Nhà khoa học ĐH Quốc gia TPHCM dùng 'mắt thần radar' tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sáng 14/10, TPHCM tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trước đó một ngày, tại Lễ Khai khóa ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham quan triển lãm về Chiến dịch 500 ngày đêm và trao phần thưởng cho các cá nhân có đóng góp nổi bật.

Trong chiến dịch tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, 15 giảng viên, cán bộ chuyên môn, học viên và cựu người học của Trường ĐH Bách khoa và Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) đã ứng dụng công nghệ địa vật lý để khảo sát, khoanh vùng các vị trí nghi có hài cốt, cung cấp cơ sở khoa học cho lực lượng chức năng tìm kiếm, khai quật.

Thủ tướng Chính phủ trao phần thưởng và quà cho giảng viên, nhà khoa học, sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM tham gia "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Ảnh: BTC

Nhóm chuyên gia Trường ĐH Bách khoa sử dụng thiết bị đo ảnh điện Syscal Pro khảo sát tại Công viên Lê Thị Riêng và khu vực Bệnh viện K76A, xã Hòa Hiệp. Phương pháp đo điện trở suất giúp phát hiện các vùng dị thường dưới lòng đất mà không cần đào, khoan.

Tại Công viên Lê Thị Riêng, kết quả khảo sát ghi nhận các vùng dị thường ở độ sâu 3-8 m, góp phần xác định phạm vi tìm kiếm. Nhóm tiếp tục khảo sát trên diện tích hơn 10 ha tại khu vực Bệnh viện K76A, nơi có địa hình và cấu trúc đất phức tạp.

Trong khi đó, nhóm chuyên gia Bộ môn Vật lý Địa cầu, Trường ĐH Khoa học tự nhiên ứng dụng radar xuyên đất (GPR) và các phương pháp thăm dò địa vật lý tại nhiều địa bàn ở TPHCM và Quảng Ngãi, hỗ trợ khoanh vùng những vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Các chuyên gia còn tư vấn lựa chọn thiết bị, tập huấn kỹ thuật cho lực lượng chức năng. Trong đó, PGS.TS Lê Văn Anh Cường, Trưởng Bộ môn Vật lý Địa cầu, tham gia tư vấn kỹ thuật trong chương trình hỗ trợ trang thiết bị của Quỹ Thiện Tâm.

Triển lãm về Chiến dịch 500 ngày đêm tại Lễ Khai khóa ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026 giới thiệu những hình ảnh, tư liệu về đóng góp của các nhà khoa học trong hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Việc Thủ tướng trực tiếp trao phần thưởng cho các cá nhân tham gia chiến dịch là sự ghi nhận những nỗ lực đưa khoa học, công nghệ vào thực tiễn.

Từ dữ liệu khảo sát, phân tích địa vật lý đến khoanh vùng tìm kiếm, đội ngũ nhà khoa học và người học ĐH Quốc gia TPHCM đã góp sức đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội và quê hương sau nhiều thập kỷ.

Trong Lễ Khai khóa năm 2026 với chủ đề “Đại học Quốc gia TPHCM với khát vọng tự chủ công nghệ chiến lược bằng nhân tài Việt Nam”, hoạt động này còn khẳng định vai trò của khoa học và công nghệ trong giải quyết những nhiệm vụ thiết thực của đất nước, lan tỏa tinh thần phụng sự và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.