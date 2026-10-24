Nhà lãnh đạo Triều Tiên bất ngờ tới Trung Quốc qua cây cầu mới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 24/10 dẫn nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, qua cây cầu mới nối hai nước.

Theo nguồn tin, ông Kim Jong Un đã đi qua cầu sông Áp Lục mới, nối thành phố Sinuiju của Triều Tiên với Đan Đông. Cây cầu dài 3.026 m, có 4 làn xe, được hoàn thành năm 2014 với vốn đầu tư khoảng 310 triệu USD từ Trung Quốc, nhưng phải đến tháng 10 năm nay mới chính thức được đưa vào sử dụng sau 12 năm trì hoãn.

Việc mở cửa cây cầu được kỳ vọng thúc đẩy thương mại và hợp tác kinh tế giữa hai nước sau thời gian quan hệ gặp khó khăn và hoạt động giao thương bị gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Chuyến thăm Trung Quốc gần nhất được biết đến của ông Kim Jong Un diễn ra vào tháng 9/2025, khi ông dự lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng tại Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Tập cũng đã thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên hồi tháng 6 năm nay.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách nối lại đối thoại với Triều Tiên, song giới chức Mỹ và Hàn Quốc nhận định khả năng hai nhà lãnh đạo gặp nhau trong năm nay đang giảm dần.

Dự kiến, ông Trump sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc, vào tháng tới./.