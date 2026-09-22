Nhà lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, phát biểu tại lễ bế mạc Khóa huấn luyện cán bộ tuyên truyền lần thứ 3 của Đảng Lao động Triều Tiên, diễn ra tại Bình Nhưỡng từ ngày 18-21/9, ông Kim Jong Un nhấn mạnh, trong bối cảnh thời đại đang thay đổi và phát triển nhanh chóng, công tác tuyên truyền của Đảng Lao động Triều Tiên cần có sự thay đổi rõ rệt, hướng tới “một cấp độ cao hơn, sâu sắc hơn và hiệu quả hơn” so với trước đây.

Ông cho rằng khi các mục tiêu và định hướng của Triều Tiên đang được triển khai trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, quốc phòng và văn hóa, trong khi điều kiện sinh hoạt của người dân có những thay đổi đáng kể, nội dung công tác tư tưởng cũng cần được điều chỉnh, cơ cấu lại và bổ sung phù hợp với những thay đổi đó.

Nhấn mạnh yêu cầu gắn công tác giáo dục tư tưởng với thực tiễn, ông cho rằng nội dung tuyên truyền không chỉ cần có tính thuyết phục mà còn phải “bám sát thực tế”, đồng thời yêu cầu cán bộ tuyên truyền phải hiểu được suy nghĩ và tâm lý của người dân, từ đó xây dựng nội dung có khả năng tạo sự đồng cảm và tác động đến nhận thức thông qua hình thức và phương tiện phù hợp để thu hút người dân và nâng cao hiệu quả truyền đạt, đặc biệt là các phương tiện thông tin và công nghệ hiện đại.

Khóa huấn luyện cán bộ tuyên truyền lần thứ 3 được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 18-21/9, với sự tham gia của các cán bộ làm công tác tuyên truyền của Đảng Lao động Triều Tiên. Đây là lần thứ ba Triều Tiên tổ chức sự kiện này kể từ lần đầu tiên vào năm 2022. Điểm đáng chú ý của khóa huấn luyện năm nay là ông Kim Jong Un tham dự và phát biểu tại cả lễ khai mạc và lễ bế mạc, khác với hai lần tổ chức trước.