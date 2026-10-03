Nhà Khang Điền (KDH) thay đổi nhân sự cấp cao, đồng thời triển khai hai phương án tăng vốn

Bà Ngô Thị Thanh Tâm làm Phó Tổng giám đốc KDH

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã ck: KDH) vừa bổ nhiệm nhân sự cấp cao mới.

Theo công bố, bà Ngô Thị Thanh Tâm được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc KDH kể từ ngày 2/10/2026. Cùng thời điểm, doanh nghiệp đang triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP, với tổng lượng cổ phiếu dự kiến phát hành hơn 123 triệu đơn vị.

Trước khi được bổ nhiệm, bà Tâm giữ vị trí Giám đốc Tài chính của doanh nghiệp. Sau khi đảm nhiệm chức vụ mới, bà sẽ thôi giữ vị trí Giám đốc Tài chính.

Tại thời điểm 30/6/2026, Ban điều hành KDH gồm Tổng giám đốc Vương Văn Minh cùng 3 Phó Tổng giám đốc là ông Lê Hoàng Khởi, ông Lý Tuấn Kiệt và bà Nguyễn Thùy Dương.

Phát hành hơn 112 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Bên cạnh thay đổi nhân sự, KDH đang triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Ngày 8/10/2026, doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Theo phương án, KDH dự kiến phát hành 112,22 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền 10%. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 1.122 tỷ đồng. Nguồn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2025, căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty.

Phát hành ESOP giá 12.000 đồng/cổ phiếu

Song song với phương án trả cổ tức, KDH đang triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chào bán 10,864 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 0,968% số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về gần 130,4 tỷ đồng.

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu ESOP kéo dài từ ngày 29/9 đến 12/10/2026. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Theo KDH, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Theo mức giá giao dịch được cung cấp, cổ phiếu KDH hiện ở vùng 15.800 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá phát hành ESOP 12.000 đồng/cổ phiếu thấp hơn khoảng 24% so với thị giá. Nếu hoàn tất cả hai phương án phát hành, KDH sẽ phát hành tổng cộng hơn 123 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ từ hơn 11.220 tỷ đồng lên hơn 12.450 tỷ đồng.