Tiến sĩ Vũ Đức Liêm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chúng ta thường xem thế kỷ X là thời kỳ bản lề của lịch sử Việt Nam, gắn với quá trình giành lại nền độc lập, sự nghiệp của Khúc Thừa Dụ, Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Những dấu mốc ấy đặt nền móng cho sự hình thành quốc gia độc lập sau thời kỳ dài chịu ảnh hưởng của phương Bắc. Tuy nhiên, nếu mở rộng tầm nhìn sang Đông Nam Á, thế kỷ XI mới thực sự là một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt, khi nhiều trung tâm quyền lực lớn ở cả khu vực lục địa và hải đảo bắt đầu định hình những nền tảng chính trị, lãnh thổ và tổ chức quốc gia tương đối vững chắc.

Trong bối cảnh đó, Đại Việt được nhìn nhận như một giao điểm lịch sử, nơi những yếu tố văn hóa, chính trị Đông Á tương tác với các truyền thống bản địa và không gian văn hóa Đông Nam Á. Chính sự giao thoa đó tạo nên một cấu trúc quốc gia có bản sắc và khả năng phát triển riêng. Từ góc nhìn này, tôi cho rằng cần nhìn nhận Lý Công Uẩn như một trong những nhà kiến tạo quốc gia tiêu biểu của Đông Nam Á thế kỷ XI. Tầm vóc của ông không chỉ nằm ở việc sáng lập một triều đại, mà còn thể hiện ở khả năng nhận diện những yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Tôi đặc biệt quan tâm đến ý nghĩa chính trị của Chiếu dời đô. Thông qua việc viện dẫn những tiền lệ lịch sử, phân tích điều kiện địa thế và nhấn mạnh triển vọng phát triển lâu dài, văn bản này đã biến một quyết định hành chính thành một tuyên ngôn về tầm nhìn quốc gia. Lý Công Uẩn không chỉ lựa chọn nơi đặt kinh đô cho một triều đại, mà còn đưa ra một quan niệm về không gian phát triển và vận mệnh lâu dài của đất nước. Trong một tầm nhìn rộng hơn, Thăng Long còn là đầu mối kết nối các mạng lưới kinh tế, văn hóa và địa chính trị, góp phần đưa Đại Việt tham gia sâu hơn vào những chuyển động của khu vực.

Nghiên cứu Lý Công Uẩn trong bối cảnh Đông Nam Á giúp chúng ta vượt ra khỏi cách nhìn lịch sử chủ yếu theo trục quan hệ Bắc - Nam, mở rộng không gian nghiên cứu và nhận diện rõ hơn vị trí của Đại Việt trong mạng lưới tương tác khu vực. Từ đó, Lý Công Uẩn hiện lên không chỉ với tư cách người khai sáng triều Lý hay người quyết định dời đô ra Thăng Long, mà còn là một nhân vật tiêu biểu của thời đại kiến tạo quốc gia ở Đông Nam Á thế kỷ XI.

Như vậy, giá trị lớn nhất của việc nghiên cứu Lý Công Uẩn từ góc nhìn khu vực chính là giúp hiểu sâu hơn về Đại Việt. Đó cũng là cách để nhận diện đầy đủ hơn vị trí của Việt Nam trong lịch sử Đông Nam Á, đồng thời khẳng định tầm vóc của những nhân vật đã góp phần định hình vận mệnh quốc gia.