường, kiểm định chuyên sâu, giúp kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn, kịp thời phát hiện sai lỗi và bảo đảm tính đồng nhất của sản phẩm. Đây được xem là nền tảng quan trọng để A&C nâng cao chất lượng sản xuất, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và đối tác.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc đầu tư công nghệ hiện đại phải gắn liền với năng lực quản trị và hiệu quả vận hành. Vì vậy, bên cạnh hệ thống máy móc, thiết bị tiên tiến, doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình quản lý, nâng cao trình độ đội ngũ nhân sự và tăng cường kiểm soát chất lượng trong suốt quá trình sản xuất. Qua đó, từng bước cung cấp các giải pháp bao bì nhôm có chất lượng ổn định, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thị trường và hướng tới xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác.

Không chỉ chú trọng quy mô và hiệu quả sản xuất, A&C còn xác định phát triển bền vững là định hướng xuyên suốt trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Doanh nghiệp hướng tới phát triển các sản phẩm bao bì nhôm có khả năng tái chế cao, đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng nguyên vật liệu thông qua cải tiến thiết kế và quy trình sản xuất. Trong đó, các dòng nắp lon nhẹ được nghiên cứu, phát triển nhằm giảm lượng kim loại sử dụng nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và chất lượng sản phẩm.

Trong quá trình vận hành, nhà máy cam kết tuân thủ các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn lực và từng bước nâng cao trách nhiệm đối với người lao động cũng như cộng đồng địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham quan nhà máy bao bì quốc tế A&C nhân dịp lễ khánh thành.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của Công ty Cổ phần Bao bì Quốc tế A&C trong quá trình triển khai dự án. Đặc biệt, doanh nghiệp đã nỗ lực tổ chức thi công, hoàn thiện và đưa công trình vào hoạt động vượt tiến độ so với chủ trương đầu tư được cấp.

Theo lãnh đạo tỉnh, không chỉ tạo dấu ấn về tiến độ triển khai, Nhà máy Bao bì Quốc tế A&C còn được đầu tư hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại, nhà xưởng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao và định hướng thân thiện với môi trường. Đây là những yếu tố quan trọng để dự án phát huy hiệu quả, đồng thời tạo thêm sức hút cho Khu công nghiệp Quán Ngang nói riêng và môi trường đầu tư của tỉnh Quảng Trị nói chung.

Để nhà máy hoạt động ổn định, phát huy tối đa công suất và hiệu quả đầu tư, lãnh đạo tỉnh đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế cùng các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; vận hành hiệu quả cơ chế “luồng xanh”, tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính và lưu thông hàng hóa; chủ động nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường phối hợp, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường, bảo đảm nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả và bền vững.

Đối với Công ty Cổ phần Bao bì Quốc tế A&C, lãnh đạo tỉnh mong muốn doanh nghiệp tiếp tục phát huy năng lực quản trị, làm chủ công nghệ hiện đại, không ngừng nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Đặc biệt, cần quan tâm bảo đảm việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương.

Khẳng định quan điểm nhất quán trong thu hút đầu tư, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: “Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”. Tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành, kề vai sát cánh cùng doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch và an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư yên tâm triển khai dự án, mở rộng sản xuất và phát triển lâu dài.

Nhà máy bao bì quốc tế A&C đã cho ra đời những lô sản phẩm đầu tiên

Việc Nhà máy Bao bì Quốc tế A&C chính thức đi vào hoạt động không chỉ bổ sung một cơ sở sản xuất công nghiệp quy mô lớn trên địa bàn mà còn mở ra kỳ vọng về những cơ hội hợp tác, liên kết sản xuất và phát triển chuỗi cung ứng mới. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, tạo thêm việc làm, gia tăng giá trị kinh tế và từng bước khẳng định sức hấp dẫn của Quảng Trị đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.