Đây là hai hướng tiếp cận cho thấy diện mạo đa dạng của nghệ thuật múa rối Việt Nam. Nếu Cảm xúc Long Thành khơi dậy ký ức về đất và người Thăng Long - Hà Nội, thì Nghêu, Sò, Ốc, Hến lại làm mới một tích trò quen thuộc bằng tiếng cười trào phúng và ngôn ngữ rối cạn giàu biểu cảm.

Nhà hát Múa rối Việt Nam là đơn vị nghệ thuật công lập trực thuộc Bộ VHTTDL, có chức năng biểu diễn, dàn dựng, nghiên cứu, bảo tồn và quảng bá nghệ thuật múa rối.

Tiền thân của Nhà hát là Đoàn Múa rối Trung ương, được thành lập ngày 12.3.1956. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, đơn vị đã kết hợp gìn giữ nghệ thuật truyền thống với đổi mới sáng tạo, đào tạo các thế hệ nghệ sĩ kế cận và đưa múa rối Việt Nam đến với công chúng trong nước, quốc tế.

Hành trình trở về Thăng Long xưa

Cảm xúc Long Thành là chương trình nghệ thuật kết hợp rối nước và rối cạn, đưa người xem trở về không gian Thăng Long - Hà Nội xưa, nơi vẻ đẹp của đất kinh kỳ được thể hiện qua nếp sống thanh lịch, chiều sâu văn hóa cùng nhịp buôn bán, lễ hội và sinh hoạt dân gian của 36 phố phường.

Không dừng ở việc tái hiện một miền ký ức, tác phẩm mở ra cuộc gặp gỡ giữa nghệ thuật múa rối với những giá trị văn hóa đặc trưng của Thủ đô. Hình ảnh gắn với đời sống Hà Nội được chuyển tải qua ngôn ngữ tạo hình, chuyển động của con rối, âm nhạc và không gian sân khấu.

Chương trình mở đầu bằng hình tượng Rồng - Phượng, gợi nhắc cội nguồn “Con Rồng, cháu Tiên” và mở ra một Thăng Long rạng rỡ, nơi hội tụ tinh hoa đất trời cùng hào khí dân tộc. Mạch cảm xúc tiếp tục dẫn dắt người xem qua vòng tuần hoàn xuân, hạ, thu, đông trước khi trở về nhịp sống thân thuộc của 36 phố phường.

Qua từng lớp diễn, một Hà Nội vừa trầm mặc, cổ kính, vừa sôi động và giàu sức sống dần hiện ra. Đó là nơi có những mái ngói rêu phong, nghề thủ công truyền thống, tiếng rao quen thuộc và nhịp phố thị tấp nập; nơi lịch sử, phong tục và cốt cách thanh lịch của người Tràng An được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Thông điệp xuyên suốt của chương trình là:“Quá khứ không ngủ yên trong sử sách”. Văn hóa Thăng Long không chỉ thuộc về ký ức mà vẫn hiện diện trong đời sống, tiếp tục trở thành điểm tựa tinh thần của người Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung.

Điểm đáng chú ý của Cảm xúc Long Thành là sự hòa quyện giữa rối nước, rối cạn với ca trù, xẩm, rap, âm nhạc điện tử và múa. Không gian sân khấu đa tầng cùng các hình ảnh gợi nhắc Hoàng thành Thăng Long, chùa Một Cột, Khuê Văn Các, Văn Miếu - Quốc Tử Giám góp phần kể lại câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại.

"Nghêu, Sò, Ốc, Hến" trên sân khấu múa rối được sử dụng hình thức biểu diễn bằng múa rối người độc đáo

Tiếng cười trào phúng trong “Nghêu, Sò, Ốc, Hến”

Nếu Cảm xúc Long Thành khai thác chiều sâu lịch sử và văn hóa kinh kỳ, Nghêu, Sò, Ốc, Hến lại đưa người xem vào thế giới dân gian đầy màu sắc, tiếng cười và những suy ngẫm về thói đời.

Từ một kịch bản quen thuộc của sân khấu truyền thống, tác phẩm được thể hiện bằng hình thức rối cạn. Đằng sau những màn đối đáp hóm hỉnh và các tình huống trớ trêu là bức tranh xã hội phơi bày bộ mặt tham lam, dốt nát, hách dịch của những kẻ nhân danh công lý nhưng lại chà đạp lên công lý.

Vở diễn kết hợp nhiều loại hình như rối que, rối dây, rối tay và rối chân, qua đó tạo nên diện mạo sân khấu sinh động, đồng thời mở rộng khả năng khắc họa nhân vật và chuyển tải nội dung của con rối.

Sân khấu được thiết kế theo hướng tối giản nhưng giàu tính biểu tượng, với hình ảnh đồng tiền xu lớn đặt ở vị trí trung tâm. Vượt khỏi ý nghĩa của một vật trao đổi thông thường, đồng tiền trở thành yếu tố chi phối hành động của các nhân vật, làm nổi bật tính trào phúng cùng những vấn đề xã hội ẩn dưới tiếng cười.

Điều tác phẩm hướng tới không chỉ là tiếng cười giải trí. Qua số phận và hành động của các nhân vật, vở diễn gửi gắm khát vọng về một xã hội công bằng, nơi cái sai phải bị vạch trần và những con người nhỏ bé có quyền đòi hỏi lẽ phải.

Việc chuyển thể một kịch bản đã được thể hiện qua nhiều loại hình sân khấu cũng đặt ra yêu cầu tìm tòi cho ê-kíp sáng tạo. Tác phẩm vừa phải giữ được chất trào lộng vốn có của tích trò, vừa cần tạo ra cách tiếp nhận mới bằng tạo hình, chuyển động và khả năng biểu đạt riêng của nghệ thuật múa rối.

NSND Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam

Hai sắc thái, một tinh thần sáng tạo

Cả hai tác phẩm do NSND Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, dàn dựng. NSƯT Thế Khiển đảm nhiệm tạo hình con rối; NSND Huỳnh Tú phụ trách âm nhạc, cùng NSƯT Duy Hòa trong chương trình Cảm xúc Long Thành.

Tham gia biểu diễn có nhiều nghệ sĩ giàu kinh nghiệm như NSƯT Hồng Phong, NSƯT Hoàng Trìu, NSƯT Kim Thoa, NSƯT Đỗ Thị Kha, NSƯT Nguyễn Lan Hương, NSƯT Phạm Thu Hằng và NSƯT Trịnh Thùy Trang.

Theo NSND Nguyễn Tiến Dũng, đến với hai chương trình, khán giả sẽ vừa được trải nghiệm không gian Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, vừa chứng kiến những tình huống mới lạ, hấp dẫn trong Nghêu, Sò, Ốc, Hến.

Sự lựa chọn hai tác phẩm có sắc thái khác nhau cũng cho thấy hướng đi của Nhà hát trong việc bảo tồn và làm mới nghệ thuật múa rối. Một chương trình tìm về ký ức Thăng Long bằng sự kết hợp giữa nhiều loại hình nghệ thuật; tác phẩm còn lại khai thác tích trò dân gian để đối thoại với những vấn đề xã hội vẫn còn ý nghĩa trong đời sống hôm nay.

Từ vẻ đẹp văn hiến, thanh lịch của đất kinh kỳ đến tiếng cười châm biếm những điều trái với công bằng và lẽ phải, hai chương trình cùng khẳng định khả năng kể chuyện linh hoạt của nghệ thuật múa rối Việt Nam.

Đây cũng là cách Nhà hát Múa rối Việt Nam mang tới Phú Quốc một lát cắt về bản sắc sân khấu dân tộc: tôn trọng giá trị truyền thống nhưng không ngừng tìm tòi ngôn ngữ thể hiện mới, để con rối tiếp tục sống động trong sự tiếp nhận của công chúng đương đại.

Liên hoan Múa rối quốc tế - 2026 Chủ đề: Tài hoa kết nối năm châu Chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phối hợp tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Chủ trì thực hiện: Cục Nghệ thuật biểu diễn Đơn vị phối hợp: Cục Hợp tác quốc tế; Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang Thời gian: 25.11 – 5.12.2026 Địa điểm: Nhà hát À Ơi, Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), Phú Quốc, tỉnh An Giang Quy mô: 16 đoàn nghệ thuật (04 đoàn Việt Nam, 12 đoàn quốc tế), đại diện cho 13 quốc gia thuộc 5 châu lục Loại hình nghệ thuật: Rối nước, rối dây, rối que, rối tay, rối bóng, rối gỗ, rối biểu diễn trên bàn và các hình thức kết hợp nghệ thuật sân khấu khác