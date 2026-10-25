Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bất ngờ tới thăm Trung Quốc

Hãng thông tấn Yonhap ngày 24/10 dẫn nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, qua cây cầu mới khánh thành nối liền hai nước.

Theo nguồn tin, ông Kim Jong Un đã đi qua cầu sông Áp Lục mới, nối 2 thành phố của Triều Tiên và Trung Quốc.

Chuyến thăm Trung Quốc gần nhất được biết đến của ông Kim Jong Un diễn ra vào tháng 9/2025, khi ông dự lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng tại Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Tập Cận Bình cũng đã thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên hồi tháng 6 năm nay./.