Nhà lắp đặt gương lớn cần chú ý: 7 sai lầm có thể gây nguy hiểm mà nhiều người không biết

Dưới đây là 7 sai lầm phổ biến mà các gia đình nên tránh để bảo đảm an toàn và kéo dài tuổi thọ của những chiếc gương lớn.

Đặt gương lớn dựa tường mà không cố định chắc chắn

Nhiều gia đình lựa chọn gương lớn soi toàn thân dạng đứng, chỉ đặt nghiêng sát tường mà không sử dụng thêm thiết bị cố định.

Đây là thói quen tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng. Chỉ một va chạm mạnh cũng có thể khiến tấm gương mất thăng bằng, đổ xuống và gây thương tích.

Để hạn chế rủi ro, nên sử dụng dây cáp chống đổ, giá đỡ hoặc pát liên kết phù hợp nhằm cố định gương vào tường.

Với gương treo kích thước lớn, cần lựa chọn hệ thống giá đỡ chịu lực tương ứng với trọng lượng thực tế. Các vị trí liên kết phải được kiểm tra kỹ trước khi đưa vào sử dụng.

Gương lớn dựa tường cần có lớp cố định chắc chắn

Ham gương mỏng, bỏ qua chất lượng kính và lớp bảo vệ

Độ dày là yếu tố cần quan tâm khi lựa chọn gương lớn. Những tấm gương quá mỏng, đặc biệt khi lắp trên diện tích rộng, có thể dễ bị cong vênh, biến dạng hình ảnh hoặc hư hỏng nếu không được nâng đỡ đúng cách.

Với nhiều thiết kế gương lớn, kính dày khoảng 5 mm trở lên thường được cân nhắc, song độ dày phù hợp còn phụ thuộc vào kích thước và phương pháp lắp đặt.

Ngoài ra, nên ưu tiên sản phẩm có màng bảo vệ chống vỡ ở mặt sau, giúp giữ các mảnh kính khi xảy ra va đập.

Đối với gương dán tường, cần sử dụng keo chuyên dụng tương thích với lớp tráng gương. Việc lựa chọn sai chất kết dính có thể làm hỏng lớp phản chiếu hoặc ảnh hưởng đến độ bền của liên kết.

Đặt gương đối diện giường ngủ, cửa chính hoặc nơi có ánh nắng gắt

Vị trí đặt gương không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn tác động đến sự thoải mái trong sinh hoạt.

Theo quan niệm phong thủy, gương lớn đối diện cửa chính được cho là không có lợi cho việc giữ tài lộc, trong khi gương phản chiếu trực tiếp giường ngủ thường được khuyên nên tránh.

Dưới góc độ sử dụng thực tế, hình ảnh phản chiếu trong phòng tối có thể khiến một số người giật mình hoặc cảm thấy bất an khi thức giấc.

Đặc biệt, không nên đặt gương ở vị trí phản chiếu ánh nắng gay gắt trực tiếp vào mắt hoặc khu vực sinh hoạt thường xuyên, bởi ánh sáng chói có thể gây khó chịu.

Thay vào đó, gia chủ có thể bố trí gương tại phòng khách, phòng ăn hoặc những khu vực có ánh sáng phù hợp để tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng hơn.

Để nước đọng ở mép gương, khiến lớp tráng bạc nhanh hư hỏng

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến gương phòng tắm xuất hiện các vệt đen, ố vàng là tình trạng hơi ẩm và nước xâm nhập vào mép kính.

Khi lớp bảo vệ phía sau bị ảnh hưởng, lớp phản chiếu có thể xuống cấp, tạo thành những vết ố khó khắc phục bằng cách vệ sinh thông thường.

Để hạn chế tình trạng này, cần lau khô nước đọng, đặc biệt tại mép dưới và những vị trí tiếp giáp với tường.

Khi vệ sinh, nên sử dụng khăn vi sợi mềm cùng dung dịch lau kính phù hợp. Tránh dùng hóa chất tẩy rửa mạnh hoặc phun quá nhiều dung dịch trực tiếp vào mép gương.

Nếu sử dụng giấm pha loãng hoặc cồn để làm sạch, cần kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất và tránh để dung dịch tiếp xúc với lớp tráng gương.

Lắp gương quá khít hoặc sử dụng đèn LED quá chói

Với những thiết kế gương âm tường, âm tủ hoặc đặt trong hốc trang trí, việc ép sát các cạnh kính vào khung có thể tạo áp lực khi vật liệu xung quanh giãn nở theo nhiệt độ.

Do đó, cần bố trí khe hở kỹ thuật phù hợp. Khoảng hở 2–3 mm được đề cập trong một số phương án lắp đặt, nhưng kích thước thực tế phải căn cứ vào thiết kế và hướng dẫn thi công.

Bên cạnh đó, gương tích hợp đèn LED cũng cần được lựa chọn cẩn thận.

Ánh sáng trung tính khoảng 4.000K hoặc ánh sáng ấm khoảng 3.000K thường tạo cảm giác dễ chịu. Ngược lại, ánh sáng trắng lạnh trên 6.000K có thể khiến không gian trở nên lạnh và gây khó chịu nếu cường độ chiếu sáng quá mạnh.

Gương ánh đèn led quá mạnh có thể khiến không gian trở khó chịu

Lắp gương trên bề mặt không phẳng, khiến hình ảnh bị méo

Không ít người cho rằng chỉ cần tấm gương đủ lớn và sáng bóng là có thể sử dụng tốt.

Tuy nhiên, với gương kịch trần hoặc gương phòng tập, bề mặt tường không phẳng có thể khiến kính bị ép cong nhẹ, đặc biệt nếu gương mỏng hoặc hệ thống nâng đỡ không phù hợp.

Hậu quả là hình ảnh phản chiếu xuất hiện tình trạng méo mó, lồi lõm, gây khó chịu khi quan sát.

Vì vậy, trước khi thi công, cần kiểm tra độ phẳng của tường, lựa chọn độ dày kính và phương pháp lắp đặt phù hợp với kích thước gương.

Dùng máy sấy nóng để làm khô gương phòng tắm

Sau khi tắm, nhiều người có thói quen sử dụng máy sấy tóc để làm tan lớp hơi nước bám trên gương.

Tuy nhiên, việc thổi luồng khí nóng tập trung vào một vị trí, đặc biệt khi mặt kính đang lạnh, có thể tạo ra chênh lệch nhiệt độ cục bộ, làm tăng nguy cơ hư hỏng.

Thay vì sử dụng máy sấy, gia đình nên dùng thanh gạt nước bằng cao su hoặc khăn mềm để loại bỏ hơi ẩm.

Ngoài ra, với gương đặt tại hành lang hoặc khu vực thường xuyên có người qua lại, có thể cân nhắc sử dụng phim bảo vệ chuyên dụng để hạn chế trầy xước và hỗ trợ giữ mảnh kính khi xảy ra sự cố.