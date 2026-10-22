Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam đổi mới cách kể chuyện trên sân khấu

Đổi mới sáng tạo trong nghệ thuật biểu diễn không chỉ thể hiện ở việc ứng dụng công nghệ mà còn bắt đầu từ cách tiếp cận tác phẩm, tư duy dàn dựng và tìm kiếm ngôn ngữ biểu đạt phù hợp với công chúng đương đại.

Tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam mang đến vở kịch "Cô gái đội mũ nồi xám" của tác giả Lưu Quang Vũ, do đạo diễn Trần Nhật Quang dàn dựng, cho thấy nỗ lực làm mới tác phẩm quen thuộc bằng góc nhìn của thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Kể lại câu chuyện quen thuộc bằng góc nhìn mới

Theo NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, quá trình dàn dựng "Cô gái đội mũ nồi xám" được chuẩn bị kỹ lưỡng, với mục tiêu kể lại câu chuyện quen thuộc theo cách mới, đồng thời tạo cơ hội để đạo diễn và các nghệ sĩ trẻ phát huy khả năng sáng tạo, thể hiện tâm tư và khát vọng cống hiến cho sân khấu. Qua đó, những giá trị mà tác giả Lưu Quang Vũ gửi gắm được tiếp nối bằng cách thể hiện mới.

Vở diễn xoay quanh Trâm, một cô gái mạnh mẽ nhưng trải qua nhiều đổ vỡ trong tình yêu, dần khép mình và phải đối diện với những lựa chọn về niềm tin, hạnh phúc. Dưới góc nhìn của đạo diễn Trần Nhật Quang, câu chuyện được tiếp cận từ tâm tư và suy nghĩ của người trẻ hôm nay, hướng tới cách thể hiện gần gũi, chân thành.

Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam nỗ lực làm mới tác phẩm quen thuộc "Cô gái đội mũ nồi xám"

Đạo diễn Trần Nhật Quang cho biết anh muốn đưa tinh thần, tư duy và cách nhìn của thế hệ trẻ vào tác phẩm, qua đó làm mới câu chuyện mà không đánh mất những giá trị cốt lõi. Những thông điệp về tình yêu được thể hiện theo hướng mộc mạc, gần gũi với đời sống đương đại.

Với diễn viên Nguyễn Huyền Trang, vai Trâm là một thử thách bởi nhân vật có tâm lý phức tạp, đòi hỏi sự đầu tư trong quá trình xây dựng và thể hiện. Nữ diễn viên cho biết cô hồi hộp khi nhận vai, đồng thời nhận thấy Nhà hát Tuổi trẻ có cách thể hiện riêng trong việc tiếp cận tác phẩm của Lưu Quang Vũ.

Tìm hướng tiếp cận khán giả trong bối cảnh mới

Một cảnh trong vở kịch "Cô gái đội mũ nồi xám" của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam

Đổi mới cách kể chuyện trên sân khấu cũng đặt ra yêu cầu mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Trong bối cảnh khán giả, đặc biệt là người trẻ, có nhiều lựa chọn giải trí, các nhà hát cần tìm kiếm phương thức truyền tải phù hợp để đưa tác phẩm đến gần hơn với đời sống.

Đạo diễn Đào Duy Anh, Phó Trưởng đoàn Kịch Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, cho rằng dù các nền tảng số như YouTube hay TikTok ngày càng phổ biến, trải nghiệm và cảm xúc trực tiếp giữa nghệ sĩ với khán giả vẫn giữ vai trò quan trọng. Vì vậy, nhà hát cần tiếp tục tìm tòi cách tiếp cận tác phẩm mới mẻ, gần gũi hơn, đồng thời nắm bắt nhu cầu của khán giả trẻ để mở rộng lượng người xem.

Đạo diễn Trần Nhật Quang (đeo kính) cùng các nghệ sĩ trong buổi diễn vở "Cô gái đội mũ nồi xám" tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026

Bên cạnh đổi mới trong tư duy dàn dựng và cách tiếp cận công chúng, ứng dụng công nghệ cũng là một hướng phát triển được đặt ra đối với nghệ thuật biểu diễn. Theo NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị cùng Nghị quyết số 80-NQ/TW khuyến khích lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, từng bước ứng dụng công nghệ vào hoạt động biểu diễn.

Công nghệ có thể hỗ trợ về hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, góp phần nâng cao trải nghiệm của khán giả. Tuy nhiên, việc ứng dụng cần tiếp tục được nghiên cứu để tìm ra giải pháp phù hợp với đặc thù sân khấu Việt Nam.

NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến chia sẻ định hướng đổi mới tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam

Sự đón nhận của công chúng là một trong những yếu tố cho thấy hiệu quả của những nỗ lực đổi mới. Khán giả Nguyễn Mạnh Tiến tại Hà Nội cho biết anh ấn tượng với câu chuyện của vở diễn bởi có những nét gần gũi với trải nghiệm của chính mình. Chi tiết chiếc mũ nồi xám cũng để lại dấu ấn riêng, khiến anh mong muốn được thưởng thức thêm nhiều tác phẩm của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.

"Cô gái đội mũ nồi xám" cho thấy đổi mới sáng tạo trong nghệ thuật biểu diễn có thể được triển khai từ nhiều hướng, từ làm mới cách tiếp cận tác phẩm, phát huy sức sáng tạo của nghệ sĩ đến tìm kiếm những phương thức phù hợp để kết nối với công chúng. Qua đó, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam tìm cách kể lại những câu chuyện quen thuộc bằng góc nhìn mới, giúp sân khấu gần gũi hơn với đời sống và khán giả đương đại./.