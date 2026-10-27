Nhà lắp ghép Trung Quốc thắng lớn, xuất khẩu thu hơn 4 tỷ USD

Các công nhân đang dựng các căn nhà lắp ghép trong xưởng sản xuất. Ảnh: CNS.

Tại Hội chợ Quảng Châu (Canton Fair) lần thứ 140, một khách hàng Mỹ đã đặt mua cùng lúc 200 căn, trong khi nhiều doanh nghiệp sản xuất nhà dạng module lắp ghép cho biết đơn hàng đã kín lịch đến sáu tháng sau.

Căn nhà 40 mét vuông xếp gọn trong một container

“Căn nhà lắp ghép này có tổng diện tích sử dụng 40 m². Khi gấp gọn, sản phẩm có thể được đóng vào một container tiêu chuẩn 40 feet. Khi đến nơi, chỉ cần 4–5 công nhân là có thể hoàn tất lắp dựng”, ông Sử Bảo Thành, Tổng giám đốc Công ty Công nghệ Nhà lắp ghép Đức Xương Quảng Thái (Hà Bắc), cho biết ngày 24/10 tại Hội chợ Canton Fair lần thứ 140 ở Quảng Châu.

Theo ông Sử, đơn hàng của dòng sản phẩm này đã được xếp lịch giao đến sáu tháng sau. Ông dự báo thị trường nhà lắp ghép lắp đặt nhanh sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong 10 năm tới.

Nhà lắp ghép kiểu module là loại công trình được chia thành các cấu kiện hoặc khối riêng biệt, sản xuất hoàn chỉnh tại nhà máy rồi vận chuyển đến địa điểm xây dựng để lắp ráp. So với các hình thức xây dựng tiền chế thông thường, mô hình này có mức độ tích hợp cao hơn, cho phép rút ngắn thời gian thi công và hoàn thiện nội thất ngay từ đầu.

Khách tham quan các mẫu nhà. Ảnh: CNS.

Nhờ ưu điểm lắp dựng nhanh, trang bị nội thất đồng bộ và khả năng thích ứng với nhiều mục đích sử dụng, nhà lắp ghép Trung Quốc đang thu hút thêm đơn hàng từ thị trường nước ngoài.

Số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy kim ngạch xuất khẩu nhà tiền chế của nước này đã tăng từ 1,472 tỷ USD năm 2015 lên khoảng 4,339 tỷ USD năm 2025, tức gần gấp ba sau một thập niên.

Từ khách sạn đến nhà ở cho công nhân

Ông Chiêm Hiểu Vũ, một nhà mua hàng đến từ Romania, nhận định chi phí nhân công tại nhiều thị trường nước ngoài vẫn ở mức cao, trong khi nhà lắp ghép Trung Quốc có lợi thế rõ rệt về tốc độ bàn giao. Đây đang trở thành xu hướng mới trên thị trường quốc tế.

Bên trong một căn nhà lắp ghép dạng module. Ảnh: CNS.

Bà Ân Uyển Tình, giám đốc kinh doanh Công ty Công nghệ thông minh Bác Nhân (Sơn Đông), cho biết chỉ trong hai ngày đầu Hội chợ Quảng Châu, doanh nghiệp đã bán trực tiếp hơn 10 căn nhà kiểu module và đang đàm phán một đơn hàng 50 căn. Khách hàng tiềm năng chủ yếu đến từ Mexico và Nam Phi.

Theo bà Ân, nhu cầu quốc tế tập trung vào các dự án khách sạn, căn hộ dưỡng lão và tòa nhà văn phòng. Mỗi căn nhà của doanh nghiệp có giá từ 100.000 đến 150.000 NDT, tương đương khoảng 14.000–21.000 USD. Thời gian sản xuất khoảng 35 ngày, bao gồm trang bị đồng bộ phòng tắm, thiết bị vệ sinh, sàn và giường. Sau khi vận chuyển đến địa điểm, khách hàng có thể nhanh chóng lắp ráp, đưa căn nhà vào sử dụng.

Doanh nghiệp hiện cung cấp nhiều mẫu thiết kế, từ biệt thự đến nhà ở kiểu khách sạn, đồng thời cho phép khách hàng lựa chọn vật liệu theo yêu cầu. Tùy điều kiện khí hậu và tiêu chuẩn xây dựng của từng quốc gia, nhà sản xuất có thể sử dụng khung thép mạ kẽm, vật liệu bông khoáng cách nhiệt và các cấu kiện phù hợp.

Bà Ân cho biết sản phẩm được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp cận thị trường tại châu Âu, Mỹ, Đông Nam Á và châu Phi. Doanh thu xuất khẩu nhà module của doanh nghiệp trong năm nay đã vượt 10 triệu NDT (khoảng 1,5 triệu USD), tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các căn nhà được gấp gọn chờ xuống tàu. Ảnh: CNS.

Ông Marin Dimitrov, một khách hàng đến từ Bulgaria, cho biết đã sở hữu loại nhà lắp ghép này tại quê nhà và lần này muốn mua thêm để bố trí chỗ ở cho nhân viên. Theo ông, sản phẩm có tiềm năng phát triển tại nhiều thị trường trên thế giới.

Những loại nhà Trung Quốc đang bán ra nước ngoài

Nhà gấp cánh mở rộng: Khi vận chuyển, căn nhà được gấp lại để giảm thể tích; tới nơi, các phần mở rộng được bung ra. Một số mẫu có diện tích tối đa 72 m², bố trí nhiều phòng, bếp và nhà vệ sinh. Phù hợp với nhà ở phụ trợ, khu nghỉ dưỡng, nông trại và nơi lưu trú.

Nhà gấp cánh mở rộng. Ảnh: CNS.

Nhà module hoàn thiện sẵn: Các bộ phận kết cấu và nội thất được sản xuất tại nhà máy, sau đó vận chuyển đến địa điểm xây dựng để lắp ghép. Có thể dùng làm khách sạn, ký túc xá, văn phòng, cơ sở y tế hoặc nhà ở theo dự án. Không phải mẫu nào cũng gấp được.

Nhà dạng khoang vũ trụ: Thiết kế có hình dáng hiện đại, cửa kính lớn và không gian tương đối hoàn chỉnh. Nhắm tới khu cắm trại, homestay, điểm du lịch, quán cà phê và dịch vụ lưu trú trải nghiệm.

Nhà kiểu khoang vũ trụ. Ảnh: CNS.

Nhà container và nhà lắp ghép nhanh: Thường có kết cấu thép, tấm tường và mái lắp ghép. Dùng cho công trường, chỗ ở tạm, văn phòng hiện trường hoặc cơ sở lưu trú. Phân khúc này gần với nhà tiền chế truyền thống hơn và không nhất thiết có mức hoàn thiện như biệt thự gấp gọn.

Nhà lắp ghép nhanh. Ảnh: CNS.

Khách Mỹ đặt mua một lần 200 căn

Theo báo Nam Phương, khu trưng bày nhà lắp ghép và thiết bị sân vườn tại hội chợ thu hút đông đảo khách mua hàng, khiến nhiều gian hàng gần như luôn chật kín người.

Nhân viên bán hàng cho biết ngay khi bắt đầu làm việc lúc 8 giờ 30 sáng, đã có khách đến hỏi mua. Đáng chú ý, một khách hàng Mỹ đã đặt mua cùng lúc 200 căn nhà lắp ghép.

Lượng khách quan tâm đông và số đơn hàng lớn tại hội chợ cho thấy các doanh nghiệp Trung Quốc đang tìm cách mở rộng xuất khẩu những sản phẩm xây dựng có thể sản xuất hàng loạt, vận chuyển gọn và lắp đặt nhanh. Trong bối cảnh chi phí nhân công tại nhiều quốc gia vẫn cao, nhà lắp ghép đang được quảng bá như một giải pháp cho các dự án lưu trú, văn phòng và nhà ở công nhân.

Một mẫu nhà hai tầng. Ảnh: CNS.

Ngành nhà lắp ghép Trung Quốc đang dịch chuyển từ sản xuất nhà tạm giá rẻ sang xuất khẩu không gian sống hoàn thiện, có thể tùy chỉnh và lắp đặt nhanh. Lợi thế nằm ở sản xuất công nghiệp, giảm thể tích vận chuyển, giá thành và tốc độ giao hàng. Nhưng những con số tăng trưởng ở một cụm công nghiệp hoặc một hội chợ chưa đủ để kết luận toàn ngành đã bùng nổ bền vững; các rào cản về quy chuẩn xây dựng, phòng cháy, khí hậu, giấy phép và vận chuyển tại nước nhập khẩu vẫn cần được xem xét.

Theo Creaders, CNS