Nhà hát Múa rối Thăng Long xuống phố cùng Lễ hội 'Sắc màu năm châu'

Lễ hội đường phố Sắc màu năm châu nằm trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1 đến 4.10.

Lễ hội đường phố hứa hẹn đem đến nhiều màu sắc nghệ thuật (Ảnh minh hoạ)

Nếu các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai tại Hoàng thành Thăng Long đưa công chúng đến gần hơn với những loại hình nghệ thuật và sắc màu văn hóa đa dạng, thì Lễ hội đường phố Sắc màu năm châu lại mở rộng không gian giao lưu ấy ra phố, nơi nghệ sĩ và khán giả cùng hiện diện, tương tác trong một không gian công cộng.

Lễ hội đường phố do UBND TP. Hà Nội chỉ đạo nội dung, Sở VHTTDL Hà Nội chỉ đạo thực hiện, Nhà hát Múa rối Thăng Long là đơn vị thực hiện.

Phần kịch bản và tổng đạo diễn chương trình do NSƯT Trần Thanh Hiền và NSƯT Lê Khánh Toàn đảm nhiệm.

Tham gia chương trình là các đơn vị nghệ thuật trực thuộc TP. Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Quốc gia Việt Nam cùng các nghệ sĩ đến từ các đoàn nghệ thuật quốc tế. Qua đó, tạo nên một không gian giao lưu đa dạng về ngôn ngữ biểu diễn và sắc màu văn hóa.

Tiết mục của Nhà hát Múa rối Thăng Long góp mặt trong phần giới thiệu nghệ thuật truyền thống Thủ đô, kéo dài khoảng một phút, xen giữa Con đĩ đánh bồng, xiếc và múa Bài Bông.

Các loại hình được nối tiếp trong khoảng bốn phút, tạo nhịp điệu linh hoạt cho đoàn diễu hành, đồng thời giới thiệu đến công chúng những sắc thái nghệ thuật đặc trưng của Hà Nội.

Phần nghệ thuật mở màn Lễ hội đường phố dự kiến gồm các tiết mục: Khát vọng hòa bình, Nắng mới Hà Thành, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Xưng danh, Hà Nội 12 mùa hoa, Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai...

Âm nhạc được kết hợp với trình diễn áo dài, hợp xướng thiếu nhi và các nhóm múa. Những bộ áo dài Quốc hoa, bộ sưu tập Ngọc Hạc Vương Uyển, cổ phục và áo dài truyền thống góp thêm sắc màu cho không gian sân khấu.

Sau phần mở màn là nghi thức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và phát biểu của lãnh đạo TP. Hà Nội.

Cuộc diễu hành dự kiến bắt đầu lúc 17h40, kéo dài khoảng 45 phút, xuất phát từ khu vực trước trụ sở Sở VHTTDL Hà Nội, qua đền Bà Kiệu và kết thúc tại sân khấu chính ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Đội hình diễu hành quy tụ nhiều lực lượng, từ lân, sư, rồng, nghệ nhân, nghệ sĩ các loại hình truyền thống đến người mẫu, các nhóm cổ phục, Câu lạc bộ Búp Sen Vàng, Câu lạc bộ Văn hóa Áo dài Việt Nam và các đoàn nghệ thuật quốc tế.

Theo kịch bản của Ban tổ chức, dự kiến khoảng 300 - 500 người sẽ được huy động tham gia diễu hành áo dài, với lực lượng nòng cốt là phụ nữ ở nhiều lứa tuổi, đồng thời khuyến khích nam giới và các gia đình cùng tham gia.

Trong chương trình, Nhà hát Múa rối Thăng Long tham gia kết nối các lực lượng nghệ thuật, đưa tiết mục rối ngắn vào đội hình nghệ thuật truyền thống của Thủ đô.

Sự hiện diện của múa rối cùng các loại hình nghệ thuật trong nước và quốc tế trên tuyến phố tạo nên không gian biểu diễn mở, nơi nghệ thuật truyền thống có cơ hội đến gần công chúng ngay giữa lòng đô thị.