Nhà lãnh đạo Triều Tiên bất ngờ tới thăm Trung Quốc

Theo nguồn tin, ông Kim Jong Un đã đi qua cầu sông Áp Lục mới, nối 2 thành phố của Triều Tiên và Trung Quốc. Cây cầu dài hơn 3.000 mét, có 4 làn xe, được hoàn thành năm 2014 với vốn đầu tư khoảng 310 triệu USD từ Trung Quốc, nhưng phải đến tháng 10 năm nay mới chính thức được đưa vào sử dụng sau 12 năm trì hoãn.

Việc mở cửa cây cầu được kỳ vọng thúc đẩy thương mại và hợp tác kinh tế giữa hai nước sau thời gian quan hệ gặp khó khăn và hoạt động giao thương bị gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Chuyến thăm Trung Quốc gần nhất được biết đến của ông Kim Jong Un diễn ra vào tháng 9/2025, khi ông dự lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng tại Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Tập Cận Bình cũng đã thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên hồi tháng 6 năm nay.

R.G