Nhà kính địa nhiệt giúp cà chua duy trì sản lượng quanh năm

Nhà kính công nghệ cao ứng phó thời tiết khắc nghiệt

Tại Ostellato, Ferrara, Trung tâm sản xuất Fri-El đang mở rộng mô hình nhà kính thủy canh với mục tiêu duy trì nguồn cung cà chua ổn định quanh năm. Điểm đáng chú ý của mô hình là việc kết hợp công nghệ nhà kính với các nguồn năng lượng tái tạo, trong đó địa nhiệt được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát nhiệt độ.

Theo Davide D'Ignoto, Giám đốc Kinh doanh khu vực Italy của CIO Serenestar, những đợt nắng nóng trong tháng 7 và 8 là thách thức đối với sản xuất. Tuy nhiên, hệ thống nhà kính công nghệ cao cho phép kiểm soát chặt chẽ các điều kiện trồng trọt, hạn chế tác động của nhiệt độ bên ngoài.

Nhờ đó, doanh nghiệp có thể duy trì các tiêu chuẩn chất lượng và sản lượng ổn định, hướng tới bảo đảm nguồn cung liên tục trong năm.

Hướng tới 60 ha nhà kính

Fri-El, đơn vị đứng sau thương hiệu H2orto, ước tính doanh thu năm 2026 đạt 34 triệu euro với sản lượng khoảng 14.700 tấn cà chua. Doanh nghiệp hiện có khoảng 31 ha nhà kính thủy canh tại Ostellato và đang lên kế hoạch mở rộng lên 60 ha.

Danh mục sản phẩm khá đa dạng, gồm cà chua bi truyền thống và cao cấp, cà chua Datterino, cocktail, miniplum và cà chua hình bầu dục. Một số giống mới cũng được đưa vào sản xuất như cà chua bi chín vàng và cà chua Tulemalu kiểu Piccadilly.

Bên cạnh cà chua, doanh nghiệp còn sản xuất dưa chuột dài, dưa chuột ăn nhẹ và thử nghiệm thêm các sản phẩm mới như ớt ăn nhẹ.

Sự đa dạng hóa này được xem là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp duy trì khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong những tuần gần đây, giá cả có biến động theo cung - cầu, nhưng việc duy trì sản xuất liên tục và mở rộng danh mục sản phẩm giúp H2orto chủ động hơn trong cung ứng.

Thị trường Italy hiện vẫn là trọng tâm, đồng thời sản phẩm của H2orto đã được tiêu thụ tại nhiều thị trường châu Âu như Áo, Đức, Thụy Sĩ, Ba Lan, Romania và Cộng hòa Séc.

Kết hợp địa nhiệt, quang điện và lưu trữ nước

Fri-El đặt mục tiêu hướng tới khả năng tự chủ năng lượng. Về điện và nước, doanh nghiệp đang sử dụng hệ thống quang điện công suất 23 MW. Đầu năm 2024, công suất này được bổ sung bằng một hệ thống quang điện nổi 2,7 MW trên hồ chứa nội bộ.

Từ mùa thu năm 2025, doanh nghiệp bắt đầu xây dựng thêm một nhà máy điện mặt trời trên mặt đất công suất 16,8 MW. Hệ thống đi kèm giải pháp thu gom và lưu trữ nước mưa, phục vụ tưới cây mà không cần khai thác nguồn nước ngầm tại địa phương.

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi hệ thống khí sinh học thành khí mêtan sinh học cho phép thu giữ và tái sử dụng khoảng 7.000 tấn CO₂ mỗi năm để bón phân carbon cho cây trồng trong nhà kính.

Địa nhiệt không chỉ để sưởi ấm mùa đông

Một trong những dự án quan trọng nhất của Fri-El là nhà máy địa nhiệt sâu, hiện đang trong quá trình xin phép xây dựng. Dự kiến dự án bắt đầu triển khai vào giữa năm 2027 và khai thác nguồn nhiệt tự nhiên đầu tiên vào cuối năm 2028.

Theo kế hoạch, hệ thống sẽ khoan bốn giếng xuống độ sâu 2,5 km để tiếp cận nguồn nước có nhiệt độ từ 60-80°C. Một hệ thống lưu trữ nhiệt ngầm ở độ sâu 350 m cũng được xây dựng nhằm tích trữ năng lượng nhiệt tạo ra vào mùa hè và sử dụng trở lại vào mùa đông.

Giải pháp này được kỳ vọng tạo nền tảng năng lượng cho kế hoạch mở rộng diện tích nhà kính lên 60 ha.

Florian Gostner, chủ sở hữu Fri-El, cho biết mục tiêu của công nghệ địa nhiệt không chỉ là cung cấp nhiệt vào mùa đông. Trong tương lai, doanh nghiệp muốn khai thác nguồn năng lượng này cho cả hệ thống làm mát nhà kính thủy canh vào mùa hè.

Khi nhiệt độ mùa hè ngày càng trở thành thách thức đối với sản xuất, khả năng kiểm soát nhiệt độ trong nhà kính bằng năng lượng tái tạo trong cả 12 tháng được kỳ vọng giúp hạn chế stress nhiệt cho cây trồng, đồng thời duy trì chất lượng và sản lượng ổn định.