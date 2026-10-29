Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam:Lan tỏa giá trị văn hóa trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11

Đặc biệt, Nhà hát giảm 20% giá vé các suất diễn trong tuần; qua đó, đưa nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp đến gần hơn với công chúng.

Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam giới thiệu 3 tác phẩm sân khấu giàu giá trị nhân văn, trong dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11)

Sân khấu khơi dậy những giá trị làm nên người Việt

Không dừng ở việc giới thiệu những vở diễn được dàn dựng trong năm 2025 và 2026, Tuần biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam còn mở ra cuộc gặp gỡ giữa sân khấu và công chúng qua những câu chuyện giàu sức gợi về con người, gia đình và đất nước.

Ba tác phẩm được lựa chọn, gồm Hồn Trương Ba, da hàng thịt; Quân khu Nam Đồng và Tuổi thơ dữ dội, mang đến ba lát cắt nghệ thuật khác biệt: khát vọng được sống đúng với bản chất của mình; ký ức tuổi thơ Hà Nội giữa chiến tranh; lòng dũng cảm, tình đồng đội và lý tưởng sống của những thiếu niên trong khói lửa.

Từ những số phận và câu chuyện riêng, cả ba vở diễn cùng gợi lên những vấn đề vượt khỏi giới hạn của thời đại: sống thế nào để không đánh mất chính mình, điều gì làm nên sức mạnh của tình thân và tình đồng đội, và đâu là những giá trị nâng đỡ con người Việt Nam trước thử thách, tiếp nối niềm tin giữa các thế hệ.

Vở kịch "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" khắc họa cuộc đấu tranh giữa phần hồn và phần xác, gợi suy ngẫm về nhân cách, phẩm giá và khát vọng được sống là chính mình

Vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt: Khi được sống thôi chưa đủ, con người còn phải được sống là chính mình

Tác phẩm nổi tiếng của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ trở lại sân khấu qua bàn tay dàn dựng của đạo diễn người Pháp Anne Bouvier, tiếp tục đặt ra câu hỏi về nhân cách, phẩm giá và quyền được sống đúng với bản thân.

Bi kịch Trương Ba phải sống trong thân xác của kẻ khác không đơn thuần là một nghịch cảnh, mà còn là cuộc đấu tranh giữa khát vọng gìn giữ bản ngã và những sức ép có thể khiến con người xa rời chính mình.

Ở phiên bản mới, diễn xuất và ngôn ngữ hình thể được chú trọng, làm nổi bật cuộc giằng co giữa phần hồn và phần xác. Đáng chú ý, một diễn viên đảm nhận cả hai phần của nhân vật Trương Ba, tạo nên cuộc đối thoại trực diện giữa những mặt đối lập trong cùng một con người. Xung đột vì thế được thể hiện qua cả lời thoại, hành động và cơ thể trên sân khấu.

Sức sống của tác phẩm nằm ở khả năng chạm đến những trăn trở vẫn hiện hữu trong đời sống hôm nay. Giữa nhiều áp lực và đòi hỏi từ bên ngoài, con người phải lựa chọn cách sống, giữ gìn phẩm giá và bảo vệ bản sắc của mình. Qua ngôn ngữ sân khấu đương đại, vở diễn mở ra cuộc đối thoại giữa tác phẩm kinh điển và khán giả hôm nay, đặc biệt là người trẻ trên hành trình xác lập bản thân.

Vở diễn "Quân khu Nam Đồng" tái hiện ký ức Hà Nội thời chiến qua tuổi thơ của những đứa trẻ trong khu tập thể, làm nổi bật tình bạn, tình thân và sự gắn kết cộng đồng giữa những năm tháng gian khó

Vở kịch Quân khu Nam Đồng: Một Hà Nội trong ký ức, một tuổi thơ làm nên sức mạnh của tình người

Nếu Hồn Trương Ba, da hàng thịt đặt con người trước cuộc đấu tranh nội tâm, thì Quân khu Nam Đồng, được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Bình Ca, đưa khán giả trở về khu tập thể Nam Đồng giữa những năm tháng chiến tranh, nơi một thế hệ trẻ em lớn lên cùng những biến động của thời cuộc.

Trong không gian ấy, cha thường xuyên vắng nhà vì nhiệm vụ quân ngũ, mẹ tần tảo vun vén gia đình. Chiến tranh hiện diện qua những lần sơ tán, những nỗi chờ mong và lo toan thường nhật. Nhưng ký ức tuổi thơ còn được dệt nên từ tình bạn, những trò nghịch ngợm, va chạm đầu đời và sự gắn bó giữa những gia đình cùng chia sẻ khó khăn. Chính những điều bình dị ấy tạo nên thế giới riêng của lũ trẻ, nơi mỗi đứa trẻ học cách trưởng thành và tìm thấy chỗ dựa trong cộng đồng.

Sức hấp dẫn của Quân khu Nam Đồng nằm ở cách tái hiện ký ức Hà Nội từ những câu chuyện gần gũi, đời thường. Lịch sử không chỉ hiện lên qua những sự kiện lớn, mà còn được lưu giữ trong nếp sống khu tập thể, tình làng nghĩa xóm, sự chở che của người lớn và cách những đứa trẻ cùng nhau đi qua thử thách.

Với những khán giả từng sống trong thời kỳ ấy, vở diễn có thể khơi dậy miền ký ức thân thuộc. Với người trẻ hôm nay, tác phẩm mở ra cơ hội tìm hiểu một Hà Nội vừa gần gũi vừa xa xôi, hiểu thêm về tuổi thơ của thế hệ cha anh. Qua câu chuyện của một khu tập thể, Quân khu Nam Đồng gợi nhắc rằng tình yêu quê hương, đất nước được nuôi dưỡng từ những điều tưởng chừng nhỏ bé: tình thân, tình bạn và sự gắn bó giữa những con người cùng sống, cùng sẻ chia.

Nhạc kịch "Tuổi thơ dữ dội" tái hiện cuộc sống và chiến đấu của những thiếu niên trinh sát tại Huế trong chiến tranh, lan tỏa lòng yêu nước, tình đồng đội và tinh thần can đảm qua ngôn ngữ âm nhạc, diễn xuất và chuyển động sân khấu

Nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội: Khi những đứa trẻ chọn sống can đảm giữa chiến tranh

Chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Phùng Quán, nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội đưa khán giả đến với cuộc sống và chiến đấu của những thiếu niên trinh sát tại Huế trong chiến tranh. Ở độ tuổi lẽ ra được sống trong vòng tay gia đình, các em phải đối diện với những thử thách khắc nghiệt. Chính trong hoàn cảnh ấy, tình bạn, lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và lý tưởng sống càng trở nên sáng rõ.

Bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, diễn xuất và chuyển động sân khấu, tác phẩm mang đến cách thể hiện giàu cảm xúc cho câu chuyện lịch sử. Những nhân vật trẻ tuổi hiện lên không chỉ qua ý chí chiến đấu và sự gan góc, mà còn bằng nét hồn nhiên, những rung động trong trẻo, tình cảm chân thành và khát vọng được sống, được yêu thương như bao đứa trẻ khác.

Sự đan xen ấy giúp câu chuyện về chiến tranh đến gần hơn với khán giả, để phía sau những lựa chọn can đảm vẫn là những tâm hồn trẻ thơ đáng được chở che.

Giá trị của Tuổi thơ dữ dội với công chúng hôm nay nằm ở khả năng đưa lịch sử đến gần người trẻ qua những nhân vật cùng trang lứa. Lòng yêu nước vì thế hiện lên từ những lựa chọn cụ thể, từ tình đồng đội và sự hy sinh của những con người bằng tuổi mình, thay vì chỉ dừng lại ở những khái niệm trừu tượng.

Trong bối cảnh khán giả trẻ có nhiều cách tiếp cận thông tin và giải trí, việc kể lại câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ nhạc kịch cho thấy nỗ lực tìm kiếm hình thức biểu đạt phù hợp với đời sống đương đại. Qua sân khấu, lịch sử không chỉ được tái hiện mà còn trở thành trải nghiệm cảm xúc, giúp những giá trị về lòng dũng cảm, tình đồng đội và trách nhiệm với đất nước tiếp tục được trao truyền giữa các thế hệ.

Thông qua các tác phẩm, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam kỳ vọng đưa sân khấu đến gần hơn với công chúng, mở rộng cơ hội thưởng thức nghệ thuật và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong đời sống

Ngày Văn hóa Việt Nam: Mở rộng cơ hội thưởng thức sân khấu

Việc lựa chọn ba tác phẩm với những sắc thái nghệ thuật khác nhau cho thấy nỗ lực của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam trong việc tiếp cận các giá trị văn hóa từ nhiều góc độ. Nếu Hồn Trương Ba, da hàngthịt gợi suy ngẫm về nhân cách và cách con người gìn giữ bản ngã, Quân khu Nam Đồng khơi lại ký ức đô thị, tình thân và sự gắn kết cộng đồng, thì nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội làm nổi bật lòng yêu nước, tình đồng đội và tinh thần trách nhiệm với đất nước.

Dù khác nhau về bối cảnh và cách thể hiện, cả ba tác phẩm đều hướng đến những giá trị có khả năng kết nối các thế hệ, giúp khán giả hôm nay tìm thấy sự đồng cảm trong những câu chuyện của con người Việt Nam.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam triển khai chính sách giảm 20% giá vé niêm yết đối với các suất diễn trong chương trình.

Chính sách được áp dụng từ ngày 28.10.2026, trên các kênh bán vé và thông tin chính thức của Nhà hát, gồm: datve.nhahattuoitre.vn và nhahattuoitre.vn.

Việc điều chỉnh giá vé là giải pháp thiết thực, tạo điều kiện để đông đảo công chúng, đặc biệt là người trẻ và các gia đình, có cơ hội thưởng thức sân khấu chuyên nghiệp. Bởi giá trị của một tác phẩm không chỉ được quyết định bởi quá trình sáng tạo hay sự ghi nhận dành cho nghệ sĩ, mà còn được bồi đắp qua sự đón nhận của khán giả. Khi câu chuyện trên sân khấu chạm đến cảm xúc, khơi gợi suy ngẫm và mở ra những cuộc đối thoại về đời sống, nghệ thuật mới thực sự phát huy sức sống trong cộng đồng.

Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến cho biết, Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 là dịp để Nhà hát phát huy vai trò của sân khấu trong lan tỏa các giá trị văn hóa, tinh thần và bản sắc dân tộc.

Theo ông, mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật cũng góp phần hình thành thói quen thưởng thức văn hóa thường xuyên trong đời sống người dân, thay vì chỉ tập trung vào những dịp lễ hội hay sự kiện đặc biệt.

Đằng sau mỗi vở diễn là quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, từ nghiên cứu tác phẩm, tập luyện đến tìm tòi phương thức biểu đạt và hoàn thiện vai diễn. Vì vậy, đưa khán giả đến rạp cũng là tạo cầu nối giữa thành quả sáng tạo của nghệ sĩ với nhu cầu thụ hưởng văn hóa của xã hội. Sự hiện diện của công chúng sẽ giúp sân khấu duy trì sức sống và tìm kiếm những thế hệ khán giả mới.

Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ có ý nghĩa sâu sắc hơn khi tình yêu văn hóa được nuôi dưỡng bằng trải nghiệm thực tế, khi người dân có điều kiện tiếp cận nghệ thuật và những giá trị tốt đẹp từ sân khấu tiếp tục lan tỏa vào cuộc sống.

Với chương trình biểu diễn lần này, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam kỳ vọng góp phần đưa nghệ thuật đến gần công chúng, khơi dậy niềm tự hào về văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo thêm động lực để nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo và cống hiến.

Lịch biểu diễn:

- Vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” biểu diễn lúc 20h ngày 22 và 28.11.2026.

- Nhạc kịch “Tuổi thơ dữ dội” biểu diễn lúc 15h ngày 29.11.2026.

- Vở kịch "Quân khu Nam Đồng” biểu diễn lúc 20h ngày 29.11.2026.

Chương trình giảm 20% giá vé niêm yết cho các suất diễn nêu trên. Khán giả có thể theo dõi thông tin và đặt vé qua các kênh chính thức của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam: datve.nhahattuoitre.vn và nhahattuoitre.vn.

THANH MAI