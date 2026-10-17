Nhà khoa học tim mạch qua đời ở tuổi 65 khi dự hội nghị học thuật

Giáo sư Li Renke, nhà khoa học tiên phong trong lĩnh vực y học tái tạo tim, qua đời ở tuổi 65 khi dự một hội nghị học thuật tại Tây An, Trung Quốc, hồi đầu tháng. Ông nghiên cứu ứng dụng các nguyên lý kỹ thuật vào tim người, đồng thời phát triển các vật liệu sinh học có khả năng dẫn điện nhằm sửa chữa mô tim bị tổn thương sau nhồi máu cơ tim.

Theo SCMP ngày 16/10, Đại học Trung Văn Hong Kong, cơ sở Thâm Quyến (CUHK-Shenzhen), thông báo ông qua đời hôm 10/10.

Trước đó, từ tháng 3/2025, giáo sư giữ chức danh chủ tịch của trường và phó hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu và chuyển giao tri thức, công nghệ tại Trường Y. Nhà trường không công bố nguyên nhân qua đời của ông.

Giáo sư Li sinh năm 1961 tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ông hoàn thành chương trình đào tạo y khoa và khoa học tại Đại học Y Cáp Nhĩ Tân, Đại học Y Sơn Tây và Đại học Toronto, Canada.

Giáo sư Li Renke (Trung Quốc), người tiên phong trong lĩnh vực y học tái tạo tim, qua đời ở tuổi 65. Ảnh: SCMP

Năm 1993, ông gia nhập Khoa Y, Đại học Toronto, với chức danh phó giáo sư. Năm 2002, ông trở thành giáo sư có biên chế lâu dài tại trường.

Trong thời gian làm việc tại Canada, Giáo sư Li được bầu làm thành viên của ba tổ chức học thuật uy tín của nước này: Viện Hàn lâm Khoa học Y tế Canada, Hội Hoàng gia Canada và Viện Hàn lâm Kỹ thuật Canada.

Trong nhiều thập kỷ, một trong những thách thức lớn của ngành tim mạch là tìm cách tái tạo cơ tim bị hoại tử sau nhồi máu cơ tim.

Giáo sư Li theo đuổi hướng nghiên cứu này bằng cách kết hợp kỹ thuật mô với liệu pháp tế bào. Ông tiên phong phát triển các vật liệu sinh học dẫn điện nhằm khôi phục hệ thống dẫn truyền điện của tim và điều trị rối loạn nhịp tim sau nhồi máu cơ tim.

Năm 2025, ông được ScholarGPS đưa vào danh sách những nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong sự nghiệp, thuộc nhóm 0,05% hàng đầu thế giới. Ông đứng đầu thế giới trong lĩnh vực sinh lý học tim mạch theo bảng xếp hạng này.

Giáo sư Li cũng là người ủng hộ hợp tác quốc tế và giữ chức chủ tịch sáng lập Hiệp hội Giáo sư Trung Quốc tại Toronto. Trong suốt sự nghiệp, ông thúc đẩy trao đổi khoa học và công nghệ y tế giữa Trung Quốc và Canada, góp phần xây dựng mối liên kết học thuật lâu dài giữa cộng đồng nghiên cứu hai nước.

Bên cạnh nghiên cứu, Giáo sư Li dành nhiều tâm huyết đào tạo thế hệ nhà khoa học kế cận. Ông đã hướng dẫn hơn 120 nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ và học viên cao học. Trong số này, hơn 30 người sau đó trở thành giáo sư hoặc nhà khoa học lâm sàng tại các trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc và nhiều nước khác.

Lễ tiễn biệt Giáo sư Li được tổ chức tại Nhà tang lễ Xian hôm 15/10. Lễ tưởng niệm ông dự kiến diễn ra ngày 17/10 tại khuôn viên CUHK-Shenzhen.