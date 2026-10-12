Nhà khoa học Việt nghiên cứu công nghệ phát hiện sớm ung thư

NCS Võ Hồng Phúc bên hệ thống PET/CT tiền lâm sàng dùng trong nghiên cứu tại Đức. Ảnh: NVCC.

Bước ngoặt từ chuyến thực tập

Sinh ra tại Bến Tre (cũ) nay là Vĩnh Long, Võ Hồng Phúc theo học ngành Kỹ thuật điện và Công nghệ thông tin (EEIT), khóa 2016, tại Trường Đại học Việt Đức (TPHCM). Trong 4 năm đại học, anh liên tiếp nhận học bổng VGU Merit mức 50% học phí, đồng thời giành học bổng của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) để tham gia một học kỳ trao đổi tại Đại học Khoa học Ứng dụng Frankfurt, Đức.

Bước ngoặt đến với anh Phúc trong kỳ thực tập tại doanh nghiệp làm thay đổi hướng nghiên cứu. Anh chuyển từ lĩnh vực điện – điện tử thuần túy, sang kỹ thuật y sinh, nơi kiến thức kỹ thuật có thể được ứng dụng trực tiếp vào chăm sóc sức khỏe.

Đặt quyết tâm vào lĩnh vực mới, tốt nghiệp đại học, anh Phúc sang Đức theo học chương trình thạc sĩ Kỹ thuật y sinh do Đại học Lübeck và Đại học Khoa học Ứng dụng Lübeck phối hợp đào tạo và tốt nghiệp loại xuất sắc. Từ quá trình học tập và thực hiện luận văn, anh dần tập trung vào lĩnh vực hình ảnh y học hạt nhân, đặc biệt là mô phỏng hệ thống và phát triển thuật toán tái tạo ảnh.

Tiếp tục con đường khoa học, Th.S Võ Hồng Phúc làm nghiên cứu sinh (NCS) tiến sĩ tại Viện Kỹ thuật Y tế, Đại học Lübeck (Đức). Anh tham gia phát triển các hệ thống chụp cắt lớp phát xạ positron (PET) thế hệ mới. Kỹ thuật này ghi nhận tín hiệu từ một lượng nhỏ chất đánh dấu phóng xạ để tạo hình ảnh về hoạt động sinh học trong cơ thể. Trong ung thư học, PET có thể hỗ trợ chẩn đoán và đánh giá di căn và theo dõi đáp ứng điều trị, tùy loại ung thư và chất đánh dấu được sử dụng.

Đề tài tiến sĩ của anh hướng đến phát triển thiết bị PET/MRI chuyên dụng cho vùng vú, có thể tích hợp với hệ thống PET/MRI toàn thân. Nghiên cứu đặt mục tiêu nâng cao khả năng ghi nhận các tổn thương ở vú và hỗ trợ đánh giá tình trạng di căn, góp phần cải thiện năng lực chẩn đoán hình ảnh ung thư vú. Dự án có sự hợp tác của nhiều viện nghiên cứu và nhận hỗ trợ từ Quỹ Nghiên cứu Đức (DFG).

Bên cạnh đó, NCS Võ Hồng Phúc còn tham gia MERMAID - dự án phát triển hệ thống PET chuyên dụng dành cho các mô hình động vật nhỏ dưới nước như cá ngựa vằn, phục vụ nghiên cứu tiền lâm sàng và ProVision - dự án phát triển thiết bị PET có chi phí hợp lý nhằm hỗ trợ chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt, hợp tác với công ty Picotech SAS (Pháp).

Theo anh Phúc, điểm chung của các dự án là sự kết hợp giữa vật lý, kỹ thuật và tính toán nhằm giải quyết những bài toán cụ thể trong y học. Với anh, giá trị của công việc không chỉ nằm ở việc hoàn thiện một hệ thống hay thuật toán, mà còn ở khả năng chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành công cụ hữu ích cho hoạt động chăm sóc sức khỏe.

NCS Võ Hồng Phúc (giữa) nhận Giải thưởng DAAD 2026 tại Đại học Lübeck (Đức). Ảnh: NVCC.

"Quả ngọt" nghiên cứu

Đến nay, NCS Võ Hồng Phúc đã công bố 3 bài báo trên các tạp chí khoa học thuộc nhóm Q1 và tham gia hơn 25 báo cáo tại các hội nghị chuyên ngành với vai trò tác giả hoặc đồng tác giả. Anh cũng 3 lần nhận tài trợ IEEE NSS MIC RTSD Trainee Grant dành cho các nhà nghiên cứu trẻ, vào các năm 2023, 2024 và 2026.

Những nỗ lực học tập và nghiên cứu của anh được ghi nhận bằng Giải thưởng DAAD 2026 do Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức và Đại học Lübeck trao tặng. Anh được GS.TS Magdalena Rafecas, người hướng dẫn luận án tiến sĩ, đề cử cho giải thưởng.

Giải thưởng DAAD dành cho những sinh viên, nghiên cứu sinh quốc tế có thành tích học tập xuất sắc và đóng góp tích cực cho đời sống xã hội, giao lưu liên văn hóa tại Đức.

Để trở thành một nhà khoa học giỏi, NCS Võ Hồng Phúc cho rằng mỗi người cần chủ động vượt ra ngoài khuôn khổ của các môn học để hiểu sâu kiến thức và khám phá khả năng của bản thân. Theo anh, việc tham gia phòng thí nghiệm, dự án nghiên cứu hoặc chương trình thực tập từ sớm giúp người học có cơ hội kiểm chứng kiến thức, rèn kỹ năng và xác định hướng phát triển phù hợp.

Anh cũng nhấn mạnh vai trò của việc trao đổi với giảng viên, bạn học và đồng nghiệp. Những mối quan hệ được hình thành trong quá trình học tập không chỉ giúp giải quyết các vấn đề trước mắt mà còn có thể trở thành nền tảng cho các cơ hội hợp tác trong tương lai.

"Với sinh viên theo đuổi các lĩnh vực kỹ thuật, điều quan trọng là hiểu được kiến thức mình học có thể giải quyết vấn đề gì trong thực tế. Một nền tảng chuyên môn vững chắc, đi cùng tinh thần học hỏi và sự kiên trì, sẽ giúp người trẻ có thêm cơ hội thích nghi khi bước vào những môi trường học thuật và nghề nghiệp khác nhau", anh Phúc nói.