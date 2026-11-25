Hành trình của tướng khỉ Hanuman qua 4 cảnh rối que đặc sắc

Trong kho tàng văn học và nghệ thuật biểu diễn truyền thống của Thái Lan, Ramakien – phiên bản sử thi Ramayana của người Thái – luôn giữ vị trí trung tâm với sức sống vượt thời gian.

Nổi bật giữa thế giới nhân vật hùng tráng ấy là Hanuman – vị tướng khỉ trắng thông minh, dũng mãnh, giàu lòng trung thành và sở hữu nhiều phép thần thông biến hóa. Đây cũng là một trong những hình tượng được công chúng Thái Lan yêu mến nhất trên sân khấu truyền thống qua nhiều thế kỷ.

Đến với Liên hoan Múa rối quốc tế - 2026 tại Phú Quốc, Nhà hát Rối truyền thống Thái Lan Joe Louis chọn kể lại những chiến công và hành trình kỳ thú của nhân vật biểu tượng này thông qua tiết mục dự thi mang tên "Cuộc phiêu lưu của Hanuman".

Được dàn dựng công phu gồm 4 cảnh diễn liền mạch bằng nghệ thuật rối que truyền thống (Hun Lakorn Lek), vở diễn tái hiện trọn vẹn khí phách anh hùng, sự lanh lợi cũng như nét duyên dáng, hóm hỉnh đặc trưng của tướng khỉ Hanuman.

Không chỉ chinh phục người xem bằng cốt truyện sử thi giàu kịch tính, "Cuộc phiêu lưu của Hanuman" còn mở ra một không gian thẩm mỹ đậm chất cung đình và dân gian Thái Lan.

Từ đường nét chạm khắc tinh xảo trên gương mặt con rối, bộ trang phục rực rỡ ánh kim cho đến từng động tác võ thuật, nhào lộn uyển chuyển đều được trau chuốt tỉ mỉ, mang đến cho khán giả những trải nghiệm thị giác choáng ngợp và đầy cuốn hút.

"Ba người như một" – Đỉnh cao của sự thăng hoa và đồng điệu

Điều làm nên thương hiệu lừng danh và sức hấp dẫn không thể trộn lẫn của Nhà hát Rối truyền thống Thái Lan Joe Louis chính là kỹ thuật điều khiển rối "ba người như một".

Khác với nhiều loại hình múa rối thông thường khi mỗi nghệ sĩ phụ trách một nhân vật hoặc ẩn mình sau tấm phông che, ở nghệ thuật rối truyền thống của Joe Louis, phải cần tới ba nghệ sĩ cùng hợp lực để điều khiển một con rối duy nhất: một người điều khiển phần đầu và tay phải, một người phụ trách tay trái và các đạo cụ kèm theo, còn người thứ ba điều khiển đôi chân của nhân vật.

Để con rối có thể bước đi, nhảy múa, giao đấu hay bộc lộ những cung bậc cảm xúc tinh tế nhất một cách mềm mại, sống động như thật, cả ba nghệ sĩ phải đạt tới độ ăn ý tuyệt đối.

Họ phải hít thở cùng một nhịp, cảm nhận chuyển động của nhau bằng trực giác nghề nghiệp đã được tôi luyện qua hàng nghìn giờ tập luyện, sao cho ba con người hòa quyện thành một thể thống nhất hoàn hảo.

Đặc biệt hơn, trên sân khấu của Nhà hát Joe Louis, các nghệ sĩ điều khiển rối không giấu mình phía sau cánh gà mà trực tiếp xuất hiện ngay dưới ánh đèn biểu diễn. Trong trang phục đen truyền thống gọn gàng, từng bước chân di chuyển, nhịp nhún nhảy và điệu múa hình thể uyển chuyển của ba nghệ sĩ hòa quyện chặt chẽ với từng cử động của con rối trên tay.

Sự cộng hưởng giữa hình thể người nghệ sĩ và nhân vật rối tạo nên một hiệu ứng sân khấu mê hoặc, khiến người xem có cảm giác con rối thực sự đang mang trong mình nhịp đập của một sinh thể sống động.

Đại diện đoàn Thái Lan tự tin khẳng định chương trình lần này sẽ mang đến "một màn trình diễn có một không hai, khác với mọi thứ khán giả từng xem". Tham dự Liên hoan tại Phú Quốc, đoàn quy tụ 7 nghệ sĩ tài năng, dưới sự dẫn dắt của hai đạo diễn giàu tâm huyết là đạo diễn – nghệ sĩ Surin Yangkeawsod và đạo diễn Chanunya Choonak.

Lớp học chuyên sâu (Masterclass) cùng các nghệ sĩ Thái Lan

Không dừng lại ở những khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu dự thi chính thức tại Nhà hát À Ơi – Sunset Town, trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu chuyên môn bên lề Liên hoan Múa rối quốc tế - 2026, Nhà hát Rối truyền thống Thái Lan Joe Louis còn tổ chức một buổi masterclass (lớp hướng dẫn chuyên sâu) đặc biệt dành cho giới nghề và công chúng.

Tại buổi giao lưu thực hành này, các nghệ sĩ đến từ xứ sở chùa Vàng sẽ trực tiếp chia sẻ bí quyết nghề nghiệp, giải mã nguyên lý vận hành của loại hình rối Hun Lakorn Lek, đồng thời hướng dẫn người tham gia trải nghiệm thực tế cách ba nghệ sĩ phối hợp nhịp nhàng từng cử chỉ để cùng thổi hồn vào một con rối.

Đây được xem là cơ hội hiếm có và vô cùng quý giá dành cho các nghệ sĩ múa rối, sinh viên nghệ thuật cũng như những khán giả yêu mến bộ môn này tại Việt Nam được tiếp cận trực tiếp với một kỹ thuật biểu diễn bậc thầy của khu vực Đông Nam Á.

Với sự kết hợp hoàn mỹ giữa di sản sử thi lâu đời, kỹ thuật điều khiển rối tinh hoa và tinh thần cởi mở giao lưu quốc tế, sự xuất hiện của Nhà hát Rối truyền thống Thái Lan Joe Louis chắc chắn sẽ trở thành một trong những điểm nhấn rực rỡ nhất tại Liên hoan Múa rối quốc tế - 2026 ở đảo ngọc Phú Quốc.

Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 Chủ đề: Tài hoa kết nối năm châu Chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phối hợp tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Chủ trì thực hiện: Cục Nghệ thuật biểu diễn Đơn vị phối hợp: Cục Hợp tác quốc tế; Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang. Thời gian: 25.11 – 5.12.2026 Địa điểm: Nhà hát À Ơi, Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), Phú Quốc, tỉnh An Giang Quy mô: 16 đoàn nghệ thuật (04 đoàn Việt Nam, 12 đoàn quốc tế), đại diện cho 13 quốc gia thuộc 5 châu lục Loại hình nghệ thuật: Rối nước, rối dây, rối que, rối tay, rối bóng, rối gỗ, rối biểu diễn trên bàn và các hình thức kết hợp nghệ thuật sân khấu khác