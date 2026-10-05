Nhà hát Tuổi trẻ giới thiệu loạt tác phẩm sân khấu đặc sắc trong tháng 10

“Hồn Trương Ba, da hàng thịt” trở lại với cách kể mới

Vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của cố tác giả Lưu Quang Vũ trở lại sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ trong phiên bản mới dưới sự dàn dựng của đạo diễn người Pháp Anne Bouvier.

Lấy cảm hứng từ truyện cổ dân gian về Trương Ba - người được Đế Thích cho sống lại trong thân xác anh hàng thịt, Lưu Quang Vũ đã phát triển câu chuyện thành một bi kịch giàu tính triết lý về sự sống, cái chết và khát vọng được là chính mình.

Chương trình tháng 10 của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam. Ảnh: NHCC

Trong phiên bản mới, đạo diễn Anne Bouvier tập trung khai thác diễn xuất và hình thể, đặc biệt là mâu thuẫn giữa phần hồn và phần xác. Điểm đáng chú ý là chỉ một diễn viên đảm nhận cả phần hồn và phần xác của Trương Ba, qua đó làm nổi bật cuộc giằng co nội tâm của nhân vật.

Cốt truyện và tinh thần của tác phẩm được giữ nguyên, song cách thể hiện được làm mới bằng ngôn ngữ sân khấu gần hơn với khán giả hôm nay. Vở diễn đồng thời khai thác những nét văn hóa Việt trong cách con người nhìn nhận sự sống, cái chết và việc tiễn đưa người đã khuất.

Tham gia vở diễn có nhiều nghệ sĩ như Thanh Sơn, Bảo Thanh, Lương Thu Trang, Thu Quỳnh, Lý Chí Huy...

Chùm hài kịch “Đời cười - Bến Ôsin”

Bên cạnh những tác phẩm giàu chất sử thi và triết lý, sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ trong tháng 10 cũng có những chương trình mang màu sắc hài hước, gần gũi với đời sống đương đại.

“Đời cười - Bến Ôsin” do NSND Lê Hùng đạo diễn, dựa theo tác phẩm cùng tên của nhà văn Hồ Anh Thái, tiếp nối phong cách hài trào phúng đã trở thành thương hiệu của “Đời cười”.

Chùm hài kịch "Đời cười - Bến ô sin" sẽ biểu diễn vào 20h ngày 17/10/2026. Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam

Từ câu chuyện nghề giúp việc ngày càng phổ biến và chuyên nghiệp trong đời sống đô thị, vở diễn khai thác những khác biệt về văn hóa, lối sống và nếp nghĩ giữa người giúp việc với gia chủ. Những tình huống bi hài, trớ trêu từ đời sống được đưa lên sân khấu qua nhiều mảng miếng hóm hỉnh, những trò diễn bất ngờ và lối diễn xuất chân thực, tinh tế của các nghệ sĩ.

Phía sau tiếng cười là những nghịch lý và câu chuyện rất đời. “Bến Ôsin” không chỉ hướng đến mục tiêu giải trí mà còn tạo khoảng lặng để khán giả nhìn lại những kiểu ứng xử, những khác biệt và va chạm trong đời sống hiện đại.

Chương trình “Chuyện phố thời bao cấp”

“Chuyện phố thời bao cấp” đưa khán giả trở về Hà Nội những năm 1980. Chương trình được xây dựng với mong muốn lưu giữ và làm sống lại những ký ức về một thời đã qua. Qua âm nhạc và không gian sân khấu, những hình ảnh quen thuộc của Hà Nội thời bao cấp được tái hiện: quầy hàng mậu dịch, tem phiếu, tàu điện, những gánh hàng rong, hàng hoa trên phố hay những đám cưới giản dị của người Hà Nội.

Trong bối cảnh cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, khó khăn, chương trình nhấn mạnh những giá trị bình dị mà bền bỉ của người Hà Nội: sự cần mẫn, tình cảm gia đình, nếp sống cộng đồng và một đời sống tinh thần phong phú.

“Chuyện phố thời bao cấp” vì thế không chỉ là hành trình trở về với ký ức đô thị, mà còn là cách sân khấu khơi lại những giá trị thân thương từng góp phần tạo nên vẻ đẹp của Hà Nội qua những câu chuyện và giai điệu giàu cảm xúc.

Nhạc kịch “Tuổi thơ dữ dội”

Cùng với kịch nói, Nhà hát Tuổi trẻ tiếp tục giới thiệu nhạc kịch “Tuổi thơ dữ dội”, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phùng Quán.

Tác phẩm kể về những thiếu niên trinh sát ở Huế trong những năm tháng chiến tranh. Qua ngôn ngữ nhạc kịch, câu chuyện về một tuổi thơ hồn nhiên nhưng gan góc, giàu tình bạn và lý tưởng được tái hiện bằng âm nhạc, diễn xuất và chuyển động sân khấu.

Nhạc kịch “Tuổi thơ dữ dội” chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phùng Quán. Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam

Với những khán giả từng biết đến tác phẩm của Phùng Quán, “Tuổi thơ dữ dội” mang đến một cách tiếp cận mới đối với câu chuyện quen thuộc. Trong khi đó, với khán giả trẻ, vở diễn mở ra cơ hội tìm hiểu lịch sử thông qua những nhân vật cùng lứa tuổi, từ đó cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của tình bạn, tình đồng đội và lòng yêu nước.

Nhạc kịch “Không gia đình”

Với “Không gia đình”, Nhà hát Tuổi trẻ đưa khán giả đến với không gian nước Pháp thế kỷ XIX qua hành trình trưởng thành đầy xúc động của cậu bé mồ côi Remi.

Được chuyển thể từ kiệt tác văn học cùng tên của nhà văn Pháp Hector Malot, tác phẩm kể về Remi - cậu bé bị cha nuôi bán cho gánh xiếc rong của cụ Vitalis. Từ đó, em trải qua những tháng ngày đói rét, chia ly và mất mát, nhưng cũng gặp được tình yêu thương, lòng nhân ái và niềm hy vọng.

Không chỉ là câu chuyện phiêu lưu của một cậu bé mồ côi, “Không gia đình” còn gửi gắm thông điệp về tình yêu thương, lòng trắc ẩn và ý nghĩa của gia đình - nơi mỗi con người được chở che, tìm thấy niềm tin và có thêm nghị lực để bước tiếp.

Với việc giới thiệu nhiều tác phẩm có màu sắc và đề tài khác nhau, sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ trong tháng 10/2026 tiếp tục hướng tới sự đa dạng trong lựa chọn của khán giả, đồng thời tạo không gian để những câu chuyện về con người, lịch sử, ký ức và các giá trị nhân văn được kể lại bằng nhiều ngôn ngữ sân khấu.