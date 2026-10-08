Nhà lưu trú 0 đồng sẵn sàng đón người nuôi bệnh nhân

Ông Lê Huy Thạch, Giám đốc BVĐK Ninh Thuận, thăm hỏi thân nhân người bệnh đang lưu trú tại Nhà lưu trú “Hiểu và Thương”. Ảnh: Duy Ngọc.

Tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Ninh Thuận (Khánh Hòa), Nhà lưu trú "Hiểu và Thương" đang giúp nhiều gia đình có người thân điều trị dài ngày vơi đi phần nào những nỗi lo.

Có chỗ ngủ, có bữa ăn, người nuôi bệnh đỡ một nỗi lo

Ngày 8/10, có mặt tại nhà lưu trú dành cho thân nhân người bệnh, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống bắt gặp những khoảnh khắc rất đỗi đời thường. Người tranh thủ chợp mắt sau nhiều ngày thức trắng, người vội dùng bữa để lấy sức chăm người thân, có người vừa nghe tiếng loa gọi đã tất tả trở lại khu điều trị.

Ở nơi này, mỗi chiếc giường, mỗi bữa cơm miễn phí đã giúp những người đang ngày đêm chăm người bệnh vơi đi một phần lo lắng.Với những người đã nhiều ngày gần như không có một giấc ngủ trọn vẹn, một chiếc giường sạch sẽ trong bệnh viện đôi khi đã là điều đáng quý.

Hơn 20 ngày qua, bà Nguyễn Thị Thu Thảo (ở xã Xuân Hải) gần như chỉ quanh quẩn giữa bệnh viện và giường bệnh của người mẹ 91 tuổi đang điều trị tại Khoa Hồi sức – Tích cực – Chống độc. Những ngày dài chăm người bệnh nặng khiến người phụ nữ lúc nào cũng rã rời, nhưng bà vẫn cố gắng gượng để ở bên mẹ.

"Trước đây, nếu không có nhà lưu trú này, tôi phải nằm ở sảnh bệnh viện, vừa mệt vừa không được nghỉ ngơi tử tế. Ở đây được ở miễn phí, lại được hỗ trợ cả ba bữa sáng, trưa, chiều. Chỗ ở sạch sẽ, thoải mái nên mình có thể ngủ được một chút, có sức khỏe để tiếp tục chăm người bệnh dài ngày", bà Thảo chia sẻ.

Ông Lê Huy Thạch, Giám đốc BVĐK Ninh Thuận thăm hỏi, động viên anh James Nguyễn có mẹ hơn 90 tuổi đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Duy Ngọc.

Điều bà Thảo thích nhất là dù nhà lưu trú nằm cách khu điều trị một đoạn, bà vẫn không sợ bỏ lỡ thông tin từ bệnh viện. Hệ thống loa được sử dụng để gọi người nhà khi bác sĩ cần trao đổi hoặc có việc cần giải quyết. "Ban đêm nếu mệt quá ngủ quên không nghe loa thì các anh bảo vệ còn chạy vào gọi. Nhờ vậy tôi cũng yên tâm hơn", bà Thảo nói.

Còn anh James Nguyễn (ở TPHCM) đang chăm mẹ hơn 90 tuổi cho biết, những ngày ở nhà lưu trú anh cảm thấy thoải mái vì được nhân viên hướng dẫn tận tình từ thủ tục đăng ký đến việc nhận giường.

Không chỉ là nơi ngủ

Nhà lưu trú "Hiểu và Thương" được BVĐK Ninh Thuận đưa vào hoạt động từ ngày 3/8/2025, dành cho thân nhân người bệnh đang điều trị tại Khoa Hồi sức – Tích cực – Chống độc, Khoa Gây mê hồi sức và những khoa có bệnh nhân phải điều trị dài ngày.

Công trình có diện tích sử dụng khoảng 120m², được bố trí thành khu dành riêng cho nam và nữ. Tổng cộng có 140 giường cùng hệ thống chiếu sáng, quạt trần, tivi, máy lọc nước nóng lạnh, tủ đựng đồ cá nhân và ổ cắm sạc điện thoại.

Đáng chú ý, nhà lưu trú còn có hệ thống loa phát thanh để gọi người nhà bệnh nhân khi cần, camera giám sát an ninh và hai khu vệ sinh nam, nữ với tổng diện tích gần 20m².

Nhà lưu trú có đầy đủ tiện nghi. Ảnh: Duy Ngọc.

Ông Lê Huy Thạch, Giám đốc BVĐK Ninh Thuận cho biết, bệnh viện xây dựng nội quy rõ ràng để giữ nhà lưu trú sạch sẽ, an toàn và tạo không gian nghỉ ngơi tốt cho thân nhân người bệnh. Người đến lưu trú được yêu cầu bỏ dép bên ngoài, không hút thuốc, giữ vệ sinh khu vực nghỉ, bỏ rác đúng nơi quy định. Hằng tuần, bệnh viện cũng bố trí nhân viên vệ sinh xuống làm sạch khu lưu trú. "Người nhà bệnh nhân phải ở đây nhiều ngày nên nếu nơi nghỉ ngơi sạch sẽ, thoải mái thì họ mới có sức khỏe và tinh thần để chăm người bệnh", ông Thạch chia sẻ.

Ông Thạch cho biết, để sử dụng Nhà lưu trú "Hiểu và Thương", thân nhân người bệnh có nhu cầu đăng ký ngay tại khoa đang điều trị. Nhân viên y tế xác nhận thông tin, cập nhật trên phần mềm quản lý lưu trú và bố trí giường.

Sau khi hoàn tất đăng ký, bộ phận bảo vệ hướng dẫn thân nhân đến nhà lưu trú nhận giường. Trong thời gian ở, Ban Quản lý Nhà lưu trú hỗ trợ người nhà thực hiện nội quy, sử dụng các tiện ích và giải đáp những vấn đề phát sinh.

Thân nhân người bệnh phấn khởi khi có nơi được nghỉ ngơi tử tế. Ảnh: Duy Ngọc.

Do số lượng giường có giới hạn, nhà lưu trú ưu tiên thân nhân của người bệnh nặng, nguy kịch; người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; người ở xa bệnh viện; người có công, hộ nghèo, cận nghèo; người cao tuổi, người khuyết tật hoặc hạn chế vận động; phụ nữ mang thai; người có trẻ em đi cùng; những gia đình có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn được khoa điều trị xác nhận.