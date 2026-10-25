Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đến thăm thành phố biên giới của Trung Quốc

Ông Kim đã đến thăm thành phố Đan Đông vào ngày 24/10 và trở về bằng đường bộ, băng qua cây cầu mới khánh thành nối Triều Tiên với Trung Quốc. Chuyến thăm là biểu trưng cho nỗ lực của Bắc Kinh và Bình Nhưỡng nhằm mở rộng quan hệ thương mại.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên nhấn mạnh tầm quan trọng lịch sử của chuyến thăm diễn ra một ngày trước ngày kỷ niệm Trung Quốc tham gia Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Truyền thông nhà nước cho biết mối quan hệ song phương Trung - Triều là mối liên kết "không thể phá vỡ" được hình thành trong cuộc chiến này.

Hai miền Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh sau khi cuộc xung đột kết thúc bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải là một hiệp ước hòa bình.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên - Kim Jong Un (trái) trong chuyến thăm đến Đan Đông - Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đi bộ qua cầu hữu nghị Trung - Triều mới khánh thành bắc qua sông Áp Lục - Ảnh: KCNA

Ông Kim nói trong chuyến công du rằng người dân Triều Tiên sẽ "mãi ghi nhớ những năm tháng chiến đấu vẻ vang bên cạnh nhân dân Trung Quốc" và truyền lại "lòng biết ơn của thế hệ đối với người dân Trung Quốc đã giúp đỡ cuộc cách mạng của chúng ta bằng xương máu” - theo hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin.

Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đang tìm cách tăng cường mối quan hệ kinh tế trước chuyến công du khu vực của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng tới.

Trong chuyến thăm đến Đan Đông, ông Kim đã đi cùng một phái đoàn cấp cao, bao gồm em gái ông - bà Kim Yo Jong và Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son Hui.

Đi tham quan đài tưởng niệm, ông Kim đã xem một bức ảnh lưu trữ của ông nội ông là người sáng lập Triều Tiên hiện đại - Kim Nhật Thành chụp với ông Mao Trạch Đông, người sáng lập nhà nước Trung Quốc hiện đại.

Ông Kim đã tặng một tấm bảng kỷ niệm có hình lãnh tụ Kim Nhật Thành như một món quà cho bảo tàng trước khi tổ chức cuộc gặp chính thức với các quan chức cấp cao Trung Quốc, sau đó tham quan một nhà máy sản xuất xe buýt ở Đan Đông.

Lần gần đây nhất ông Kim đến thăm Bắc Kinh là vào tháng 9 năm 2025, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm Triều Tiên vào tháng 6.