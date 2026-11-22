Cảnh sát đã gom được 7 túi đựng thi thể, mỗi túi chứa các bộ phận cơ thể của nhiều người.

Giới chức cho biết, sức nóng dữ dội của đám cháy khiến các nạn nhân được tìm thấy không thể nhận dạng bằng phương pháp quan sát trực tiếp. Vì vậy, lực lượng chức năng đang tiến hành thu thập mẫu ADN từ thân nhân và các vật dụng cá nhân của những người mất tích để phục vụ công tác xác định danh tính.

Hình ảnh nhà máy sản xuất bánh kẹo của Indonesia bị lửa thiêu rụi. (Nguồn: CNA)

Trong cuộc họp báo ngày 22/11, chủ nhà máy cho biết có khoảng 300 người làm việc trong ca khi xảy ra hoả hoạn.

“Con số 50 là số người mà đến nay chúng tôi vẫn chưa thể xác định được tung tích”, ông nói.

Vụ hỏa hoạn bùng phát vào tối qua (21/11), tại nhà máy sản xuất bánh kẹo ở Cikande, thuộc huyện Serang. Nhà chức trách cho biết nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Một quan chức cho biết, các đội tìm kiếm đang rà soát từng khu vực trong tòa nhà bị cháy, nơi được cho là có các nạn nhân mắc kẹt bên trong. Trong khi đó, một số khu vực của công trình có nguy cơ sụp đổ.

Theo thông tin trên trang web của công ty, nhà máy này thuộc United Family Food, một doanh nghiệp Indonesia được thành lập năm 1981.

Công ty sản xuất các mặt hàng tiêu dùng trên khắp Indonesia, hiện có khoảng 5.000 nhân viên làm việc tại trụ sở chính trong nước và 4 văn phòng quốc tế, phục vụ thị trường hơn 250 triệu người tiêu dùng.