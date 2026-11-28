Hai tác phẩm – Hai sắc màu văn hóa Việt

Từ câu chuyện dân gian hóm hỉnh “Chuyện thằng Bờm” đến khí phách anh hùng bất khuất trong vở tuồng lịch sử “Trần Bình Trọng”, Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng giới thiệu hai chương trình nghệ thuật truyền thống, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, kết nối di sản với công chúng đương đại.

Vở diễn “Chuyện thằng Bờm” do Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng thực hiện tối 27/11 tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh.

Cả hai đêm đều được Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng tổ chức biểu diễn miễn phí tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (số 155 Phan Châu Trinh, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng). Đây là dịp để công chúng gặp gỡ những giá trị văn hóa Việt qua hai loại hình nghệ thuật đặc sắc: ca kịch, bài chòi và nghệ thuật tuồng.

Mở đầu lúc 19h30 ngày 27/11 là vở dân ca kịch “Chuyện thằng Bờm”, được chuyển thể từ câu chuyện dân gian quen thuộc qua ngôn ngữ sân khấu ca kịch, bài chòi. Với những tình huống dí dỏm, nhân vật gần gũi và tiếng cười hóm hỉnh, tác phẩm mang đến góc nhìn sinh động về đời sống dân gian, những giá trị nhân văn và nét duyên văn hóa Việt.

Vở diễn do Thiên Ân sáng tác, Anh Nguyễn chuyển thể ca kịch ca kịch, bài chòi, TS – NSND Triệu Trung Kiên đạo diễn, với sự tham gia của Đoàn Ca kịch Bài Chòi, Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng.

Tiếp đó, lúc 19h30 ngày 28/11 là vở tuồng lịch sử “Trần Bình Trọng”, tái hiện trang sử hào hùng trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên – Mông năm 1285, khắc họa hình tượng người anh hùng dân tộc với khí phách kiên trung, lòng trung nghĩa và ý chí bất khuất qua câu nói bất hủ: “Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc!”.

Vở diễn do Kim Hùng sáng tác, NSƯT Vĩnh Phô – NSND Sĩ Thừa đạo diễn, âm nhạc Văn Bá Anh – Nguyễn Viết; NSND Phan Văn Quang đảm nhận vai Bình Trọng cùng các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng.

Hai tác phẩm với hai sắc thái biểu đạt khác nhau nhưng cùng gặp gỡ ở một giá trị cốt lõi: Gìn giữ ký ức văn hóa, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc qua nghệ thuật sân khấu.

Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng nỗ lực lan toả nghệ thuật truyền thống đến với đông đảo khán già.

Đổi mới không gian thưởng thức

Song hành với chất lượng nghệ thuật, Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng chú trọng đổi mới cung cách phục vụ, hướng đến xây dựng không gian thưởng thức nghệ thuật truyền thống chuyên nghiệp, thân thiện và gần gũi hơn.

Từ khâu đón tiếp, hướng dẫn, hỗ trợ khán giả đến việc chăm chút cảnh quan, không gian bằng hương thơm dịu nhẹ và sự chỉn chu trong từng chi tiết phục vụ, Nhà hát mong muốn mỗi khán giả đều cảm nhận được sự thoải mái, ấm áp và trân trọng ngay từ khi bước vào.

Đó là tinh thần đổi mới nhằm hướng tới mục tiêu nghệ thuật truyền thống không chỉ được gìn giữ trên sân khấu mà còn được lan tỏa bằng một trải nghiệm văn hóa trọn vẹn, nơi khán giả muốn đến, muốn thưởng thức và muốn quay trở lại.

Theo NSUT Trần Quang Hào - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng, thông qua hai chương trình này, nhà hát tiếp tục khẳng định nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, đồng thời từng bước đổi mới phương thức phục vụ, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng và góp phần đưa di sản văn hóa trở thành một phần sống động trong đời sống đô thị.