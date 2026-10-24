Nhà lãnh đạo Triều Tiên qua cầu Tân Áp Lục đến TP Đan Đông (Trung Quốc)

Cầu sông Áp Lục mới, nối thành phố Sinuiju (Triều Tiên) với Đan Đông (Trung Quốc). Ảnh: YONHAP

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc cho biết ông Kim Jong-un đã đi qua cầu Tân Áp Lục bắc qua sông Áp Lục, nối thành phố Sinuiju của Triều Tiên với Đan Đông.

Cây cầu dài 3.026m, có 4 làn xe, được hoàn thành năm 2014 với vốn đầu tư khoảng 310 triệu USD từ Trung Quốc. Tháng 10-2026, cây cầu mới chính thức được đưa vào sử dụng sau 12 năm trì hoãn. Việc thông cầu được kỳ vọng thúc đẩy thương mại và hợp tác kinh tế giữa hai nước sau thời gian hoạt động giao thương bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

Triều Tiên và Trung Quốc chưa xác nhận thông tin trên.

Chuyến thăm Trung Quốc gần nhất của ông Kim Jong-un diễn ra vào tháng 9-2025, khi ông tới Bắc Kinh dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị các chỉ huy đại đội quân đội diễn ra trong hai ngày 22 và 23-10 ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA

Cùng ngày, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố nhiều hình ảnh của ông Kim Jong-un tại hội nghị các chỉ huy đại đội quân đội diễn ra trong hai ngày 22 và 23-10 ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Tại hội nghị, nhà lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu xây dựng các đại đội thành những đơn vị chiến đấu tinh nhuệ, có khả năng tự bảo đảm hoạt động, đồng thời nhấn mạnh từng đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt để thực hiện mục tiêu xây dựng quân đội trong thời đại mới.