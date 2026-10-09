Nha khoa quốc tế Tuệ Minh tiếp tục bị xử phạt vì tái phạm

Cơ sở Nha khoa quốc tế Tuệ Minh ở góc đường 3/2-Trần Hoàng Na, phường Tân An, Cần Thơ dừng hoạt động. (Ảnh: THANH TÂM)

Đây là đợt xử phạt thứ hai trong năm 2026 đối với hệ thống này. Bên cạnh phạt tiền, hai cơ sở nằm trên đường 30 tháng 4 (phường Long Mỹ) và số 9 đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Cái Khế) còn bị phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động từ 18 đến 24 tháng.

Trước đó, 4 cơ sở của Nha khoa quốc tế Tuệ Minh đã bị tạm đình chỉ nhưng vẫn lén lút đón khách. Ngày 26/6, Sở Y tế phối hợp cùng Công an Cần Thơ và các phường kiểm tra đột xuất 5 chi nhánh, phát hiện 2 cơ sở trên vẫn mở cửa khám chữa bệnh. Đáng chú ý, cơ sở tại phường Long Mỹ hoàn toàn không xuất trình được hồ sơ pháp lý, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc thuốc, vật tư y tế; nhân viên làm việc không có hợp đồng lao động.

Hiện Sở Y tế đang tiếp tục phối hợp với Công an Cần Thơ rà soát hồ sơ để xử lý nghiêm, đồng thời tăng cường giám sát chặt chẽ, không để các cơ sở bị đình chỉ hoạt động chui.