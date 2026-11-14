Nhà Khang Điền (KDH) rót thêm 2.500 tỷ đồng vào công ty con, tăng vốn dự án 11A lên gần 13.000 tỷ

Điều chỉnh tăng vốn đầu tư dự án khu nhà ở 11A

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã ck: KDH) vừa thông qua điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư dự án khu nhà ở 11A.

Cụ thể, KDH điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư dự án khu nhà ở 11A tại xã Bình Hưng, TP.HCM từ 4.770 tỷ đồng lên 12.948 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 8.178 tỷ đồng.

Dự án do Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc làm chủ đầu tư. Đây là công ty con do Nhà Khang Điền sở hữu 100% vốn. Song song với việc tăng vốn dự án, Khang Điền cũng thông qua phương án góp thêm 2.500 tỷ đồng vào Khang Phúc. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của công ty con sẽ tăng từ 6.100 tỷ đồng lên 8.600 tỷ đồng. Thời hạn hoàn tất việc góp thêm vốn chậm nhất đến ngày 31/12/2026.

Dự án khu nhà ở 11A có quy mô 16,4 ha, tọa lạc tại xã Bình Hưng, TP.HCM. Tại thời điểm 30/9/2026, Khang Điền cho biết đã đầu tư 2.158,28 tỷ đồng vào dự án. Việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án lên 12.948 tỷ đồng đồng nghĩa quy mô vốn dự kiến của dự án tăng đáng kể so với mức được phê duyệt trước đó.

Lợi nhuận 9 tháng tăng hơn 50% dù doanh thu giảm mạnh

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2026, Khang Điền ghi nhận doanh thu 41,43 tỷ đồng, giảm 96,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 168,79 tỷ đồng, giảm 67,9%. Đáng chú ý, lợi nhuận gộp giảm tới 99,2% xuống còn 6,15 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp mạnh từ 70,6% xuống 14,8%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 38%, xuống 3,05 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 365,8%, lên 12,53 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 43,8%, xuống 66,96 tỷ đồng.

Dù hoạt động kinh doanh cốt lõi suy giảm mạnh, Khang Điền vẫn ghi nhận các khoản thu nhập đột biến. Lãi từ công ty liên doanh, liên kết đạt 132,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không ghi nhận. Nhờ đó, mức giảm lợi nhuận sau thuế được thu hẹp so với mức sụt giảm của lợi nhuận gộp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Nhà Khang Điền đạt 483,43 tỷ đồng doanh thu, giảm 83,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 1.267,68 tỷ đồng, tăng 50,8%.

Năm 2026, Khang Điền đặt mục tiêu doanh thu 4.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, lần lượt tăng theo kế hoạch so với năm 2025. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 84,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.