Say mê nghiên cứu, sáng tạo

Có dịp tiếp xúc, trò chuyện với Đại tá, PGS, TS Nguyễn Mạnh Tường, điều chúng tôi cảm nhận rõ nét là niềm say mê, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của anh trên cả hai cương vị: Nhà khoa học và nhà giáo. Ở mỗi lĩnh vực, anh đều dành nhiều công sức, trí tuệ, không ngừng nỗ lực để đạt được những kết quả thiết thực. Câu chuyện giữa chúng tôi vì thế cũng tự nhiên xoay quanh hành trình gắn bó với công tác nghiên cứu khoa học và nhiệm vụ đào tạo của anh.

Tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 1994, Nguyễn Mạnh Tường về công tác tại Viện Khoa học và Công nghệ quân sự. Từ năm 2003 đến năm 2010, anh được cử đi đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ tại Hàn Quốc và Liên bang Nga.

Những kiến thức chuyên môn, phương pháp làm việc và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học tích lũy được trong quá trình học tập ở nước ngoài đã trở thành hành trang quý báu, tạo nền tảng để Nguyễn Mạnh Tường phát huy năng lực, theo đuổi đam mê nghiên cứu và gắn bó với công tác đào tạo. “Trong suốt thời gian công tác, tôi luôn xác định phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, kết hợp hài hòa giữa nền tảng học thuật vững chắc, năng lực nghiên cứu khoa học và tâm huyết đào tạo thế hệ kế cận”, Đại tá, PGS, TS Nguyễn Mạnh Tường chia sẻ.

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Mạnh Tường chủ trì nhóm nghiên cứu mạnh của Viện Vật liệu, Sinh học và Môi trường tọa đàm khoa học với Đại học Quốc gia Hà Nội.

Những kết quả nổi bật trong nghiên cứu khoa học của Đại tá, PGS, TS Nguyễn Mạnh Tường là minh chứng sinh động cho tinh thần lao động nghiêm túc, say mê và sáng tạo. Từ năm 2021 đến nay, anh đã có hơn 30 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí uy tín. Đáng chú ý, nhiều công trình có giá trị học thuật cao được công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc nhóm Q1, Q2, có chỉ số ảnh hưởng (IF) lớn như: Journal of Alloys and Compounds, Science of the Total Environment, Sustainable Chemistry and Pharmacy.

Không chỉ trực tiếp tham gia nghiên cứu, Đại tá, PGS, TS Nguyễn Mạnh Tường còn phát huy tốt vai trò chủ trì, tổ chức và dẫn dắt các hoạt động khoa học. Anh đã và đang chủ trì thực hiện 8 đề tài, nhiệm vụ, dự án các cấp, trong đó có 3 đề tài, dự án cấp Nhà nước, 3 đề tài cấp Bộ và 2 đề tài cấp cơ sở. Có đề tài trong những năm gần đây đạt kết quả xuất sắc, được triển khai sản xuất loạt “O”...

Những nỗ lực, đóng góp trong nghiên cứu khoa học của Đại tá, PGS, TS Nguyễn Mạnh Tường được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng, danh hiệu và kết quả chuyên môn đáng trân trọng, trong đó có Bằng độc quyền giải pháp hữu ích năm 2016, giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2002. Nhiều sản phẩm khoa học do anh nghiên cứu, phát triển đã và đang được thử nghiệm, ứng dụng như: Lưới ngụy trang sóng radar; bộ trang bị và công cụ hỗ trợ cho bộ đội đặc công; vật liệu siêu hấp phụ xử lý môi trường; dung dịch nano bảo quản phi kim loại…

Năm 2019, Đại tá, PGS, TS Nguyễn Mạnh Tường được công nhận chức danh nghiên cứu viên cao cấp. Hiện nay, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự tin tưởng giao anh làm trưởng nhóm nghiên cứu mạnh về “Vật liệu tiên tiến phục vụ quốc phòng”.

Nếu chỉ dừng lại ở nghiên cứu khoa học thì chưa đủ

Nếu nghiên cứu khoa học là lĩnh vực để Đại tá, PGS, TS Nguyễn Mạnh Tường phát huy năng lực chuyên môn, sức sáng tạo thì đào tạo lại là nơi anh gửi gắm tâm huyết, trách nhiệm đối với thế hệ kế cận. Viện Khoa học và Công nghệ quân sự nói chung, Viện Vật liệu, Sinh học và Môi trường nói riêng có nhiệm vụ quan trọng là đào tạo tiến sĩ; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn khoa học, kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật toàn quân. Nhận thức rõ điều đó, anh cho rằng: “Nếu chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thì chưa đủ mà cùng với đó, còn phải hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo”.

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh do Đại tá, PGS, TS Nguyễn Mạnh Tường hướng dẫn.

Với quan điểm gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo, Đại tá, PGS, TS Nguyễn Mạnh Tường luôn tận tâm hướng dẫn, dìu dắt các nghiên cứu sinh, cán bộ khoa học trẻ. Đến nay, anh đã hướng dẫn chính và đồng hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; đang tiếp tục hướng dẫn chính 2 nghiên cứu sinh khác thực hiện luận án đúng tiến độ. Bên cạnh đó, anh còn chủ trì và tham gia xây dựng chuẩn đầu ra cho 4 mã ngành đào tạo tiến sĩ của đơn vị; tham gia xây dựng khung chương trình và trực tiếp đứng lớp huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho nhiều cán bộ kỹ thuật toàn quân. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tâm huyết với công tác đào tạo của Đại tá, PGS, TS Nguyễn Mạnh Tường còn thể hiện qua những đóng góp trong xây dựng hệ thống học liệu và phát triển hoạt động học thuật. Anh đã chủ biên, tham gia biên soạn nhiều sách, giáo trình có giá trị, tiêu biểu là các tài liệu chuyên sâu về “Ống nano cacbon” và “Nano composite”. Bên cạnh đó, anh còn thường xuyên tham gia các hội đồng khoa học ở nhiều cấp; tham gia với vai trò ủy viên, ủy viên phản biện, chủ tịch hội đồng khoa học trong các hội đồng bảo vệ thuyết minh, nghiệm thu đề tài các cấp, cũng như hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ tại các cơ sở giáo dục lớn, như: Trường Đại học Khoa học tự nhiên; Đại học Bách khoa; Trường Đại học Mỏ - Địa chất...; tham gia Hội đồng xét chức danh Phó giáo sư cấp cơ sở tại Viện Khoa học và Công nghệ quân sự.

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Mạnh Tường (ngoài cùng bên phải) báo cáo nghiệm thu giáo trình ngành hóa học-vật liệu.

Với những đóng góp xuất sắc trong công tác đào tạo, Đại tá, PGS, TS Nguyễn Mạnh Tường vinh dự là một trong 335 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu năm 2026 trên cả nước vừa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 13-11-2026.

Nhận xét về Đại tá, PGS, TS Nguyễn Mạnh Tường, Đại tá, PGS, TS Nguyễn Văn Hoàng, Viện trưởng Viện Vật liệu, Sinh học và Môi trường khẳng định: “Là cán bộ được đào tạo bài bản, đồng chí Nguyễn Mạnh Tường có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn sâu, có năng lực nổi bật trong quy tụ, đào tạo, dẫn dắt và định hướng nhóm nghiên cứu chuyên sâu về vật liệu tiên tiến. Những đóng góp nổi bật trong nghiên cứu khoa học và đào tạo của Đại tá, PGS, TS Nguyễn Mạnh Tường đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khẳng định uy tín và thúc đẩy sự phát triển của Viện Vật liệu, sinh học và môi trường nói riêng, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự nói chung. Đồng chí thực sự là tấm gương nhà giáo, nhà khoa học tiêu biểu”.