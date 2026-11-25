Hành trình đi tìm đôi cánh và sự đồng sáng tạo của khán giả

Trong kho tàng những câu chuyện dành cho thiếu nhi và gia đình, khát vọng được bay lên bầu trời luôn là biểu tượng đẹp đẽ nhất cho trí tưởng tượng không giới hạn và niềm khao khát tự do.

Khai thác mô-típ giàu tính biểu tượng ấy, vở diễn "Đôi cánh của Nella" (Nella's Wings) của Nhà hát Rối Sydney kể câu chuyện nhẹ nhàng, trong trẻo về cô bé Nella với ước mơ cháy bỏng được sải cánh bay lượn giữa không trung.

Để biến giấc mơ tưởng chừng không thể ấy thành hiện thực, Nella đã bước vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú trong chính trí tưởng tượng của mình.

Cô bé lần lượt đặt chân qua những không gian thiên nhiên đối lập nhưng đầy mê hoặc: từ khu vườn xanh mát rộn rã thanh âm, băng qua vùng sa mạc mênh mông nắng gió cho đến đại dương sâu thẳm bao la để tìm kiếm nguồn cảm hứng và bí mật của sự bay lượn.

Mỗi chặng đường đi qua không chỉ mở ra những khung cảnh thị giác giàu chất thơ, mà còn gợi nhắc người xem về vẻ đẹp kỳ diệu của thế giới tự nhiên quanh ta.

Điểm chạm cảm xúc đặc biệt nhất của "Đôi cánh của Nella" nằm ở khoảnh khắc khép lại hành trình. Thay vì một cái kết khép kín do người nghệ sĩ sắp đặt sẵn, vở diễn mở ra sự tương tác trực tiếp đầy tinh tế: chính khán giả tại khán phòng sẽ là người chung tay giúp đôi cánh của Nella thực sự có sự sống và cất cánh.

Theo chia sẻ của nghệ sĩ Sue Wallace, khi bước vào không gian của vở diễn, khán giả sẽ được theo chân Nella lạc vào thế giới tưởng tượng bay bổng, dành thời gian để tâm hồn lắng lại, thư giãn và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp thuần khiết của câu chuyện.

Nghệ thuật độc diễn tinh tế trong hành trang 30 kg

Với thời lượng 40 phút cô đọng và giàu sức gợi, "Đôi cánh của Nella" là sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa ba loại hình nghệ thuật múa rối đặc sắc: rối que biểu diễn trên bàn, rối bóng và rối dây.

Sự chuyển đổi linh hoạt giữa các thủ pháp biểu diễn giúp không gian sân khấu liên tục biến hóa, khi thì gần gũi, sống động với những nhân vật rối trên bàn, lúc lại huyền ảo, lung linh qua những mảng sáng tối của nghệ thuật rối bóng hay thanh thoát trong từng chuyển động của rối dây.

Đáng ngưỡng mộ hơn cả, toàn bộ mạch truyện đầy biến hóa ấy trên sân khấu được dẫn dắt thông qua hình thức biểu diễn độc diễn của nghệ sĩ Sue Wallace. Bà đồng thời là người khởi xướng ý tưởng sáng tạo, chắp bút viết kịch bản và biên đạo cho từng chuyển động của tác phẩm.

Đồng hành cùng bà phía sau cánh gà là nghệ sĩ Steve Coupe – người đảm nhiệm trọn vẹn phần âm nhạc, thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng, đồng thời cùng đạo diễn Annie Forbes nhào nặn nên cấu trúc dàn dựng tinh tế cho vở diễn. Hệ thống nhân vật rối giàu biểu cảm trong tác phẩm được tạo hình bởi họa sĩ thiết kế Lucy Nias.

Ẩn sau thế giới cổ tích rộng lớn mà vở diễn mở ra trước mắt người xem là một sự chuẩn bị vô cùng gọn nhẹ, tinh giản nhưng đậm chất thủ công. Toàn bộ hệ thống con rối và cảnh trí sân khấu – phần lớn được chế tác tỉ mỉ từ chất liệu gỗ tự nhiên ấm áp – đều được gói gọn vừa vặn chỉ trong một chiếc va li và một thùng đạo cụ với tổng trọng lượng khoảng 30 kg.

Hành trang "nhẹ tênh" ấy chính là minh chứng cho tư duy sân khấu bậc thầy của những người nghệ sĩ lưu diễn lâu năm: chỉ từ những vật liệu mộc mạc và không gian thu gọn, sức mạnh của nghệ thuật múa rối vẫn đủ sức mở ra cả một vũ trụ bao la trong tâm trí người xem.

Hơn bốn thập kỷ kiến tạo "Sân khấu của niềm vui"

Chất thơ dung dị và khả năng kết nối tự nhiên của "Đôi cánh của Nella" được chắt lọc từ bề dày hơn bốn thập kỷ cống hiến của Nhà hát Rối Sydney (Sydney Puppet Theatre). Được thành lập vào năm 1984, suốt hơn 40 năm qua, hai đồng giám đốc nghệ thuật Sue Wallace và Steve Coupe luôn kiên định gọi hành trình sáng tạo của mình là "Theatre of Delight" – một sân khấu chuyên mang lại niềm vui thuần khiết, sự ấm áp và tiếng cười sảng khoái cho khán giả ở mọi lứa tuổi.

Không chỉ là những nghệ sĩ biểu diễn, Sue Wallace và Steve Coupe còn là những gương mặt trụ cột, có nhiều đóng góp sâu rộng cho nền nghệ thuật múa rối Australia.

Cả hai nghệ sĩ đều được vinh danh là hội viên trọn đời của Hiệp hội Múa rối Quốc tế tại Australia (UNIMA Australia). Trong sự nghiệp của mình, họ từng đảm nhận vai trò nghệ sĩ lưu trú tại The Rocks Puppet Cottage (Sydney), đồng thời trực tiếp điều hành Liên hoan rối quốc tế One Van và Trung tâm Rối Australia ImaginArta – những không gian văn hóa quan trọng góp phần nuôi dưỡng tình yêu múa rối cho công chúng xứ sở chuột túi.

Tài năng và phong cách nghệ thuật nhân văn của Nhà hát Rối Sydney đã được khẳng định trên nhiều đấu trường nghệ thuật quốc tế uy tín, nổi bật với giải Xuất sắc về nghệ thuật rối tại Liên hoan Thiếu nhi Subotica (Serbia) và giải Vở diễn hay nhất tại World Puppet Carnival tổ chức ở Sarawak (Malaysia).

Góp mặt tại Nhà hát À Ơi – Sunset Town trong khuôn khổ Liên hoan Múa rối quốc tế - 2026, đoàn nghệ thuật đến từ Australia không chỉ mang tới một tác phẩm dự thi giàu tính thẩm mỹ mà còn đem đến một khoảng lặng dịu dàng giữa nhịp sống hối hả.

Ở đó, qua từng chuyển động của những con rối gỗ và đôi cánh của cô bé Nella, khán giả tại Phú Quốc sẽ được nhắc nhớ rằng: chỉ cần giữ trọn niềm tin và trí tưởng tượng, bất kỳ ước mơ nào cũng có thể cất cánh.

Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 Chủ đề: Tài hoa kết nối năm châu Chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phối hợp tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Chủ trì thực hiện: Cục Nghệ thuật biểu diễn Đơn vị phối hợp: Cục Hợp tác quốc tế; Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang. Thời gian: 25.11 – 5.12.2026 Địa điểm: Nhà hát À Ơi, Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), Phú Quốc, tỉnh An Giang Quy mô: 16 đoàn nghệ thuật (04 đoàn Việt Nam, 12 đoàn quốc tế), đại diện cho 13 quốc gia thuộc 5 châu lục Loại hình nghệ thuật: Rối nước, rối dây, rối que, rối tay, rối bóng, rối gỗ, rối biểu diễn trên bàn và các hình thức kết hợp nghệ thuật sân khấu khác