Trong ngành công nghiệp gia công bao bì, màng mỏng và linh kiện nhựa, chi phí hạt nhựa nguyên sinh luôn chiếm tới 60 đến 70 phần trăm giá thành xuất xưởng. Chính vì vậy, năng lực cạnh tranh và biên lợi nhuận của một đơn vị sản xuất không chỉ phụ thuộc vào trình độ vận hành tại phân xưởng, mà được quyết định ngay trên bàn đàm phán thu mua vật tư đầu vào.

Cơ hội vàng lướt qua nhanh và nỗi ám ảnh kẹt vốn lưu động

Đầu tháng 10 năm 2026, thị trường hạt nhựa nhập khẩu và phân phối trong nước bất ngờ xuất hiện một nhịp điều chỉnh giảm giá ngắn hạn do nguồn cung từ các tổ hợp lọc hóa dầu khu vực châu Á dồi dào. Đối với một công ty sản xuất bao bì có quy mô doanh thu gần 50 tỷ đồng tại Bình Dương, đây là thời cơ vàng hiếm có để nhập gom đủ lượng vật tư phục vụ cho toàn bộ các hợp đồng cung ứng bao bì hàng tiêu dùng dịp Tết 2027 đã ký kết.

Biến động giá hạt nhựa theo từng ngày đòi hỏi các nhà máy sản xuất phải có nguồn vốn lưu động giải ngân tức thời để chốt đơn hàng giá tốt.

Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết mà nhà cung cấp đưa ra để áp dụng mức chiết khấu sâu này là bên mua phải đặt cọc và thanh toán toàn bộ giá trị lô hàng chỉ trong vòng 48 giờ đồng hồ. Ở thời điểm đó, phần lớn ngân quỹ tự có của nhà máy đang nằm trong kho thành phẩm chờ giao và các khoản công nợ phải thu từ những tập đoàn thực phẩm, đồ uống lớn. Nếu thực hiện quy trình lập hồ sơ vay từng lần theo kiểu truyền thống với thủ tục định giá lại máy móc và chờ phê duyệt qua nhiều cấp, chắc chắn khi tiền về đến tài khoản thì đợt giảm giá đã kết thúc, làm đơn vị mất đi khoản lợi nhuận chênh lệch hàng tỷ đồng.

Giải ngân thần tốc mở khóa cơ hội kinh doanh trong tích tắc

Để không bỏ lỡ nhịp điều chỉnh quý giá của thị trường nguyên liệu, giám đốc điều hành công ty bao bì nhựa đã lập tức đề nghị giải ngân theo gói Tài trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhựa (tỷ lệ giải ngân từng lần lên tới 100% giá trị hợp đồng, hóa đơn hoặc đơn đặt hàng đầu vào) tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB). Nhờ đã được ngân hàng thẩm định trước dựa trên lưu lượng dòng tiền thực tế và uy tín trong chuỗi cung ứng, yêu cầu rút vốn để thanh toán lô hàng của đơn vị được xử lý với tốc độ vượt trội.

Chỉ trong thời gian cực ngắn sau khi hoàn tất chứng từ hóa đơn mua bán hợp lệ, nguồn tiền giải ngân từ SeABank đã được chuyển thẳng đến tài khoản của đối tác cung ứng, giúp nhà máy khóa chặt thành công mức giá vật tư chạm đáy. Đối với các lô hạt nhựa đặc chủng phải nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út, doanh nghiệp còn được ngân hàng hỗ trợ phát hành tín dụng thư trả chậm có điều khoản thanh toán ngay L/C UPAS, vừa giúp đối tác ngoại thu hồi tiền sớm để giảm giá bán, vừa giúp bên mua trả chậm tới 365 ngày, với tỷ lệ ký quỹ L/C chỉ từ 3% theo gói tài trợ ngành nhựa.

Tốc độ giải ngân vốn lưu động nhanh chóng cùng hệ sinh thái tài khoản, thẻ doanh nghiệp từ SeABank giúp các xưởng sản xuất làm chủ hoàn toàn chuỗi cung ứng.

Bên cạnh tốc độ cấp tín dụng ấn tượng, bài toán tiết giảm chi phí vận hành phân xưởng trong mùa cao điểm cuối năm cũng được giải quyết trọn vẹn nhờ hệ sinh thái sản phẩm đồng bộ đi kèm. Khi thanh toán tiền nhập khẩu máy móc và phụ gia qua nền tảng ngân hàng số SeANet, công ty đủ điều kiện được miễn 100% phí chuyển tiền quốc tế trong 6 tháng đầu, cùng công cụ mua bán ngoại tệ trực tuyến linh hoạt.

Ở mảng giao dịch trong nước, việc sử dụng gói tài khoản đặc quyền Business Combo Account giúp bộ phận kế toán tiết kiệm tối đa ngân sách nhờ chính sách miễn giảm phí chuyển khoản nội địa cho hàng chục đơn vị cung cấp phụ liệu, thùng carton, miễn phí đăng ký, sử dụng SeANet, kết hợp chi lương theo lô để tự động hóa việc trả lương cho hàng trăm công nhân làm việc ba ca. Đặc biệt, ban quản lý xưởng còn tận dụng triệt để dòng thẻ ghi nợ SeABiz Ultra Cash để chi trả linh hoạt các hóa đơn tiền điện công nghiệp tiêu thụ lớn của dàn máy ép nhựa, chi phí bảo trì thiết bị và cước xe tải giao hàng. Với chính sách miễn phí thường niên năm đầu tiên và hoàn phí năm tiếp theo khi đạt doanh số giao dịch, hệ sinh thái tài chính của SeABank đã giúp doanh nghiệp bao bì nhựa tối đa hóa biên lợi nhuận và bứt tốc mạnh mẽ.