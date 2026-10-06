Nhà mạng lớn nhất Singapore gia nhập nền kinh tế token

Singtel bán token AI theo gói cho doanh nghiệp

RE - mảng kinh doanh đám mây AI độc lập thuộc Singtel Digital InfraCo, ra mắt dịch vụ AI Token-as-a-Service, gọi tắt là TaaS. Theo Singtel, đây là dịch vụ được quản lý trọn gói đầu tiên tại Singapore cung cấp mô hình AI dưới dạng dịch vụ, nhằm giúp doanh nghiệp triển khai AI tác tử trên quy mô lớn.

Theo mô hình này, doanh nghiệp không phải mua, kết nối và vận hành từng mô hình riêng lẻ mà có thể đăng ký gói token AI của Singtel với dung lượng tùy chọn để sử dụng cho nhiều ứng dụng, từ tra cứu nội bộ, phát triển phần mềm đến AI tác tử, dạng trợ lý có khả năng tự động hóa quy trình làm việc, nghiên cứu thị trường và rà soát văn bản. Gói dịch vụ cung cấp quyền truy cập các mô hình AI, hạ tầng có thể mở rộng theo nhu cầu, lớp điều phối và công cụ quản trị. Khách hàng trả phí dựa trên lượng token AI thực tế đã sử dụng.

Ảnh Singtel

Singtel chỉ ra hai nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp còn chần chừ khi đưa AI vào sâu trong hoạt động kinh doanh. Chi phí token AI ngày càng tăng là nguyên nhân thứ nhất. Tiếp đó là tâm lý e ngại khi doanh nghiệp phải đưa dữ liệu kinh doanh nhạy cảm vào các mô hình đặt ở nước ngoài. Hai vấn đề này trở nên rõ hơn khi doanh nghiệp chuyển sang AI tác tử, bởi các tác tử tiêu thụ nhiều token AI hơn, đồng thời khiến bộ phận công nghệ phải quản lý nhiều mô hình và năng lực AI cùng lúc.

Singtel lựa chọn đặt các mô hình phục vụ dịch vụ token AI trên hạ tầng tại Singapore, vận hành qua nền tảng đám mây AI RE cùng hệ sinh thái công nghệ gồm trung tâm dữ liệu AI, mạng kết nối mặt đất, hệ thống cáp biển và nền tảng điều phối Paragon. Theo Singtel, cách triển khai này giúp doanh nghiệp cân đối chi phí, hiệu năng và khả năng mở rộng, đồng thời giữ dữ liệu trong phạm vi Singapore.

Ông Bill Chang, Tổng giám đốc RE và Digital InfraCo, cho rằng cơ hội của AI nằm ở khả năng triển khai trên quy mô lớn. Theo ông, doanh nghiệp đang cần một cách đưa AI vào toàn tổ chức đơn giản và liền mạch hơn, thay cho việc mua sắm, tích hợp và quản lý từng mô hình riêng lẻ. Singtel cũng đang chuyển sang mô hình vận hành lấy AI làm trọng tâm, qua đó có thêm kinh nghiệm thực tế để nhận diện những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi triển khai công nghệ này.

"Thông qua TaaS, chúng tôi gom hệ sinh thái công nghệ tích hợp cùng kinh nghiệm của mình vào một dịch vụ được quản lý duy nhất, giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn, nhìn rõ hơn và kiểm soát tốt hơn khi triển khai AI an toàn, đồng thời tối ưu chi phí lẫn hiệu năng", ông Bill Chang nói.

Ông Chang cho biết Singtel muốn giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian đưa AI vào hoạt động và chuyển nhu cầu công nghệ thành hiệu quả kinh doanh cụ thể. Singtel kỳ vọng mô hình này sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng số và củng cố vai trò của Singapore trong lĩnh vực đổi mới AI.

Singtel tối ưu định tuyến để giảm chi phí token AI

Điểm riêng trong dịch vụ token AI của Singtel nằm ở tính năng định tuyến thông minh, tự động lựa chọn mô hình AI phù hợp với từng khối việc nhằm cân đối chi phí và hiệu năng. Các tác vụ như lập trình, sáng tạo nội dung, thoại và video có thể được xử lý bằng những mô hình trọng số mở như Qwen, Mistral, GLM, Kimi và MiniMax. Với những tác vụ đòi hỏi năng lực cao hơn, hệ thống chuyển sang các mô hình tiên phong được Singtel lựa chọn. Doanh nghiệp cũng có thể đưa mô hình riêng lên nền tảng token AI để đáp ứng yêu cầu đặc thù về khối việc và hoạt động kinh doanh.

Singtel tăng đầu tư AI và trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á

Về quản trị, Singtel cho phép doanh nghiệp theo dõi mức sử dụng đến từng token AI, từ đó thiết lập chính sách quản trị, cơ chế bảo vệ và giám sát quá trình triển khai AI có trách nhiệm. Với các khối việc ít nhạy cảm, khách hàng vẫn có thể sử dụng đám mây AI không chủ quyền để giảm chi phí và nâng hiệu năng. Theo Singtel, việc tập trung nhiều công nghệ AI trên một nền tảng giúp doanh nghiệp giảm nhu cầu đầu tư và bảo trì hạ tầng phức tạp, rút ngắn thời gian triển khai và hạn chế gánh nặng phải liên tục cập nhật công nghệ.

Dịch vụ token AI bổ sung cho GPU-as-a-Service hiện có của RE, qua đó mở rộng hệ sinh thái AI của Singtel từ hạ tầng, sức mạnh tính toán và quyền truy cập mô hình đến điều phối, quản trị và triển khai. Singtel định vị hệ sinh thái này như một nền tảng cung cấp hạ tầng và dịch vụ cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Singapore, trong đó AI giữ vai trò trung tâm.

Huawei đưa token AI thành nguồn thu mới cho nhà mạng

Singtel không phải nhà mạng duy nhất theo đuổi mô hình kinh doanh dựa trên token AI. Hơn ba tháng trước, tại MWC Thượng Hải 2026 khai mạc ngày 24/6, Huawei giới thiệu loạt giải pháp kết hợp dịch vụ, mạng lưới và năng lực tính toán, hướng tới giúp nhà mạng tăng trưởng cả về lưu lượng dữ liệu và lượng token AI, với thông điệp "Advancing All Intelligence" (Thúc đẩy mọi trí tuệ).

Gian hàng của Huawei tại MWC Thượng Hải 2026 ở Sảnh N1

Ông David Wang, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch luân phiên Huawei, nhìn lại 40 năm phát triển của ngành di động và cho rằng mỗi thế hệ công nghệ đều đẩy hiệu suất phổ tần cùng hiệu năng lên giới hạn mới, kiến trúc mạng dần phẳng hơn, dịch vụ mới liên tục xuất hiện, qua đó giúp nhà mạng chuyển hóa năng lực mạng thành giá trị thương mại. Khi thông tin di động bước vào kỷ nguyên trí tuệ, ông nêu sáu yêu cầu then chốt cho thập kỷ tăng trưởng kế tiếp, gồm phát triển dịch vụ và năng lực mới cho hệ thống di động tương lai, kết hợp AI với thông tin di động để xây ba tầng trí tuệ riêng biệt, xây kiến trúc mạng hợp nhất vệ tinh với mặt đất, thúc đẩy quy hoạch và phân bổ phổ tần bền vững, định nghĩa rõ đặc tả mạng lõi thuần AI, cùng khám phá mô hình kinh doanh và kịch bản ứng dụng mới cho dịch vụ di động.

Cùng ba nhà mạng lớn của Trung Quốc, Huawei công bố loạt đổi mới về công nghệ và mô hình kinh doanh, từ đường lên tốc độ cao trên 5G-A, kiếm tiền từ trải nghiệm đến nâng cấp dịch vụ bằng AI và khai thác nguồn thu từ token AI. Ở tầng hạ tầng, hãng giới thiệu mạng lấy AI làm trung tâm với ba lớp, giúp nhà mạng tăng khả năng cạnh tranh trong cuộc đua kiếm tiền từ byte và token AI.

Mạng thông tin cơ bản chuyển từ mô hình lấy lưu lượng làm trọng tâm sang phục vụ các tương tác thời gian thực, bảo đảm kết nối cho người dùng. Mạng tính toán chuyển từ vận chuyển lưu lượng sang điều phối và cung ứng năng lực tính toán trên toàn mạng, qua đó biến kết nối mạng thành quyền truy cập vào sức mạnh tính toán. Lớp hạ tầng tính toán AI tập trung vào hiệu năng và hiệu quả, đồng thời hỗ trợ hệ sinh thái mở và mã nguồn mở.

Tải lên tốc độ cao và U6 GHz thành điều kiện cần

Theo Huawei, số người dùng 5G-A trên toàn cầu đã vượt 100 triệu. Hãng đang phối hợp với các nhà mạng đưa 5G-A vào khai thác trên tập khách hàng hiện hữu, nhằm giữ chân người dùng phân khúc trung và cao cấp, nâng doanh thu bình quân trên mỗi thuê bao (ARPU) và tạo thêm dư địa tăng doanh thu bền vững.

Huawei coi tốc độ đường lên cao là năng lực then chốt của hạ tầng nhà mạng trong kỷ nguyên kiếm tiền từ token AI. Kính AI dùng để dịch thuật hoặc tham quan triển lãm qua tương tác đa phương thức theo thời gian thực đòi hỏi tốc độ đường lên 20 Mbps. Trong năm 2026, nhiều nhà mạng hàng đầu thế giới đang khẩn trương thử nghiệm các dịch vụ thương mại sử dụng kết nối đường lên tốc độ cao, hướng tới bảo đảm tốc độ đỉnh, độ trễ và khả năng phổ cập ở chiều đường lên.

Làn sóng tác tử AI được dự báo sẽ kéo theo nhu cầu sử dụng dịch vụ token AI tăng nhanh, đòi hỏi mạng siêu băng rộng có tốc độ đường lên cao, độ tin cậy lớn và độ trễ thấp. Băng tần 6 GHz phía trên (U6 GHz) được xem là băng tần vàng thế hệ mới cho các mạng này, trong khi hệ sinh thái công nghệ đã sẵn sàng cho việc triển khai. Hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đã chính thức dành U6 GHz cho thông tin di động quốc tế (IMT), với phạm vi phủ gần 80% dân số thế giới. Năm 2026 đánh dấu giai đoạn U6 GHz bắt đầu được thương mại hóa, khi Trung Đông dự kiến triển khai mạng 5G-A thương mại đầu tiên trên băng tần này, trong khi một số nhà mạng tại Hồng Kông và Ma Cao (Trung Quốc) cũng bắt đầu triển khai.

Trong năm 2026, Huawei tiếp tục hợp tác với các nhà mạng tại Quảng Đông, Thượng Hải, Hà Bắc và nhiều địa phương khác để thiết kế lại dịch vụ cho khách hàng cá nhân (B2C) và hộ gia đình (B2H) bằng AI. Hướng triển khai này thúc đẩy việc sử dụng token AI trong trợ lý nhà thông minh, trợ lý liên lạc cá nhân và các dịch vụ kết hợp nhu cầu tiêu dùng với gia đình. Với khách hàng doanh nghiệp (B2B), Huawei phối hợp với nhà mạng cung cấp dịch vụ tính toán AI dựa trên sự kết hợp giữa năng lực tính toán và mạng lưới.

Huawei cũng phát triển các mô hình AI chuyên biệt cho từng lĩnh vực, ứng dụng vào mạng vô tuyến và mạng truyền dẫn tại những khu vực trọng điểm. Đây là nền tảng để xây dựng mạng tự hành cấp độ 4, đồng thời tạo ra các dịch vụ riêng cho đường sắt cao tốc, địa điểm tổ chức sự kiện và khuôn viên.

Nhìn từ cách Huawei và Singtel triển khai, ngành viễn thông đang hình thành một thước đo giá trị mới bên cạnh byte quen thuộc, đó là token AI. Huawei nhận định ngành công nghệ thông tin và truyền thông đang tiến vào kỷ nguyên kiếm tiền từ token AI, trong khi Singtel biến xu hướng này thành sản phẩm cụ thể bằng cách kết hợp hạ tầng, mô hình AI và công cụ quản trị rồi tính phí theo lượng token sử dụng. Hai cách tiếp cận bổ trợ cho nhau. Huawei tập trung xây dựng đường truyền và năng lực tính toán để xử lý token AI nhanh hơn, còn Singtel phát triển lớp dịch vụ giúp doanh nghiệp dễ dàng và an tâm sử dụng token AI.

Điểm chung của Huawei và Singtel nằm ở những gì nhà mạng đang có, gồm hạ tầng kết nối, trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán. Với Singtel, khả năng giữ dữ liệu tại Singapore trở thành lợi thế cạnh tranh của dịch vụ token AI so với các mô hình đặt ở nước ngoài, bởi dữ liệu nhạy cảm của khách hàng không phải rời khỏi quốc gia này. Với Huawei, tốc độ đường lên cao và băng tần U6 GHz tạo điều kiện để các ứng dụng AI xử lý và sử dụng token ngay trên thiết bị như kính AI. Trong kỷ nguyên kiếm tiền từ token AI mà Huawei đề cập, nhà mạng chậm chuyển đổi mô hình kinh doanh có thể gặp bất lợi trước những đối thủ đã chuẩn bị hạ tầng và dịch vụ để tăng trưởng đồng thời từ byte và token AI.