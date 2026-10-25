Nhà Khang Điền (KDH) thu xếp 13.500 tỷ đồng qua VietinBank cho dự án BT khu Mả Lạng

Khang Điền bảo lãnh khoản vay hàng chục nghìn tỷ đồng tại VietinBank

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/10, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) đã phê duyệt việc phát hành văn bản bảo lãnh cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư Khang Phúc An tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thành phố Hà Nội. Cùng ngày, đại diện Nhà Khang Điền và VietinBank đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng cho vay dự án chỉnh trang đô thị Mả Lạng và Chợ Gà Gạo với tổng hạn mức tín dụng lên đến gần 13.500 tỷ đồng.

Dự án có vị trí quy hoạch tại phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành, được triển khai theo phương thức đối tác công tư loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (hợp đồng BT). Bên cạnh khoản vay tín dụng nêu trên, Hội đồng quản trị Nhà Khang Điền cũng thông qua việc bảo lãnh cho các nghĩa vụ của Khang Phúc An tại VietinBank phát sinh từ việc ngân hàng cấp bảo lãnh thực hiện hợp đồng BT. Tổng giám đốc công ty được giao quyền ký kết các văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Về phía đơn vị trực tiếp thực hiện dự án, Công ty Khang Phúc An được Nhà Khang Điền thành lập vào tháng 8/2026 với vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng. Doanh nghiệp này do Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ, được lập ra để ký kết và thực hiện hợp đồng BT đối với dự án Mả Lạng và Chợ Gà Gạo. Doanh nghiệp dự án hiện đặt trụ sở chính tại tòa nhà Saigon Centre trên đường Lê Lợi, trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết nguồn vốn và quy hoạch dự án chỉnh trang đô thị Mả Lạng

Về tiến độ pháp lý của dự án Mả Lạng và Chợ Gà Gạo, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư vào ngày 19/6/2026. Tiếp đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phê duyệt Nhà Khang Điền làm nhà đầu tư thực hiện. Dự án đã được khởi công vào ngày 29/8/2026 và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2029.

Trên tổng diện tích đất quy hoạch khoảng 42.090,5 mét vuông, khu Mả Lạng chiếm không gian lớn nhất với diện tích khoảng 37.740,5 mét vuông và khu Chợ Gà Gạo rộng khoảng 4.350 mét vuông. Theo thiết kế quy hoạch, khu Mả Lạng sẽ được xây dựng các khối chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 38 tầng cung cấp 1.400 căn hộ, 93 căn nhà thấp tầng cùng hệ thống trường học liên cấp và các công trình hạ tầng xã hội đi kèm. Trong khi đó, khu Chợ Gà Gạo dự kiến phát triển chung cư nhà ở xã hội cao khoảng 35 tầng với 760 căn hộ. Toàn bộ lượng căn hộ nhà ở xã hội tại dự án được sử dụng để phục vụ nhu cầu tái định cư của người dân trong khu vực giải tỏa, không phục vụ mục đích kinh doanh thương mại.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ ước tính khoảng 16.369,5 tỷ đồng. Trong cơ cấu tổng vốn, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 11.000 tỷ đồng. Chi phí xây dựng công trình chiếm khoảng 2.900 tỷ đồng, phần ngân sách còn lại được phân bổ cho hạ tầng kỹ thuật, chi phí lãi vay, dự phòng và các khoản chi phí hợp lý khác. Đối với phương án tài chính cấu trúc hợp đồng BT, Nhà Khang Điền có trách nhiệm tự thu xếp và huy động toàn bộ nguồn vốn để triển khai dự án. Sau khi công trình hoàn thành và bàn giao cho cơ quan nhà nước, nhà đầu tư sẽ được thanh toán hoàn vốn bằng quỹ đất kết hợp với nguồn ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh.