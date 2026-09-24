Nhà hát Kịch Việt Nam rời số 1 Tràng Tiền

NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - xác nhận với PV Tiền Phong thông tin đại diện nhà hát đã được mời tham dự các cuộc họp với UBND TP Hà Nội, cơ quan quy hoạch cùng các sở, ngành liên quan để nghe thông báo về Đề án quy hoạch Quảng trường 19/8 và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tại phường Tràng Tiền.

Nhà hát Kịch Việt Nam dự kiến sẽ chuyển khỏi địa điểm số 1 Tràng Tiền. NSƯT Kiều Minh Hiếu bày tỏ kỳ vọng trụ sở mới khang trang, đảm bảo điều kiện tập luyện, biểu diễn cho các nghệ sĩ.

NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - chia sẻ kế hoạch chuyển trụ sở nhà hát.

Việc xây dựng mới Nhà hát Kịch Việt Nam được nêu trong Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cụ thể, Quy hoạch đề cập nội dung xây dựng mới bốn công trình trọng điểm đạt quy mô, sức chứa tối thiểu 1.200 chỗ ngồi, gồm Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Kịch Việt Nam và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

Tại lễ giỗ Tổ nghề sân khấu tổ chức hôm 22/9 tại Nhà hát Kịch Việt Nam, nhiều nghệ sĩ gạo cội của nhà hát hội tụ và mong muốn Nhà hát Kịch Việt Nam sớm có trụ sở mới khang trang, bề thế.

Được thành lập vào năm 1952, trong suốt hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Nhà hát Kịch Việt Nam có hàng chục thế hệ diễn viên kế tiếp nhau. Nhà hát Kịch Việt Nam tự hào là “anh cả đỏ” của nền nghệ thuật sân khấu kịch nói Việt Nam.

Nhiều nghệ sĩ gạo cội trở về Nhà hát Kịch Việt Nam trong dịp giỗ Tổ nghề sân khấu.

Nhà hát Kịch Việt Nam đã đào tạo được những thế hệ nghệ sĩ lừng danh mà tài năng của họ để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng. Đó là những tên tuổi lừng lẫy, các NSND như Thế Lữ, Song Kim, Đào Mộng Long, Trần Tiến, Doãn Hoàng Giang, Doãn Châu, Thế Anh, Đoàn Dũng, Lan Hương, Anh Tú, Tuấn Hải, Xuân Bắc...

Hơn 70 năm qua, Nhà hát Kịch Việt Nam nhiều lần thay đổi mô hình hoạt động, đội ngũ lãnh đạo và phương thức dàn dựng để thích ứng với đời sống sân khấu, tiếp cận khán giả trẻ.