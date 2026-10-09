Nhà mạng Hàn Quốc SK Telecom 'đặt cược' vào kinh tế token

SK Telecom tham vọng chiếm lĩnh thị trường kinh tế token

Ngày 8/10, Tổng giám đốc SK Telecom Jung Jai-hun chủ trì buổi đối thoại với nhân viên tại tòa SKT Tower, công bố chiến lược SKT Growth Gear nhằm kết hợp viễn thông và trí tuệ nhân tạo (AI) trong cùng định hướng phát triển. Theo thông báo của SK Telecom, chiến lược lấy công nghệ AI và quá trình chuyển đổi bằng AI (AX) làm động lực, kết nối ba mảng kinh doanh chủ lực gồm viễn thông, dịch vụ AI và hạ tầng AI, qua đó hướng tới vị trí trung tâm kết nối các dịch vụ trong nền kinh tế token.

Tổng giám đốc SK Telecom Jung Jai-hun giới thiệu chiến lược SKT Growth Gear tại buổi đối thoại với nhân viên ngày 8/10. Ảnh: SK Telecom

“Trục cạnh tranh AI đang mở rộng vượt ra ngoài mô hình và hạ tầng, hướng tới hệ sinh thái có thể tạo ra, cung ứng và sử dụng token một cách ổn định”, ông Jung nói tại buổi đối thoại. Vị lãnh đạo nhận định xu thế ấy mở ra cơ hội tăng trưởng mới cho SK Telecom, doanh nghiệp vốn dày công hội tụ năng lực viễn thông lẫn AI suốt thời gian qua.

Ông Jung cho rằng AI có thể tháo gỡ những bài toán mà ngành viễn thông đang đối mặt như siêu cá nhân hóa, bảo mật hay mạng thế hệ mới, trong khi viễn thông lại trở thành nền móng để lan tỏa trí tuệ do AI tạo ra tới khách hàng và mọi ngành nghề. Từ cách nhìn ấy, SK Telecom vạch hướng đi riêng cho từng mảng nhưng buộc chúng phải ăn khớp với nhau, giống những bánh răng trong một cỗ máy mà chính tên gọi Growth Gear gợi ra.

Ở mảng viễn thông, SK Telecom ứng dụng AI để cá nhân hóa dịch vụ theo nhu cầu từng khách hàng, gia tăng giá trị sử dụng và phát triển mạng tự hành được thiết kế phù hợp với AI. Hướng đi này nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời củng cố năng lực cạnh tranh của hạ tầng mạng trong kỷ nguyên AI.

Ở mảng dịch vụ AI, SK Telecom hướng tới phục vụ đồng thời khách hàng doanh nghiệp (B2B) và khách hàng cá nhân (B2C) bằng các giải pháp xuyên suốt từ triển khai đến vận hành. Phát huy lợi thế về mạng lưới viễn thông và công nghệ AI toàn diện, nhà mạng Hàn Quốc tập trung phát triển ba thị trường mới gồm AI phục vụ quốc phòng và khu vực công, AI chuyên biệt theo từng ngành và chương trình “AI cho mọi người” do Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy.

Đối với hạ tầng AI, SK Telecom hợp tác với SK Horizon và SK Hyper để mở rộng hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu và cáp quang biển, đồng thời đẩy nhanh kế hoạch phát triển các trung tâm dữ liệu AI có công suất cấp gigawatt (GW). Nhà mạng Hàn Quốc cũng dự kiến mở rộng theo từng giai đoạn nhà máy AI hợp tác với Nvidia, hướng tới cung cấp dịch vụ thương mại từ năm 2027.

Token Gateway, trạm điều phối AI của SK Telecom

SK Telecom đặt Token Gateway làm điểm nhấn mới trong chiến lược kinh doanh, hướng tới khai thác cơ hội từ nền kinh tế token. Nhà mạng Hàn Quốc tận dụng ba lợi thế để phát triển mảng này, gồm tệp 23 triệu khách hàng có thể tạo nhu cầu sử dụng dịch vụ AI, hệ thống thanh toán thuận tiện và an toàn, cùng nền tảng và hạ tầng AI hỗ trợ nhiều mô hình đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Sơ đồ chiến lược SKT Growth Gear lấy công nghệ AI làm động lực chung, gắn viễn thông với dịch vụ AI và hạ tầng AI nhằm củng cố quyền dẫn dắt hệ sinh thái token. Nguồn: SK Telecom

Theo SK Telecom, Token Gateway quản lý cách doanh nghiệp và người dùng cá nhân sử dụng AI, sau đó kết nối họ với mô hình và hạ tầng phù hợp nhất. Với nền tảng 23 triệu khách hàng, hệ thống thanh toán và hạ tầng AI sẵn có, nhà mạng Hàn Quốc muốn trở thành đầu mối kết nối người dùng với các mô hình AI. Định hướng này phù hợp với nhận định của Tổng giám đốc Jung Jai-hun rằng cuộc cạnh tranh đang chuyển từ năng lực của từng mô hình sang hệ sinh thái cung cấp token trong nền kinh tế token.

Để kết nối viễn thông với AI thành một hệ thống tăng trưởng thống nhất, SK Telecom tiếp tục đổi mới phương thức làm việc và văn hóa tổ chức. Tổng giám đốc Jung Jai-hun cho biết các thử nghiệm chuyển đổi bằng AI (AX) đã giúp tự động hóa những công việc lặp lại và rút ngắn thời gian xử lý công việc. Ông nhấn mạnh: “Giờ là lúc chúng ta phải thiết kế lại phương thức làm việc và cơ cấu tổ chức dựa trên AX để nâng cao năng suất toàn doanh nghiệp”.

SK Telecom muốn tận dụng năng suất tăng thêm nhờ chuyển đổi bằng AI (AX) để thúc đẩy sự phát triển của cả doanh nghiệp và nhân viên. Thời gian tới, nhà mạng Hàn Quốc sẽ tuyển chọn nhân sự từ nội bộ, ưu tiên những người có kinh nghiệm và năng lực để dẫn dắt các hoạt động tiên phong, qua đó tăng cường phối hợp giữa các mảng kinh doanh chủ lực.

“Viễn thông và AI phải vận hành như một cỗ máy tăng trưởng thống nhất, cùng tạo dựng tương lai cho SK Telecom”, Tổng giám đốc Jung Jai-hun nhấn mạnh. Ông kêu gọi nhân viên phát huy tinh thần Một đội (One Team), tận dụng chuyển đổi bằng AI (AX) để nâng cao năng suất, tăng cường phối hợp giữa các mảng kinh doanh và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp.