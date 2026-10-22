'Nhà khoa học lập dị' làng golf từng ghét đọc sách

DeChambeau xem đọc sách là quá trình học hỏi lâu dài, một cuốn sách có thể trở thành tài liệu nghiên cứu trong nhiều năm. Ảnh: @brysondechambeau.

Bryson DeChambeau (sinh năm 1993), golfer người Mỹ từng hai lần vô địch US Open, nổi tiếng với biệt danh The Scientist (Nhà khoa học) nhờ cách tiếp cận golf bằng vật lý, toán học và những thử nghiệm kỹ thuật khác thường. Đằng sau phong cách thi đấu này là niềm yêu thích nghiên cứu, đặc biệt qua sách.

Trong cuộc phỏng vấn với Golf Digest năm 2015, DeChambeau cho rằng thế hệ của mình chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của việc đọc sách. Anh tiết lộ có thể đọc một cuốn sách đến 3 lần để hiểu rõ nội dung, đồng thời xem việc đọc là cách mở rộng vốn từ và phát triển tư duy.

Tuy nhiên, DeChambeau từng không thích đọc và viết khi còn nhỏ. Anh chỉ bắt đầu hứng thú với sách sau khi được giới thiệu một tác phẩm về môn thể thao yêu thích.

Bước ngoặt đến khi DeChambeau khoảng 15 tuổi. Huấn luyện viên Mike Schy đưa cho anh cuốn The Golfing Machine (tạm dịch: Cỗ máy golf) của Homer Kelley, tác giả người Mỹ có nền tảng kỹ thuật hàng không.

Cuốn sách phân tích cú đánh golf dưới góc nhìn vật lý, hình học và cơ học, chia chuyển động swing thành 24 thành phần với 144 biến thể. Nội dung phức tạp khiến tài liệu này khó tiếp cận, ngay cả với những người chơi golf có kinh nghiệm.

Những cuốn sách về khoa học, kỹ thuật và đức tin góp phần thay đổi cách DeChambeau tiếp cận golf, cả về kỹ năng lẫn tâm lý. Ảnh: @tjkgolf17.

DeChambeau cũng gặp khó khăn khi lần đầu đọc sách, ví trải nghiệm này như tiếp xúc với một ngôn ngữ xa lạ. Dù vậy, sự tò mò về cách vận hành của cú swing khiến anh tiếp tục tìm hiểu. DeChambeau cùng huấn luyện viên dành nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm các nguyên lý trong sách để xây dựng phương pháp đánh riêng.

Anh đặc biệt quan tâm đến nguyên lý "Zero Shift", liên quan đến việc duy trì mặt phẳng chuyển động nhất quán trong cú swing. Từ kiến thức này, DeChambeau cùng huấn luyện viên thử nghiệm bộ gậy sắt có cùng chiều dài, sau này trở thành một trong những đặc điểm nổi bật trong phong cách thi đấu của anh.

Ngoài ra, anh còn nghiên cứu Vector Putting: The Art and Science of Reading Greens and Computing Break (tạm dịch: Kỹ thuật gạt bóng vector: Nghệ thuật và khoa học đọc mặt green, tính toán độ lệch đường bóng) của H.A. Templeton, cuốn sách hướng dẫn cách đọc mặt green và tính toán đường đi của bóng bằng toán học.

Những kiến thức trong sách giúp DeChambeau phát triển phương pháp putting dựa trên các thông số như độ dốc, khoảng cách và tốc độ mặt green. Qua đó, anh có thể tính toán hướng bóng chính xác hơn và hạn chế việc chỉ dựa vào cảm giác khi thực hiện cú đánh.

Bên cạnh sách khoa học và kỹ thuật, DeChambeau còn tìm đến những tác phẩm về đức tin để vượt qua khó khăn trong sự nghiệp. Một trong số đó là The Handbook of Athletic Perfection (tạm dịch: Cẩm nang hoàn thiện bản thân trong thể thao) của Wes Neal, cuốn sách bàn về thể thao dưới góc nhìn đức tin Cơ Đốc.

DeChambeau được huấn luyện viên Mike Schy tặng cuốn sách khi khoảng 16 tuổi nhưng ban đầu không quan tâm. Đến khi theo học Southern Methodist University (SMU), đại học tư thục tại bang Texas (Mỹ), anh trải qua giai đoạn thi đấu sa sút, thậm chí từng nghĩ đến việc từ bỏ golf.

Trong thời gian này, Schy tiếp tục khuyên học trò đọc cuốn sách từng tặng. Lần này, DeChambeau làm theo và dần thay đổi cách nhìn về sự nghiệp.

Anh nhận ra bản thân đã quá coi trọng điểm số và kết quả thi đấu, khiến mỗi lần thất bại trở thành áp lực lớn. Những thông điệp trong sách giúp anh tập trung hơn vào nỗ lực, quá trình rèn luyện và việc hoàn thiện bản thân.

Sau khi thay đổi suy nghĩ, DeChambeau dần lấy lại tinh thần và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp golf.