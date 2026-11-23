Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), phát biểu tại lễ tiếp nhận quốc thư của đại sứ 10 quốc gia ngày 22/11, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết Triều Tiên không tìm cách thống trị khu vực hay mở rộng ảnh hưởng bằng sức mạnh. Ông nhấn mạnh việc gây sức ép và cưỡng ép bằng vũ lực không phù hợp với chính sách đối ngoại của Bình Nhưỡng.

Đề cập tình hình quốc tế, ông Kim Jong Un nhận định thế giới đang ngày càng bất ổn và khó dự đoán, trong đó một số quốc gia đặt lợi ích riêng lên trên luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền của các nước khác. Trong bối cảnh đó, tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và môi trường chính trị, quân sự tại Đông Á đòi hỏi Bình Nhưỡng phải tự trang bị năng lực quốc phòng đủ mạnh để bảo đảm an ninh và duy trì hòa bình. Đây cũng là cơ sở để nhà lãnh đạo Triều Tiên bảo vệ chủ trương tăng cường kho vũ khí của nước này, đồng thời khẳng định chính sách quân sự và đối ngoại của Bình Nhưỡng mang tính phòng thủ.

Ông Kim Jong Un cũng cho biết hòa bình, phát triển và thịnh vượng tiếp tục là những giá trị cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Triều Tiên. Bình Nhưỡng sẵn sàng củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác với tất cả các quốc gia tôn trọng chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi.

Tại buổi lễ, ông Kim Jong Un đã tiếp nhận quốc thư của các đại sứ Nga, Thụy Điển, Indonesia, Việt Nam, Brazil, Cộng hòa Séc, Ấn Độ, Philippines, Thái Lan và Bangladesh. Tham dự sự kiện có Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui.

Đáng chú ý, buổi lễ diễn ra sau khi Triều Tiên sửa đổi Hiến pháp hồi tháng 3, chuyển thẩm quyền tiếp nhận quốc thư của đại sứ nước ngoài từ Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao sang Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, chức vụ hiện do ông Kim Jong Un đảm nhiệm.