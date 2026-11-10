Nhà Khang Điền (KDH): VinaCapital chi gần 180 tỷ đồng gom cổ phiếu, lợi nhuận chín tháng vượt 1.200 tỷ đồng

VinaCapital và ban điều hành liên tục nâng tỷ lệ nắm giữ

Ngày 6/11, nhóm cổ đông thuộc Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital đã mua vào 12,5 triệu cổ phiếu KDH. Giao dịch này giúp tổng khối lượng nắm giữ của nhóm gia tăng, đẩy tỷ lệ sở hữu từ 6,2% lên mức 7,2% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền. Trong đó, pháp nhân trực tiếp thực hiện việc mua vào 12,5 triệu đơn vị cổ phiếu là quỹ Longwoods Worldwide Limited.

Dữ liệu giao dịch trên thị trường chứng khoán trong ngày 6/11 cũng ghi nhận mã KDH xuất hiện giao dịch thỏa thuận đúng bằng khối lượng 12,5 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị của thương vụ sang tay này đạt mức 179,4 tỷ đồng.

Trước đợt giải ngân của nhóm quỹ ngoại, một lãnh đạo cấp cao của công ty cũng đã chi tiền mua vào lượng lớn cổ phiếu. Cụ thể, ông Lý Tuấn Kiệt, Phó tổng giám đốc doanh nghiệp, đã hoàn tất mua 20 triệu cổ phiếu KDH trong khoảng thời gian từ ngày 23/7 đến ngày 21/8. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của vị lãnh đạo này tăng mạnh từ 0,056% lên mức 1,84% vốn điều lệ.

Lợi nhuận chín tháng tăng vọt nhờ nguồn thu từ công ty liên doanh

Về kết quả kinh doanh quý 3 năm 2026, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt 41,43 tỷ đồng, giảm 96,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 168,79 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 67,9%. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ thu hẹp đáng kể khi lùi từ 70,6% về mức 14,8%. Việc biên lợi nhuận thu hẹp khiến lợi nhuận gộp giảm 99,2%, tương ứng bốc hơi 769,57 tỷ đồng để lùi về mức 6,15 tỷ đồng.

Bức tranh tài chính trong quý 3 còn ghi nhận chi phí tài chính tăng 365,8%, ứng với mức tăng 9,84 tỷ đồng lên 12,53 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, doanh thu tài chính giảm 38% về mức 3,05 tỷ đồng và chi phí bán hàng cùng chi phí quản lý doanh nghiệp được cắt giảm 43,8%, tương ứng tiết giảm 52,22 tỷ đồng về mức 66,96 tỷ đồng. Dù lợi nhuận gộp sụt giảm sâu, mức giảm của lãi ròng được thu hẹp đáng kể nhờ sự bù đắp từ các nguồn thu nhập khác. Cụ thể, công ty ghi nhận khoản lãi đột biến 132,7 tỷ đồng từ các công ty liên doanh liên kết. Cùng với đó, khoản lợi nhuận khác cũng mang về 126,63 tỷ đồng, tăng thêm 131,87 tỷ đồng so với con số âm 5,24 tỷ đồng của cùng kỳ.

Lũy kế chín tháng đầu năm 2026, doanh thu của công ty đạt 483,43 tỷ đồng, giảm 83,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lội ngược dòng khi đạt 1.267,68 tỷ đồng, tăng 50,8% so với kết quả chín tháng của năm 2025. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 4.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, mức lợi nhuận này tăng 43,5% so với thực hiện trong năm 2025. Đi kèm với đó là kế hoạch chi trả cổ tức dự kiến tỷ lệ 10%. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã hoàn thành 84,5% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.