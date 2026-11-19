Theo phản ánh của người dân, năm 2023, khi nhà thầu triển khai thi công tuyến đường An Nhơn - Tây Đầm, nhiều hộ có nhà nằm ven tuyến đường thuộc địa phận thôn Phục Thiện, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước (cũ) - nay là thôn Thiện Nghĩa, xã Tuy Phước Bắc, bắt đầu phát hiện nhà cửa xuất hiện những dấu hiệu hư hỏng bất thường.

Trong đó, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là 7 hộ dân ở xóm 6, có nhà nằm gần khu vực thi công cầu Phước Quang. Người dân cho biết, trong quá trình nhà thầu đóng trụ, thi công cọc nhồi đã gây rung chấn mạnh, khiến nhà cửa rung lắc. Sau đó, hàng loạt vết nứt xuất hiện trên tường, nền và móng nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt cũng như tâm lý của các gia đình.

Vách tường và gạch lát nền nhà vệ sinh tại căn nhà ông Võ Minh Tiến bị nứt, bong vỡ. Ảnh: Văn Lực

Tại căn nhà của gia đình ông Võ Minh Tiến (ở xóm 6), các vách tường xuất hiện chi chít vết nứt; nhiều vết nứt dài khoảng 1 m, rộng từ 5 - 10 cm, làm lộ phần gạch xây bên trong. Không chỉ tường nhà, gạch lát nền tại khu vực nhà vệ sinh phía sau cũng bị bong vỡ gần như toàn bộ.

Căn nhà của gia đình bà Lê Thị Đào (80 tuổi), nằm liền kề nhà ông Tiến, cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Đáng lo ngại, một trụ bê tông ở gian nhà sau bị gãy ngang, khiến gia đình luôn bất an khi sử dụng khu vực này.

Bà Nguyễn Thị Phương (vợ ông Võ Minh Tiến) cho biết: “Gia đình tôi điều kiện kinh tế khó khăn nên việc tự bỏ tiền sửa chữa hư hỏng là điều không dễ. Trong khi đó, nếu tình trạng nứt, gãy tiếp tục kéo dài, tôi lo ngôi nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Tôi mong các cấp, ngành sớm kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng để có biện pháp bồi thường, hỗ trợ theo quy định”.

Điều khiến các hộ dân băn khoăn là trước khi dự án tuyến đường An Nhơn - Tây Đầm triển khai, các đơn vị liên quan đã tiến hành khảo sát, kiểm tra và ghi nhận hiện trạng nhà ở của những hộ nằm trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Theo người dân, tại thời điểm kiểm tra, nhà cửa của họ vẫn bình thường, chưa xuất hiện những vết nứt ở vách tường, nền, móng hay trụ nhà như hiện nay. Vì vậy, các hộ mong muốn kết quả khảo sát ban đầu được đối chiếu với tình trạng hư hỏng thực tế để xác định mức độ ảnh hưởng, làm căn cứ giải quyết quyền lợi chính đáng.

Một trụ bê tông ở gian nhà sau căn nhà bà Lê Thị Đào bị gãy ngang. Ảnh: Văn Lực

Ông Võ Thanh Lâm - Trưởng thôn Thiện Nghĩa - xác nhận: Phản ánh của người dân về tình trạng nhà cửa bị nứt tường, nền, móng trong quá trình thi công tuyến đường An Nhơn - Tây Đầm, nhất là công trình cầu Phước Quang, là có cơ sở. Theo ông Lâm, tại các đợt tiếp xúc cử tri, đại diện Ban Nhân dân thôn đã nhiều lần kiến nghị các cấp, ngành kiểm tra, giải quyết dứt điểm vụ việc. Tuy nhiên, đến nay, các kiến nghị vẫn chưa được giải quyết, người dân tiếp tục sống trong lo lắng khi nhà cửa ngày càng xuống cấp.

Theo Phòng Nông nghiệp - Hạ tầng xã Tuy Phước Bắc, có 10 hộ dân tại thôn Thiện Nghĩa bị ảnh hưởng, hư hỏng nhà cửa trong quá trình thi công tuyến đường An Nhơn - Tây Đầm. Tháng 7-2026, có 2 hộ được các đơn vị liên quan chi trả tiền bồi thường thiệt hại theo quy định; 8 hộ còn lại đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng Phòng Nông nghiệp - Hạ tầng - cho biết: “Địa phương kiến nghị các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan sớm rà soát hồ sơ khảo sát hiện trạng nhà ở trước khi thi công; tổ chức kiểm tra thực tế, đánh giá mức độ hư hỏng để làm cơ sở xem xét bồi thường, hỗ trợ theo quy định pháp luật”.

Liên quan đến việc này, theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, ngày 20-8-2026, đơn vị bảo hiểm có văn bản từ chối thực hiện trách nhiệm bảo hiểm đối với 8 hộ dân còn lại tại thôn Thiện Nghĩa, với lý do các hộ gửi đơn kiến nghị sau thời gian hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm (ngày 30-11-2025).

Đồng thời cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra hiện trạng nhà ở của 8 hộ dân để thống nhất nội dung, phạm vi ảnh hưởng, làm cơ sở thực hiện công tác khắc phục, bồi thường trong thời gian sớm nhất có thể.