Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh bị phạt 300 triệu đồng, đình chỉ 2 cơ sở

Ngày 3/10, trả lời câu hỏi của PV VietNamNet trước cuộc họp báo quý III, Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở thuộc hệ thống Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh với tổng số tiền 300 triệu đồng; đồng thời xử phạt 7 cá nhân liên quan 156 triệu đồng.

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, ngày 26/6, đơn vị chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và UBND các phường liên quan thành lập 5 đoàn kiểm tra đột xuất tại 5 cơ sở thuộc hệ thống Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh.

Việc kiểm tra được thực hiện theo Quyết định số 1393/QĐ-SYT ngày 25/6 của Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ.

Tại thời điểm kiểm tra, 3/5 cơ sở đóng cửa, ngưng hoạt động. Hai cơ sở còn lại đang mở cửa và thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, gồm cơ sở tại số 9 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế và cơ sở tại số 1-2-3 đường 30/4, phường Long Mỹ.

Căn cứ biên bản kiểm tra và tài liệu xác minh, ngày 10/7, Sở Y tế TP Cần Thơ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở này.

Các cơ sở bị xác định có hành vi sử dụng người hành nghề không có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; hoặc đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng, bị thu hồi giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, các cơ sở còn có hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động hoặc tại địa điểm không được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh;

Các hành vi trên được Sở Y tế xác định theo điểm a, khoản 4, Điều 39 và điểm a, khoản 6, Điều 39 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh tại phường Cái Khế, TP Cần Thơ. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Bên cạnh xử phạt 2 cơ sở, Sở Y tế TP Cần Thơ cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 cá nhân liên quan.

Tổng số tiền phạt được áp dụng là 456 triệu đồng. Trong đó, 2 cơ sở bị phạt tổng cộng 300 triệu đồng, 7 cá nhân bị phạt tổng cộng 156 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, Sở Y tế áp dụng hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động đối với 2 cơ sở.

Cụ thể, cơ sở tại số 1-2-3 đường 30/4, phường Long Mỹ bị đình chỉ hoạt động 18 tháng. Cơ sở tại số 9 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế bị đình chỉ hoạt động 24 tháng.

Đối với các cá nhân vi phạm, Sở Y tế áp dụng hình thức tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề theo thời hạn pháp luật quy định.

Theo Sở Y tế, đến thời điểm báo cáo, các cơ sở và cá nhân vi phạm đã nộp đầy đủ tiền phạt theo các quyết định xử phạt ban hành ngày 10/7/2026.

Sở Y tế cho biết, vụ việc hiện được xử lý theo quy trình vi phạm hành chính. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, Sở Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an TP Cần Thơ rà soát toàn bộ hồ sơ sai phạm của Hệ thống Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh để tiếp tục xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra đối với Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh, phường Long Mỹ, TP Cần Thơ vào tháng 6/2026. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Đồng thời, Sở Y tế tiếp tục phối hợp cùng Công an thành phố và UBND các phường liên quan duy trì công tác theo dõi, giám sát đối với các cơ sở bị đình chỉ; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tái hoạt động lén lút khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý theo quy định của pháp luật.