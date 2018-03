'Nhà khoa học' tự phong phóng mình lên không trung bằng tên lửa tự chế để chứng minh Trái đất là phẳng

Sau khi phóng mình lên cao 571 mét, kế hoạch của ông là lên độ cao 110km để chứng minh lý thuyết mà mình tin tưởng.

“Nhà nghiên cứu Trái đất phẳng” tự phong Mike Hughes “Điên” cuối cùng cũng đã thành công phóng mình lên độ cao khoảng 571 mét mà không chết. Sau hai lần thất bại trong việc thử phóng quả tên lửa vận hành bằng… hơi nước được sơn dòng chữ “RESEARCH FLAT EARTH” (nghiên cứu trái đất phẳng) trước đây, có lẽ câu nói “sự bất quá tam” đã ứng nghiệm.

Vụ phóng tên lửa này diễn ra tại thị trấn Amboy ở sa mạc Mojave, California. Đoạn video trên được quay lại bởi phóng viên tự do Matt Hartman ghi lại khoảnh khắc quả tên lửa cất cánh, khiến những người đứng xem đang trông chờ một vụ nổ hoành tráng hết sức ngạc nhiên.

Ban đầu, đường bay của quả tên lửa này dự tính sẽ theo phương ngang nhưng bị Cục quản lý đất ngăn cấm vì nó sẽ cắt qua một số khu đất công cộng. Vì thế, Hughes phải sửa đường bay thành thẳng đứng. Nó được phóng lên nhờ áp lực hơi nước khoảng 340 psi, hơi thấp hơn so với mức 350 psi dự kiến. Hughes quyết định vẫn phóng tên lửa nhằm bác bỏ những tin đồn rằng ông không thực sự ngồi trên một quả tên lửa khác được phóng lên hồi năm 2014.

Một góc quay khác của vụ phóng tên lửa.

Mike Hughes (nằm) được giải cứu sau khi tên lửa hạ cánh.

Khi hạ cánh, Hughes nói rằng ngoài việc đau lưng, ông toàn toàn bình thường và cảm thấy mừng vì vụ phóng đã kết thúc. “Tôi chán chuyện người ta nói tôi nhát và không chế tạo tên lửa. Tôi xốc lại can đảm và đã làm được. Thứ này (quả tên lửa) muốn giết bạn bằng 10 cách khác nhau, và sẽ làm thế trong một nhịp tim.”

Sau vụ phóng lần này, Hughes tiết lộ mình có kế hoạch chế tạo một quả tên lửa phóng bằng hơi nước mới có khả năng đưa ông lên đến độ cao 68 dặm (gần 110km) để chứng minh cho thế giới thấy lý thuyết Trái đất phẳng là chính xác. Độ cao này vượt xa tầng khí quyển có thể thở được và chất lỏng trong cơ thể chúng ta sẽ sôi lên do không có áp suất bên ngoài. Thêm nữa, ông cũng có kế hoạch ra tranh cử thị trưởng, bởi vì, tại sao lại không?

