Trong bài viết công bố ngày 22/11, ông Pachocki kêu gọi xây dựng một bộ tiêu chuẩn toàn ngành nhằm thiết lập các ngưỡng phát triển AI. Theo đó, các công ty phải cam kết không vượt qua các ngưỡng này cho đến khi đáp ứng được những yêu cầu an toàn cụ thể.

Để đo lường tiến bộ của AI, chuyên gia này đề xuất sử dụng một thước đo kỹ thuật chung gọi là "perplexity" (độ bối rối - một chỉ số đánh giá mức độ chính xác của mô hình AI khi dự đoán đoạn văn bản hoặc đơn vị dữ liệu tiếp theo, chỉ số càng thấp đồng nghĩa với khả năng dự đoán càng tốt). Mặc dù vậy, ông chưa nêu rõ giới hạn ban đầu nên ở mức nào hoặc thời điểm áp dụng.

Các giới hạn được đề xuất có thể dựa một phần vào một thước đo kỹ thuật gọi là "độ bối rối" (perplexity) – chỉ số đánh giá mức độ hiệu quả của một mô hình AI trong việc dự đoán phần văn bản tiếp theo. Ảnh: Internet

Nhà khoa học trưởng của OpenAI cũng cảnh báo rằng ngay trong năm 2027, AI có thể giúp thúc đẩy những bước tiến cơ bản trong phương pháp đào tạo, qua đó tự tăng tốc quá trình phát triển của chính nó. Tốc độ này có khả năng vượt xa những cải tiến về năng lực giám sát và thấu hiểu công nghệ của giới nghiên cứu.

Đề xuất trên lập tức nhận được sự hậu thuẫn từ Giám đốc điều hành (CEO) OpenAI Sam Altman. Trên nền tảng mạng xã hội X, ông Altman đánh giá bài luận của ông Pachocki là tài liệu quan trọng nhất mà OpenAI công bố trong thời gian qua. Vị CEO khẳng định việc ngành công nghiệp tìm kiếm tiếng nói chung về các giới hạn phát triển sẽ đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo tính an toàn và quyền kiểm soát đối với công nghệ này.

Lời kêu gọi tự kiểm soát từ nội bộ ngành công nghệ được đưa ra đúng vào thời điểm nước Mỹ đang chuẩn bị bước vào một cuộc tranh luận pháp lý mới về quản lý AI. Sau chiến thắng vang dội tại các cuộc đua vào Hạ viện, Thượng viện và ghế thống đốc trong kỳ bầu cử giữa kỳ vừa qua, đảng Dân chủ dự kiến sẽ gia tăng mức độ giám sát của Quốc hội Mỹ đối với các tập đoàn công nghệ, đồng thời thúc đẩy nỗ lực thiết lập các quy tắc an toàn AI. Một số nhà lập pháp cũng đang thảo luận về việc thành lập một ủy ban chuyên trách tại Thượng viện để điều phối chính sách AI.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump phản đối các biện pháp hạn chế diện rộng đối với việc phát triển AI. Điều này có thể dẫn tới bất đồng giữa Nhà Trắng và Quốc hội khóa mới về cách quản lý công nghệ này.