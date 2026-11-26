Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng phát hình ảnh Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (thứ 2, trái) có chuyến thị sát các cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân và viện nghiên cứu vũ khí hạt nhân ngày 25/11/2026. (Ảnh: KCNA/TTXVN phát)

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/11 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát các cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân và viện nghiên cứu vũ khí hạt nhân.

Phát biểu trong khuôn khổ chuyến thị sát, ông Kim Jong Un yêu cầu mở rộng khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong nhiều nhiệm vụ quân sự khác nhau.

Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn thông tin từ KCNA cho biết chuyến thị sát diễn ra trong ngày 25/11 nhằm mục đích kiểm tra tiến độ triển khai chiến lược phát triển hạt nhân được đề ra tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX hồi tháng 2/2026.

Tại đây, ông Kim Jong Un khẳng định Triều Tiên đang từng bước mở rộng năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân nhằm củng cố và phát triển kho vũ khí của nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh yêu cầu “tập trung sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật phục các nhiệm vụ khác nhau trong nhiều môi trường (tác chiến),” coi đây là “nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nảy sinh từ giá trị quân sự của vũ khí hạt nhân chiến thuật trong chiến tranh hiện đại” và tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên một lần nữa tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là “không thể đảo ngược,” đã được quy định trong Hiến pháp và sẽ không thay đổi trước bất kỳ sức ép nào từ các thế lực bên ngoài.

Bình Nhưỡng cũng không tìm kiếm sự công nhận hay chấp thuận của các quốc gia khác, mà tập trung nâng cao năng lực răn đe, kiểm soát và đáp trả những mối đe dọa hạt nhân.

Ông Kim Jong Un cảnh báo mọi nỗ lực nhằm phủ nhận hoặc làm suy yếu vị thế hạt nhân được hiến định của Triều Tiên đều sẽ bị coi là hành động “xâm phạm chủ quyền và can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ,” thậm chí bị xem như “một lời tuyên chiến công khai.”

Tại Đại hội lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng 2/2026, Bình Nhưỡng tái khẳng định chính sách duy trì vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cam kết tiếp tục củng cố năng lực răn đe hạt nhân trong khuôn khổ kế hoạch hiện đại hóa quân sự 5 năm.

Đây là lần thứ tư ông Kim Jong Un thị sát các cơ sở liên quan đến hạt nhân, sau các chuyến thăm vào tháng 9/2024, tháng 1/2025 và tháng 6/2026./.